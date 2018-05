Les Conviviales de Lapalud acueillent la nouvelle création de la compagnie « Eclats de scène ».

A l’aube de la retraite, une femme qui a suivi son époux de ce côté de la Méditerranée, hésite à réintégrer son pays d’origine.

Interprété par Aïni Iften, « Mon pays étranger » est un texte écrit par Catherine Verlaguet à partir d’entretiens avec des résidentes en Nord Vaucluse.

Retour sur ce « va et vient » littéraire avec l’auteur de « Entre eux deux » et « Braises », deux textes joués en Vaucluse à Avignon et Cavaillon d’hiver.

« Mon pays étranger » mercredi 16 mai 19H, Espace Julian Lapalud.

En savoir plus avec le metteur en scène Frédéric Richaud sur : https://www\.francebleu\.fr/emissions/baignoire\-et\-strapontins/vaucluse/baignoire\-et\-strapontins\-83