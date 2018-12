Miss France : la famille de Miss Bourgogne se mobilise pour le grand jour

Auxerre, France

Le grand jour approche. Celui d'un éventuel sacre de Coline Touret, Miss Bourgogne. En attendant le début de la cérémonie ce samedi au zénith de Lille, ses proches font le déplacement pour encourager et soutenir leur petite protégée. Sa mère Valérie a rassemblé trois membres de sa famille pour d'ores-et-déjà assister aux répétitions ce vendredi. Tous trépignent d'impatience.

Une famille enthousiaste

La famille n'est pas au complet mais elle compte bien faire du bruit. "On ne pouvait emmener tout le monde mais sa sœur qui est au Canada la soutient, mon frère originaire de Sens aussi" affirme Valérie, la mère de Coline. Se faire voir, "que la petite Coline Touret nous entende et elle nous entendra. On va faire du bruit" assure tante Sophie. C'est vrai qu'à quatre, ils ne sont pas nombreux mais tous les ingrédients sont réunis pour que Coline puisse les remarquer. La bonne humeur de son oncle Daniel et la fougue de ses tantes, Corine et Sophie. Sa cousine Laurie, elle suivra la cérémonie de loin. "Mais en vérité, on n'est pas même pas sûr qu'elle puisse nous voir vu le monde qu'il y aura" sourit Sophie.

On va faire du bruit - Tante Sophie

C'est simple, pour la famille, Coline possède toutes les qualités pour réussir à dans un premier temps intégrer les 12 finalistes. "Moi je sais que elle va finir dans les 12, puis dans les 5, puis elle sera finalement couronnée" se réjouit Sophie. La cérémonie, elle la suivra en direct depuis le zénith. Un rendez-vous qu'elle n'aurait manqué pour rien au monde. Parce que cette cérémonie c'est avant tout une fierté pour la famille.

"Vivement la fin"

A quelques heures de la cérémonie, la tension, l’excitation monte chez la famille de Miss Bourgogne. "Je crois qu'elle n'est pas absolument pas stressée, elle" commente sa maman Valérie. "Coline, je ne l'ai pas vu depuis un mois donc j'ai vraiment hâte de la retrouver et aussi à tête reposée. Vivement la fin même si c'est une chouette expérience" ajoute sa mère, très émue. Et puis le nombre ne fait pas la force.

La tante de Miss Bourgogne, Corine a déjà fait ses pronostics. Copier

"On lui prépare une énorme surprise" annonce Daniel, l'oncle de Coline. L'Auxerroise n'est donc pas au bout de ses peines. "Certes on n'aura pas de banderoles mais on y va avec le cour. Ce concours, c'est le plus cadeau de Noël que l'on ait pu recevoir" ajoute Daniel. Coline Touret devrai néanmoins se défaire des 29 autres candidates si elle veut espérer décrocher le fameux sésame. Mais sa mère le lui a déjà dit "Quoiqu'il arrive à l'issu du résultat, je suis et je serai très fier de son parcours. Elle a réalisé son rêve et c'est le plus important." Le verdict, ce soir à partir de 21 sur TF1. La cérémonie qui sera retransmise à Venoy.

