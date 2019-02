Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Bouclans, jamais à Gour d’arguments !

Bouclans, France

Village du premier plateau, parmi les Portes du Haut-Doubs, et au cœur du triangle Valdahon / Besançon / Baume-les-Dames, Bouclans – dont la destinée semble d’ailleurs se rapprocher du bourg-centre – abrite aujourd’hui un peu plus de 1200 habitants, la récente fusion avec Vauchamps ayant renforcé les effectifs !

Bouclans, c’est aussi – outre l’école, le périscolaire ou la MAM – des commerces, services et équipements (Espace Culturel, médiathèque, …) qui favorisent tous les possibles, de surcroît à une vingtaine de kilomètres de Besançon.

C’est par ailleurs un patrimoine qui se concentre essentiellement autour du vieux village :

D’une part la source du Gour (une résurgence qui fait le bonheur des spéléologues venus de loin en même temps qu’elle garde une partie de ses mystères) et d’autre part le château du XIVème siècle, dont subsistent encore les fortifications ainsi qu’une tour ronde à canonnières et un donjon à 5 pans.

La mairie-école de 1841, inscrite aux Monuments Historiques, fait aussi l’ADN du village, non loin de l’église Saint-Léger et de son étonnante fresque contemporaine.

En somme, un village à découvrir côté Gour et côté jardins qui constellent le paysage, avec tous les bouclanais et autres visiteurs que nous avons croisé en Gour de route !

Première étape, en guise de prise de température : la mairie.

Bruno Leclert nous y attendait, devant le bâtiment classé qui fait presque face au château...

Bruno Leclert, maire de Bouclans, devant le bâtiment de l’architecte Clément, et voisin du château. © Radio France - Dominique Parreaux

Passage obligé, et c'est bien tant mieux ainsi, la source du Gour.

À Bouclans, tout le monde vous le dira : "ici, tout tourne autour du Gour !"

Paul Piquard, bouclanais de toujours, devant la source du Gour. Parce qu'ici, le week-end, on ne se propose pas d'aller faire un petit tour mais plutôt un petit Gour ! © Radio France - Dominique Parreaux

Nous sommes ensuite remontés en direction du village, et nous sommes arrêtés devant l'église. Elle abrite une fresque qui vaut le coup d’œil !

Le père Joseph, curé de la paroisse, devant la fresque qui décore le fond de l'abside © Radio France - Dominique Parreaux

À Bouclans, il y a un bâtiment qui fait à la fois tout le caractère du village, comme la grande et les petites histoires du pays ! C'est là qu'on a retrouvé une bouclanaise qui en connaît donc tous les secrets...

C'est ici, devant le château, que Claudine Baud a vécu de beaux moments made in Bouclans © Radio France - Dominique Parreaux

Nous avons profité de notre visite pour aller dire une petit "bonjour" à Victoria Tannierre à la médiathèque de l'Espace Saint-Léger, où l'on pourrait même imaginer les chapitres d'un livre consacré au village !

Victoria Tannierre, responsable de la médiathèque municipale, poumon de vie de Bouclans © Radio France - Dominique Parreaux

Nous avons aussi, chemin faisant, eu le bonheur de croiser le cortège des enfants qui rejoignaient la cantine du périscolaire, à l'arrière de l'Espace Culturel... et avant de sympathiser pour de vrai autour de la choucroute du jour, on a fait connaissance avec les enfants d'ici !

Bienvenue à la cantine du périscolaire ! Nathan, Claire (animatrice-directrice Francas) et Kiara, au milieu des copains et des copines. © Radio France - Dominique Parreaux

Bouclans, ce n'est pas seulement le village "intra-muros". C'est également depuis très longtemps le hameau de Ambre, quelques hectomètres en contrebas, où nous sommes allés faire la connaissance de Marguerite et Ferdinand, parmi les mémoires du village.

Ferdinand et Marguerite dans l'une des cuisines à colonne si caractéristiques du hameau © Radio France - Dominique Parreaux

Un peu plus loin, toujours en direction de Champlive / Roulans, nous avons rendu visite aux nouveaux bouclanais de Vauchamps !

Les deux villages ont fusionné il y a un peu plus d'un an, et si le changement d'identité a quelques conséquences, il ne change en rien la vraie vie d'ici qu'on cultive avec bonheur !

Si les panneaux du village ont changé, l'écusson de Vauchamps orne toujours la fontaine où nous avons discuté avec Jean-Louis, Yves et Jean-Pierre © Radio France - Dominique Parreaux

Nous avons aussi profité de notre visite pour nous inviter chez Astrid et Vincent. Jeunes parents, ils ont fait le choix de s'installer, avec Sacha et Jade, à Bouclans. Un choix dont on a eu envie de savoir ce qui l'avait dicté.

Contrairement aux apparences, Astrid et Vincent sont plutôt Gour que Salon ! © Radio France - Dominique Parreaux

Et enfin, nous avons voulu en savoir un peu plus des motivations des deux marcheurs que notre route a croisés a plusieurs reprises dans la journée... Et bien nous en a pris !

Marie-Odile et Claude devant l'une des maisons de Bouclans, qu'ils découvrent de leurs yeux différents. © Radio France - Dominique Parreaux

Notre balade nous ayant réservé le bonheur de bien des rencontres, on vous en a mis de côté !

Nous reviendrons ainsi très vite (dès la semaine prochaine) dans les rues de Bouclans, comme dans les autres villages traversés ce trimestre et que vous devrez départager durant ces vacances, par exemple....

... pour vous présenter Philippe, le fromager de la coopérative du Plateau de Bouclans... plateau de fromages aussi !...

Le vrai Philippe et le P'tit René... Toute une histoire ! © Radio France - Dominique Parreaux

... pour frapper à la porte des Bouilles d'Anges, la toute nouvelle MAM de Bouclans...

Laura, Elisa, Joris, Alix, Anna, Laurence, Nino, Zachary et Fanny... dont la présence témoigne à sa façon de la très bonne santé du village ! © Radio France - Dominique Parreaux

... pour aller voir ce que La Maison des Services au Public apporte au tout Bouclans...

Julie Boutin, conseillère au service de tous ! © Radio France - Dominique Parreaux

... et pour aller saluer l'une des figures du village, maire de 1977 à 1989 puis de 2001 à 2007, et qui a toujours vécu au pays...

Jean Bobillier... parce qu'ici, nous ne sommes pas chez les Bobillier de la Madeleine Proust, mais chez les Bobillier de Laurence, journaliste à France Télévisions qui pourrait venir y faire de l'image ! © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très vite, pour de nouvelles rencontres et de nouvelles découvertes, à Bouclans, désormais en lice pour devenir notre Plus Beau Village de Franche-Comté saison 2 !

Et le vote de qualification, pour sélectionner le 3ème des 5 villages finalistes de juin prochain, se déroule dès la semaine prochaine, et durant toute la quinzaine des vacances scolaires !