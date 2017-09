Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Baume les Dames, à vous l'honneur!

France Bleu Besançon vous présente la Franche-Comté à villages découverts!

Le site de la commune de Baume les Dames

Baume les Dames, nichée dans la vallée du Doubs, c'est à la fois tout un patrimoine et tout un élan !

Un bourg en mouvement, porté par un généreux tissu associatif et économique, tourné vers la culture, le sport et l'art de vivre.

Une cité où le patrimoine explique le passé comme le présent, tout en préfigurant l'avenir...

Un peu plus de 5000 habitants vivent dans le pays du bateau à vapeur, qui semble avoir le vent en poupe!

Découvrez Baume les Dames à travers tout ce qui en fait la vie…

Arnaud Marthey, maire de sa commune de toujours ou presque... Rencontre dans son bureau, où les dossiers ne manquent pas!

Mr le Maire, Arnaud Marthey, baumois de père en maire... © Radio France - Dominique Parreaux

Arnaud Marthey, maire de Baume les Dames Copier

Un baumois de coeur... un citoyen du monde mais "baumois pour toujours"... Mickey Mitch a ses adresses au centre, bordé des collines qu'il aime...

Le centre-bourg et les collines... la Madeleine de Proust de Mickey Mitch! © Radio France - Dominique Parreaux

Arnaud, alias Mickey à Baume les Dames... un surnom qui lui colle à la peau depuis le collège! Copier

Sylviane et Marie-Christine sont toutes les deux passionnées de patrimoine... et à Baume les Dames, elles sont servies!

Sylviane est mosellane, Marie-Christine franc-comtoise... mais toutes les 2 sont baumoises à la vie à la mort! © Radio France - Dominique Parreaux

Sylviane et Marie-Christine, 2 guides hors-pair dans le centre patrimonial de la cité Copier

La visite du centre se poursuit... parce qu'on est loin d'avoir fait le tour!!... et encore, la Maison à Tourelle, ce sera pour plus tard...

L'ancien tribunal, transformé, place de la Loi... © Radio France - Dominique Parreaux

Sylviane et Marie-Christine, entre 2 "bonjour" et 15 "coucou" aux passants... Copier

Baume les Dames... et tout un patrimoine gastronomique!! Nous sommes au Château d'As, chez les frères Cachot, où Patrick nous a reçus...

Patrick Cachot, restaurateur au Château d'As, dont la terrasse domine la cité... © Radio France - Dominique Parreaux

Patrick Cachot... peut-être du signe du poisson, mais surtout de la truite dans tous ses états! Copier

A Baume les Dames, Béred Vuillemin est un témoin privilégié de ce qui fait le charme de la vie... Non seulement elle a découvert la cité sur le tard, avec un regard tout neuf, mais elle reçoit aussi toute l'année des touristes dont elle sait ce qui fait les cartes postales...

Un gîte comme on les aime... dans le décor comme dans la passion de la "patronne" © Radio France - Dominique Parreaux

Béred Vuillemin, bretonne devenue baumoise par double amour... Copier

Baume les Dames, de fond en comble... et en cave!!! Steve Seiler a en effet installé son atelier de typographie/gravure dans une cave voûtée à l'adresse improbable... une caverne d'Ali Baba!!

C'est marqué dessus... ici, on sourit à la vie!! La preuve à l'intérieur... avec Steve, ancien élève des beaux-arts d'Epinal © Radio France - Dominique Parreaux

Steve, gérant de Affiche Moilkan... loupé!! on est entré!! Copier

Le hasard des rencontres a toujours du bon! la preuve, place de la Loi, où Charly s'en grille une petite à l'abri de la terrasse du Lucky's Café où il va aussi nous introduire...

Charly, un habitué du centre... tous les mardis, tous les jeudis... c'est un rituel! © Radio France - Dominique Parreaux

Charly, puis Raphaël et Youssef, pour un regard spontané sur le bourg... Copier

Nous prenons de la hauteur... Baume les Dames, vue de la rue de Crossetin, colline Nord-Ouest, où le verger conservatoire Angelo Chiarel protège un autre patrimoine à sa façon!

Jean-Dominique et Pierre-Jean... des Jean passionnés! Les pommes, poires, pêches et autres cerises ont trouvé leur place dans le verger conservatoire, face au tout nouveau chalet! © Radio France - Dominique Parreaux

Le patrimoine naturel et identitaire de Baume les Dames, dans un verger pas comme les autres... Copier

Benoît Wittrant est un incontournable de la vie baumoise... ancien président de Baume Bienvenue, association des commerçants, il est caviste, sur la nouvelle esplanade du Breuil... un conseil: ouvrez et entrez... ne serait-ce que pour y lire les pensées inscrites au mur!

Capsule et Bouchon, l'enseigne de tous les plaisirs, avec Benoît Wittrant... © Radio France - Dominique Parreaux