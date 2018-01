Chapelle-des-Bois, France

Pour Chapelle des Bois, les titres ne manquent pas :

- Chapelle sort du bois…

- l’esprit de Chapelle

- Chapelle skixtine

Avant l’étape de Coupe du Monde de combiné nordique dans le village voisin de Chaux-Neuve, nous passons la semaine à 10 petits kilomètres du tremplin de la Côte Feuillée et de la piste du Lernier que vous pouvez d’ailleurs rejoindre par les pistes de Chapelle, reliées à tout le massif !

Nous sommes sur le toit du département du Doubs, à l’extrême Sud du territoire, presque ʺcoincéʺ de toutes parts, entre Suisse et Jura… D’ailleurs, personne ne sait réellement si l’on y achète plutôt L’Est Républicain ou plutôt Le Progrès…

Chapelle des Bois, c’est l’histoire d’un village niché dans une combe a priori plutôt hostile, dans un climat plus propice à la gentiane qu’à la vie humaine !!

Chapelle des Bois, c’est aussi un décor de carte postale, précisément dans cette combe des Cives, au pied de la barre rocheuse du Risoux, au cœur du Parc Naturel régional du Haut-Jura, à 2 pas du lac des Mortes ou de Bellefontaine…

Chapelle des Bois, c’est aussi bien entendu la rando, le VTT, et plus encore le ski de fond… En l’occurrence La Mecque du ski de fond, dont l’activité a dopé le tourisme et presque ressuscité le village, par ailleurs toujours autant agricole.

Chapelle des Bois a en effet décidé de prendre son destin en mains dans les années 70, et c’est aujourd’hui le village où l’on dénombre le plus de lits touristiques dans le département !

En temps normal, Chapelle des Bois, c’est environ 280 habitants sur près de 40 km² … autant dire qu’on ne se marche pas dessus, avec une densité de 6,5 habitants au km² !

Chapelle des Bois, c’est en somme un village station, mais qui a su préserver son art de vivre rural, dans un réel esprit de village et pour une vraie vie de pays que les chapelands entendent bien pérenniser... L’épicerie est d’ailleurs là pour en témoigner… !!

C’est en somme tout un état d’esprit, la montagne, que l’on retrouve dans l’authentique convivialité du bistrot comme à la fromagerie qui n’a pas attendu la mode pour faire du bio… dès 1976 !!

Nous parcourons Chapelle des Bois pour tout en voir et tout en comprendre… Chapelle et ʺtout skiʺ en fait l’art de vivre !

Première rencontre, histoire de planter le décor, avec Mme le maire... Mais ce n'est pas en mairie que nous l'avons retrouvée!

Elisabeth Greusard et ses obligations en mode nomade... un ordinateur pour être toujours connecté à la commune, entre le travail à Pontarlier et les skis de la location © Radio France - Dominique Parreaux

Chapelle des Bois, entre Doubs et Jura, entre village à l'esprit rural et station qui compte le plus de lits dans le département! Copier

À Chapelle des Bois, il est l'une des incontournables figures... Chapeland depuis toujours, il fait partie des 14 jeunes qu'il restait au village dans les années 60, avant de lui redonner un sérieux nouveau souffle!

Christian Burri, comme quelques autres: l'homme et l'âme de Chapelle des Bois... © Radio France - Dominique Parreaux

Quand Chapelle des Bois décide de son destin: Le tourisme et le sens de l'Accueil... Montagnard! Copier

Pour mieux comprendre le pays et la vie dans la Combe des Cives, l’Écomusée Maison Michaud est un passage obligé! une adresse toute indiquée pour mesurer la réalité de la vie d'ici, dans une ferme qui en dit bien plus long encore que tout ce qu'elle abrite...

Marie-Louise et Pierre Bourgeois, dans le tuyé de l’Écomusée, où visites, ateliers, démonstrations et autres animations vous feront vivre le pays pour de vrai! © Radio France - Dominique Parreaux

La première partie d'une visite que l'on poursuivra durant les vacances de février... parce que l’Écomusée mérite tout son temps! Copier

Nous nous sommes aussi rendus aux Pâturages... un bar-restaurant comme on les aime, dans une ambiance bien d'ici... où Céline et Guy-No sont sur le Pont, et où la convivialité n'est pas un "vin" mot!

Guy-Noël et Céline, les 2 associés de la maison... Si Van Gogh fut pas mal inspiré par les Champs de Blé, Les Pâturages lui tournent la tête. © Radio France - Dominique Parreaux

Bienvenue dans les "verres Pâturages"... là où il fait bon vivre et se retrouver! Copier

Murielle Giacomino dirige l'école de ski de Chapelle des Bois... autant dire que le pays lui va comme un gant!

L'école de ski... une institution à Chapelle des Bois, où l'on a plus la culture neige que la neige de culture... © Radio France - Dominique Parreaux

Murielle Giacomino, c'est aussi un regard témoin de l'évolution des mœurs et des envies de station différente! Copier

Si Chapelle des Bois est le repère de bon nombre d'athlètes et de champions, nous avons aussi croisé quelques débutant(e)s, mais bien loin des "Christiane, esthéticienne!"...

Rencontre au chalet accueil du départ des pistes, où Marie-Odile vous attend tout sourire...

Marie-Odile ne prêche pas pour sa paroisse, mais pour sa Chapelle... et il y a de quoi!! © Radio France - Dominique Parreaux

Marie-Odile et Annie... quand la Bretagne est d'accord avec nous! Copier

Charlotte, Yvan et leurs deux enfants viennent de s'installer à Chapelle des Bois... et sauf erreur de ma part, c'est tout sauf un hasard... !

Yvan, Heïdi et Charlotte... de bisous en Risoux, c'est le chemin d'un idéal de vie! © Radio France - Dominique Parreaux

"L'horizon est à nous"... Combe des Cives et comble de bonheur! Copier

Impossible de s'arrêter à Chapelle des Bois sans entendre parler de Liliane... enfin, de Lili!

Croq'Jura est en effet bien plus qu'une épicerie, et Lili bien plus qu'une commerçante... Bref, un personnage à Croquer dans un lieu qui ferait aussi un bon Croquis du village

Chez Lili, c'est quelque part un peu l'art de vivre de tout un pays... L'incarnation d'un état d'esprit qui fait aussi le caractère du village. © Radio France - Dominique Parreaux

Nous avons fait connaissance avec Lili, mais y reviendrons... parce que l'endroit est pour le moins singulier! Copier

Pour découvrir Chapelle des Bois, il faut aussi s'éloigner du village et sortir des sentiers battus...

Alors en piste!

Damien nous embarque dans une virée nocturne, entre faune et forêts, dans une ambiance comme l'hiver du Haut en a le secret...

Une seule consigne: ne prenez que du plaisir!... Damien s'occupe de tout... © Radio France - Dominique Parreaux

Chapelle des Bois comme vous ne l'avez jamais vue... une découverte de l'autre vie du village, celle de la nuit d'une station Copier

Dernière rencontre de cette semaine, sur le parking des pistes de ski... 3 drôles de dames étaient en train de ranger leur matériel, en mode taquin, fart à semelles plutôt que fard à joues...

Sylvie, Joëlle et Ninette... 3 champagnolaises qui ont remonté la Saine pour un three women show en déshowsant... © Radio France - Dominique Parreaux

Chapelle des Bois, en version loisirs de plein air et sur l'air du bonheur! Copier

Mais la visite de Chapelle des bois ne s'arrête pas là!

Comme d'habitude, nous y avons fait tellement de belles rencontres et découvertes que l'on vous en garde de côté pour la prochaine période de révisions... Nous y reviendrons ainsi durant les vacances de février, ne serait-ce que pour terminer la visite de l’Écomusée...

La Maison Michaud, une vitrine de la vie d'hier pour mieux comprendre aujourd'hui... © Radio France - Dominique Parreaux

... ou retrouver Lili, idéalement placée pour rendre compte de ce qui fait la vie du village en toutes saisons... à cheval entre l'Est Républicain et Le Progrès...

Entre Doubs et Jura, Chapelle des Bois vit bille en tête! © Radio France - Dominique Parreaux

Nous ferons également la visite d'une distillerie qui fait aussi tout le patrimoine de la Combe...

Dominique Rousselet et les racines de toute une culture... © Radio France - Dominique Parreaux

... et découvrirons les clichés, dans les 2 sens du terme, de 2 photographes dijonnais...

Roxanne et Guillaume, dijonnais de passage à Chapelle des Bois © Radio France - Dominique Parreaux

... aurons le sentiment de vésuliens en vadrouille dans le secteur...

Dominique, Gilles et Martine... des habitués qui ne se lassent pas du pays! © Radio France - Dominique Parreaux

... et nous rendrons dans une fromagerie pas tout à fait comme les autres...!