Clairvaux-les-Lacs, France

Le site de Clairvaux-les-Lacs

C’est l’histoire d’un village qui fut cité lacustre au Néolithique avant d’aménager la station et d’obtenir son lac mention très bien.

C’est l’histoire d’un village aux 2 visages : village paisible l’hiver, et spot balnéaire l’été.

Tantôt village tranquille, et tantôt Station Verte et Pavillon Bleu, c’est une double personnalité, mais sans schizophrénie !

Clairvaux-les-Lacs, c’est en effet un peu moins de 1500 habitants à l’année… et plus du triple, voire le quadruple, l’été !

Clairvaux, c’est donc quelque part un peu une double vie !

Site palafittique préhistorique classé UNESCO (sites où se trouvent des vestiges d'établissements préhistoriques palafittiques – maisons lacustres montées sur pilotis – datant d'environ 4 000 av. J.-C.), Clairvaux abrite des cités lacustres aujourd’hui voisines des campings qui donnent le rythme de la saison.

En outre, Clairvaux est aussi le berceau d'une vie et d'un patrimoine médiéval : l’église Saint-Nithier – son orgue et son imposant dôme à l’impériale vernissé –, un château du 12ème dont il ne reste plus guère qu’une seule des 4 tours, et la chapelle castrale Notre Dame de l’Isle qui a trouvé un peu plus tard sa place dans l’enceinte.

Clairvaux-les-Lacs, c’est encore l’héritage, à la fois matériel et dans l’esprit, des Seigneurs de Clairvaux, l’une des plus importantes familles de la noblesse française et espagnole, sans oublier Albert-François Deriot, général de division du Premier Empire, Baron de l’Empire et Chambellan de l’Empereur, pas tout à fait étranger à la collection de toiles qui ferait le bonheur des plus grands musées.

Impossible d’évoquer Clairvaux-les-Lacs sans s’attarder, comme le nom l’indique, sur le patrimoine naturel du village : le Petit (21 ha) et surtout le Grand Lac (64 ha), où cohabitent estivants et archéologues qui ont permis la découverte du plus ancien site archéologique connu d’Europe.

Mais l’eau ne s’arrête pas là : le Drouvenant qui y conflue avec l'Augeon sont là pour vous le prouver !

Le tissu associatif y est également dense : de l’Union Musicale Clairvalienne au Club Omnisport Clairvalien, les citoyens ont de quoi y trouver leur place et leur bonheur !

Centre de polissage du Néolithique, Clairvaux-les-Lacs est ainsi aujourd’hui Commune Touristique et Station de Tourisme, Site Palafittique UNESCO et auréolé d’un Pavillon Bleu qui honore et symbolise une qualité environnementale exemplaire.

Nous sommes au cœur du Pays des Lacs, entre Chalain et Vouglans, presque à mi-chemin entre Lons-le-Saunier et Saint-Claude, dans un décor à prolonger les vacances et à écrire des cartes postales !... On y prend une semaine pour y bronzer aux UltraBleus !

Comme le veut la tradition, notre première étape rime avec mairie...

Alain Panseri, maire de Clairvaux-les-Lacs depuis mai 2011... enfant de Clairvaux depuis toujours.

Clairvaux, c'est aussi le pays de la musique... Parce que Clairvaux a été les Zics avant d'être les Lacs...

Jean-Luc Vauchez, président de l'Union Musicale Clairvalienne

Pierre-Yves Deroche s'est plongé (mais pas du 10 mètres !! quoique... ) dans l'histoire de son village... Une histoire en plusieurs périodes...

Pierre-Yves Deroche, auteur de livres sur l'histoire de Clairvaux

... plus ou moins lointaines ! D'ailleurs, si le village est au bord d'un lac sacré, il a aussi une sacrée église !

Le dôme à l'impériale de Clairvaux, aux couleurs des familles des Seigneurs clairvaliens

Parmi les anciens du village, nous avons fait la connaissance de Jean Bonnetant chez qui on se clairvalise de génération en génération !

"Chez Bonnetant", au propre comme au figuré... et le bon temps qui n'en fini plus !