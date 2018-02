Champlitte, France

ILe site de la commune de Champlitte

Champlitte est un village qui multiplie les atouts : chœur (et chapelle !) à l’église, trèfle (et orchidées !) des pelouses sèches, carreaux des verrières thermolaquées à l’usine Silac, ou pique...-niques sur les 300 km de sentiers qui constellent le territoire, qu’ils soient du Loupi, des Pierres Sèches ou des Chèvres…

Sans même parler du château Renaissance qui – en outre – abrite le musée d’Arts et Traditions Populaires, créé par Albert et Félicie Demard, et dont les jardins à la française vous tendent les bras, au cœur du bourg…

Champlitte, dont l’étymologie rappelle la frontière, c’est le carrefour des territoires, entre Champagne, Bourgogne et Franche-Comté, sur la route de l’Angleterre, au cœur du triangle Langres / Vesoul / Dijon, et aux portes de la Haute-Marne…

Champlitte, c’est aussi la fusion avant l’heure !... Le village des 7 communes associées depuis quelques décennies, pour une population totale d’environ 1800 habitants… bien loin des 4000 et quelques chanitois qui habitaient le pays au XIXème siècle, avant l’exode rural… et en l’occurrence aussi mexicain !!

Champlitte, c’est aussi la vigne !

Des côteaux qui ont fait la prospérité du pays, avant le Phylloxéra – dévastateur – puis la Grande Guerre, fatale aux derniers ceps…

Et si la vigne a fait l’histoire de Champlitte, elle est aussi son présent, et peut-être même encore davantage et plus que jamais son futur ! On y prétend même que l’avenir appartient à ceux qui se lèvent coteaux !

Pinot Noir ou Gris, Chardonnay, Gamay et autre Auxerrois s’y sentent en effet comme à la maison, comme s’ils avaient trouvé terre à leur pied ! … Grâce aux vignerons qui ont travaillé d’arrache-pied, pour tout remettre sur pieds, et qui vous diront que c’est d’ailleurs le pied… Surtout fin janvier, lors d’une Saint-Vincent qu’on y célèbre depuis plus de 400 ans !

Du Pont de Pierres à la Croix de Mission, en passant par le Salon, la fontaine de la Douaye, l’orangerie, le château, la chapelle Saint Christophe, les caves ou les sentiers, Champlitte a de quoi assumer son classement parmi les Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté comme son label de Commune Touristique !

Alors Champlitte, parmi les prétendants au titre du Plus Beau Village de Franche-Comté… ça devait arriver, (cha)tôt ou (fê)tard !

Nous nous sommes d'abord arrêtés à la mairie, abritée par l'une des ailes du château... et y avons fait la connaissance du maire, Gilles (évidemment avec 2 "L", comme le château) Teuscher...

Gilles Teuscher, dans son bureau qu'il partage avec d'autres élus... c'est un travail d'équipe! © Radio France - Dominique Parreaux

Champlitte, un vrai lieu de vie au carrefour des territoires! Copier

C'est rue des Prêtres que l'on a rencontré l'abbé Demard... un chanitois de toujours, fils de Albert et Félicie, mémoire d'un village dont il connaît l'histoire sur le bout des toits...

Jean-Christophe Demard dans son jardin... vue imprenable sur le clocher de Saint-Christophe © Radio France - Dominique Parreaux

Le coeur d'un village qui lui tient à coeur! Copier

Champlitte, ce n'est pas seulement l'histoire et le patrimoine... C'est aussi un présent bien vivant, et une vie rythmée par les fêtes et activités proposées par les nombreuses associations...

Agathe Bonnet, présidente de l'Amicale Laïque et coordinatrice du tissu associatif de Champlitte © Radio France - Dominique Parreaux

Champlitte, une vie épanouissante pour toute la famille!... parole de Maman... Copier

Comment traverser Champlitte sans s'arrêter dans l'une des caves du village...??

Pascal Henriot s'est attaché à refaire des côteaux un paysage viticole mais aussi un biotope unique, caractéristique du pays comme des vins que l'on y produit...

Quoi qu'en dise cette cave, la production n'est pas suffisante pour répondre à la demande! © Radio France - Dominique Parreaux

À Champlitte, il n'y a pas de mal à être un peu Auxerrois sur les bords...! Copier

Commune Touristique et Cité de Caractère, Champlitte se comprend aussi à l'Office du Tourisme, où le passage comme la documentation témoignent de ce qui fait l'intérêt du pays!

Christine et Nicolas, à l'Office du Tourisme, pile en face du château, et sur la Via Francigena... © Radio France - Dominique Parreaux

L'Office du Tourisme, acteur et baromètre de la vie touristique de Champlitte. Copier

À Champlitte, l'incontournable se dresse fièrement au cœur du village...

La visite du château, aux vies bien remplies, et devenu château-musée, s'impose tout naturellement! Une évidence encore plus évidente avec les explications de la Conservatrice...

Julie Chevaillier, avec un "i" comme pour souligner que le château n'est pas médiéval, de l'époque chevaliers... Mais Renaissance dans toute sa splendeur! © Radio France - Dominique Parreaux

Visite du château, en mode VIP, Very Important Patrimoine! Copier

Le patrimoine chanitois est aussi parfois plus "discret"... La preuve dans une chapelle de l'église Saint-Christophe, qui réserve bien des surprises, que Catherine et Sophie nous ont racontées...

La fresque de Saint-Christophe, oeuvre d'Alfred Guiess, s'étire sur 4X5m au moins, dans l'une des chapelles de l'église... © Radio France - Dominique Parreaux

La fresque d'Alfred Guiess: un patrimoine en voie de devenir un nouveau symbole de Champlitte... Copier

C'est aussi à Champlitte que nous avons retrouvé l'un des enfants du pays... un chanitois de retour aux sources, ou plutôt au moût!

Alain Joyandet devant l'hôtel-restaurant et bistrot de ses parents... Là où il a "appris la vie"... © Radio France - Dominique Parreaux

En résumé: la vraie Place de la Concorde, c'est à Champlitte! Une place de coeur.. et de coeur de bourg... Copier

Henri IV serait lui aussi passé à Champlitte... Nous ne l'avons pas rencontré, mais Laure nous a raconté sa façon de vivre Champlitte, au restaurant Henri IV, où elle apprécie la chaleur du village...

Laure, ou l'art de vivre à Champlitte par le menu! © Radio France - Dominique Parreaux

Entre Lyon, d'où elle arrive, et Champlitte, où elle revient, il n'y a pas photo! Copier

Champlitte, c'est aussi les 6 villages associés, dont Frettes... bien que le fret passe surtout par Champlitte-la-Ville!

Visite guidée de Silac, la plus grosse entreprise du pays.

L'usine Silac, l'entreprise de tout un territoire! © Radio France - Dominique Parreaux

Par ici la visite! Thierry Barthelet nous conduit dans les couloirs et ateliers de l'usine... Copier

Comme d'habitude, nous vous avons aussi mis de côté d'autres rencontres et d'autres découvertes, au détour des rues de Champlitte où nous avons eu le bonheur de croiser Yvonne...

Yvonne a fait le choix de revenir à Champlitte, après une carrière en Alsace... où la vie des villes ne lui laisse aucun regret semble-t-il! © Radio France - Dominique Parreaux

... mais aussi David et Virginie, tous les lundis place de la mairie (place d'anchois, forcément!), et donc plutôt bien placés pour nous donner leur ressenti quant à la vie du pays de Champlitte...

Margherita vous le dira... ici c'est plutôt 4 fromages que Romaine ou Napolitaine! En attendant, Virginie et David font les 4 saisons à Champlitte! © Radio France - Dominique Parreaux

... À suivre, très bientôt, sur France Bleu et francebleu.fr!