Mise en service de la LGV Bordeaux-Paris

Dès ce 2 juillet, Bordeaux est à 2 heures 05 de Paris ! Au terme de six ans de travaux titanesques, ce sont 340 km de ligne nouvelle entre Tours et Bordeaux qui rapprochent les territoires français et offrent de nouvelles opportunités aux voyageurs et aux entreprises. Avec un coût de 7.8 milliards d’euros, la LGV, ligne à grande vitesse Sud Europe-Atlantique est l'un des plus importants projets ferroviaires européens de ces dernières années.

Emission spéciale : François-Xavier Point journaliste, correspondant de La Vie du Rail à Bordeaux (et ancien cheminot) sera l’invité de Place des Grand Hommes avec Jean-Michel Plantey le lundi 26 Juin de 12h à 12h30.