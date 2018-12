Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Chaussin, le Jura en “plaine” campagne de Bresse

Chaussin, France

Chaussin, c’est en effet la Bresse du Jura – un pays dont les portes s’ouvrent précisément à Chaussin – entre plaine de Dole et contreforts du Revermont.

Situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Dole et au cœur d’un losange Dijon / Châlon-sur-Saône / Lons-le-Saunier / Besançon, auxquels on peut ajouter Beaune et Arbois, Chaussin est ainsi au carrefour des cultures et des arts de vivre, entre Bourgogne et Franche-Comté, entre Bresse et Jura.

Une double culture en termes de gastronomie comme de paysages, et de mode de vie comme de bassin de vie.

Ancien bourg médiéval, ex-enclave de Bourgogne en terre comtoise, Chaussin, au contact de la Bresse et du Finage, regroupe autour de sa motte féodale aujourd'hui classée et de son église renaissance consacrée en 1700, de vieilles maisons de pierre et de brique.

Les anciens fossés de l'enceinte et le canal de dérivation dessinent encore une géométrie qui témoigne de ce prestigieux passé. Au bord du canal, le célèbre moulin Taron, monument emblématique inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1997 et toujours en activité, fabrique, au cœur du village, des gaudes dont la réputation – comme les effluves de maïs torréfié – dépasse de beaucoup les frontières !

Chaussin, c’est aussi 1700 habitants qui disposent d’un niveau d’équipement plutôt confortable : services pour tous (maison de santé, crèche-halte-garderie-RAM), scolaires (écoles, collège Marcel Aymé), culturels (médiathèque André Besson), sportifs (stade, gymnase Jean-Marie Dussol), font aussi la vie du territoire, qui compte également de nombreux commerces de toute sorte, ainsi qu’une vie associative riche et active (la salle des fêtes ou la Maison de la Musique le disent à leur façon).

Chaussin rempli ainsi parfaitement son rôle de bourg-centre du canton au sein de la Communauté de Communes de “La Plaine Jurassienne”

Nous allons donc passer le Rond-point de la Locomotive – situé à l’emplacement de l’étoile de Chaussin, à l’époque croisement de 2 lignes de chemin de fer – pour tout découvrir du bourg !

Nous nous arrêtons d'abord, comme le veut la coutume, devant la mairie. Chantal Torck nous y propose un café, avant de nous inviter à nous installer dans la Salle du Conseil

Chantal Torck, maire de Chaussin, très agréablement surprise en arrivant de Paris ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Ça sent merveilleusement bon... et on a tout ce qu'il faut pour vivre heureux à Chaussin" Copier

Nous sommes à une petite centaine de mètres du rond-point de la Locomotives, pile en face de l'ancienne gare. C'est là que nous avons poussé la porte d'un établissement qui fait aussi partie de la carte postale du village : l'hôtel restaurant "Chez Bach"

Nanou et Christophe Bach, fiers d'une adresse notamment récompensée "Table des Logis 2018", parmi les 60 seulement à être distinguées de la sorte en Europe ! © Radio France - Dominique Parreaux

Chez Bach, ça donne envie de revenir... pour un bon come-Bach quoi ! Copier

À Chaussin, l'histoire c'est le dada de DD... André Reby est un historien, passionné de l'histoire de son village, et qui a voulu nous emmener sur un site qu'il n'a pas choisi par hasard...

André Reby devant le fossé d'enceinte de la motte féodale © Radio France - Dominique Parreaux

"Nous sommes ici au cœur du bourg du Moyen-Âge" Copier

... La visite historique se poursuit, sur les traces de ce qui a fait le passé et la prospérité du bourg, des franchises au développement du chemin de fer.

L'église Saint-Maurice, à côté de la motte féodale © Radio France - Dominique Parreaux

Le Rond-point de la Locomotive, témoin du développement du village à l'époque du chemin de fer © Radio France - Dominique Parreaux

L'histoire de Chaussin, entre Comté et Bourgogne Copier

Nouvelle endroit, nouvelle rencontre.

C'est devant le gymnase Dussol que nous nous sommes arrêtés, pour y découvrir ce qui fait l'activité d'une bonne partie de la population : le handball !

Christophe Ehrhardt, président de l'ES Chaussin Handball, dans un village qu'il a découvert en provenance d'Alsace puis de Bourgogne © Radio France - Dominique Parreaux

"Environ cinq cents personnes gravitent autour du club" Copier

Allez... let's gaudes !

Il est temps de rendre visite au Moulin Taron, véritable emblème du village, et dont les effluves de maïs torréfié au feu de bois parcourent les rues... parce qu'ici, tous les chemins mènent arômes !

Gérard Taron, maïs en main, et maïs torréfié... "Ô mon maïs... ô moulin... ô Chaussin" © Radio France - Dominique Parreaux

Petite visite d'un moulin qui ne peut pas se cacher ! Copier

Nous nous sommes ensuite rapprochés de la mairie pour aller dire un petit bonjour à la Maison de la Presse, juste en face.

Parce que nous sommes dans la Bresse du Jura, mais aussi dans la presse du Jura.

Sylvie Colson et Marie-Thérèse Georgeon, une belle rencontre entre 2 impressions de photo © Radio France - Dominique Parreaux

"Il ne manquerait plus qu'un petit siège, une petite table et un petit café !" Copier

Et comme convenu, nous avons ensuite traversé la rue, pour aller prendre la température du tabac d'en face...

François et Charline, pour le même bonheur de la vie d'un commerce de pays © Radio France - Dominique Parreaux

"Les vraies choses, c'est les vraiment les gens" Copier

Nous avons aussi pris la direction du stade, pour aller à la rencontre de la doyenne de ce qui est presque un village dans le village : Odile a trouvé son bonheur au Vill' Âge d'Or, petit quartier tout neuf au bout du terrain de foot.

Odile Grandgirard, devant sa porte du Vill' Âge d'Or © Radio France - Dominique Parreaux

Madame Bricolage, heureuse de son cadre de vie ! Copier

Et c'est enfin de l'autre côté du village que nous avons découvert la Maison de la Musique.

Parce que Chaussin et la musique, c'est une longue histoire !

Danièle Ponsot, une famille très active dans la vie associative de Chaussin © Radio France - Dominique Parreaux

"Il fait bon vivre !" Copier

Comme chaque semaine, nos rencontres furent riches et nombreuses... Et, comme d'habitude, la semaine est finalement trop courte pour toutes les partager.

Qu'à cela ne tienne, on vous les réserve pour cette prochaine période de vacances scolaires !

Nous ferons par exemple la connaissance de Sabrina Bataillard, une présidente du Comité des Fêtes heureuse !

Sabrina Bataillard devant la salle des fêtes de Chaussin © Radio France - Dominique Parreaux

... et nous nous inviterons chez Pierre Gagneur, un chaussinois qui a vu son pays se développer en même temps que les rythmes de vie changer, au gré de l'emploi notamment...

Pierre Gagneur, depuis toujours au faubourg de la Villeneuve © Radio France - Dominique Parreaux

Nous reviendrons donc à Chaussin durant la période des fêtes, lors de laquelle vous serez également invités à voter pour qualifier le 2ème des 5 villages qui participeront à la grande finale de juin prochain.

Alors, à très bientôt à Chaussin !