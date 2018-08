Clairvaux-les-Lacs, France

Le site de Clairvaux-les-Lacs

C’est l’histoire d’un village aux deux visages : village paisible l’hiver, et spot balnéaire l’été.

Clairvaux-les-Lacs, c’est en effet un peu moins de 1500 habitants à l’année… et plus du triple, voire le quadruple, l’été !

Clairvaux, c’est donc forcément quelque part un peu une double vie, aux couleurs de chaque saison, jusqu'à l'été de la Station Verte, du Pavillon Bleu et du village noir de monde.

Site palafittique préhistorique classé UNESCO (sites où se trouvent des vestiges d'établissements préhistoriques palafittiques (maisons lacustres montées sur pilotis) datant d'environ 4 000 av. J.-C.), Clairvaux abrite des cités lacustres aujourd’hui voisines des campings qui donnent le rythme de la saison.

En outre, Clairvaux est aussi le berceau d'une vie et d'un patrimoine médiéval : l’église Saint-Nithier – son orgue et son imposant dôme à l’impériale vernissé –, un château du 12ème dont il ne reste plus guère qu’une seule des 4 tours, et la chapelle castrale Notre Dame de l’Isle qui a trouvé un peu plus tard sa place dans l’enceinte.

Clairvaux-les-Lacs, c’est encore l’héritage, à la fois matériel et dans l’esprit, des Seigneurs de Clairvaux, l’une des plus importantes familles de la noblesse française et espagnole, sans oublier Albert-François Deriot, général de division du Premier Empire, Baron de l’Empire et Chambellan de l’Empereur, pas tout à fait étranger à la collection de toiles qui ferait le bonheur des plus grands musées.

Impossible d’évoquer Clairvaux-les-Lacs sans s’attarder, comme le nom l’indique, sur le patrimoine naturel du village : le Petit (21 ha) et surtout le Grand Lac (64 ha), où cohabitent estivants et archéologues qui ont permis la découverte du plus ancien site archéologique connu d’Europe.

Mais l’eau ne s’arrête pas là : le Drouvenant qui y conflue avec l'Augeon sont là pour vous le prouver !

Le tissu associatif y est également dense : de l’Union Musicale Clairvalienne au Club Omnisport Clairvalien, les citoyens ont de quoi y trouver leur place et leur bonheur !

Centre de polissage du Néolithique, Clairvaux-les-Lacs est ainsi aujourd’hui Commune Touristique et Station de Tourisme, Site Palafittique UNESCO et auréolé d’un Pavillon Bleu qui honore et symbolise une qualité environnementale exemplaire.

Nous sommes au cœur du Pays des Lacs, entre Chalain et Vouglans, presque à mi-chemin entre Lons-le-Saunier et Saint-Claude, dans un décor à prolonger les vacances et à écrire des cartes postales !... On y prend une semaine pour y bronzer aux UltraBleus...

Alain Panseri, maire de Clairvaux, nous y a évidemment accueillis, pour nous donner un premier aperçu de sa commune de toujours.

Alain Panseri, clairvalien et clairvaliste ! © Radio France - Dominique Parreaux

La qualité de vie au gré des saisons, et la saison au service de la qualité de vie. Copier

Clairvaux, ce n'est pas seulement les lacs... La preuve en lac majeur, ou plutôt en la majeur, avec un monument du village: l'Union Musicale.

Jean-Luc Vauchez, président de l'Union Musicale Clairvalienne, dans la salle dévolue aux multiples pratiques possibles © Radio France - Dominique Parreaux

"La musique à Clairvaux: une institution !" Copier

Petit voyage dans le temps en compagnie de l'un des passionnés de l'histoire de Clairvaux.

Une histoire qui a d'ailleurs fait l'objet de quelques livres qu'elle méritait bien...

Pierre-Yves Deroche, auteur de plusieurs livres sur Clairvaux et toute sa longue histoire. © Radio France - Dominique Parreaux

Le Grand Lac, une histoire de plus de 6000 ans ! Copier

... et qui transpire un riche passé, des cités lacustres classées UNESCO à la tour du château inscrite aux Monuments historiques depuis 1932, en passant par l'église.

L'église et son dôme à l'impériale. © Radio France - Dominique Parreaux

La visite se poursuit, appareil photo obligatoire ! Copier

À Clairvaux, nous avons aussi pris du Bonnetant ! Le plus simple est encore de vous le présenter... Il connaît le village et ne l'aime pas moins aujourd'hui qu'hier !

Jean Bonnetant, devant la maison qu'il habite sur les bords du Drouvenant. © Radio France - Dominique Parreaux

Une maison de 1771 dans un village que Jean aime aussi voir se transformer pour ne pas se "transfermer" ! Copier

Impossible de visiter Clairvaux sans s'arrêter à ce qui constitue un village dans le village.

Bienvenue au camping Odesia Le Fayolan, qui fait chaque été Clairvaux plus les Lacs que jamais !

Latifa Chiker (directrice du site) et Vanessa Pellé (chargée de com'), pour les touristes qui viennent se laisser hâler dans la douceur de vivre de Clairvaux. © Radio France - Dominique Parreaux

Clairvaux-les-Lacs et Clairvaux-les-Campings : quand le village passe à l'heure d'été. Copier

À Clairvaux, le COC est aussi sportif !

Le Club Omnisport Clairvalien est l'une des associations emblématiques du bourg, illustrant aussi le champs des possibles dans un pays décidément gâté par la nature...

Jean-Paul Vercelli, un clairvalien tous les jours heureux d'en être ! © Radio France - Dominique Parreaux

En clair: on y vit comme un COC en pâte ! Copier

C'est l'heure d'ouvrir le dictionnaire: palafittique...

Ne cherchez pas, nous allons tout vous expliquer de ce qui fait de Clairvaux-les-Lacs un site UNESCO !

Juliette Poulet vous attend pour la visite du Clairvaux d'un autre temps : le village palafittique, autrement dit sur pieux plantés. © Radio France - Dominique Parreaux

Bienvenue dans l'un des sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes... en l'occurence le site du Grand Lac de Clairvaux ! Copier

Autre regard sur la cité: celui de Benoît. Il a vécu dans bien des univers, et a choisi de s'installer à Clairvaux-les-Lacs pour des raisons que ses vies d'avant lui ont presque dictées !

Benoit Bride, dans la pars de la tour. "Se donner le temps de vivre, d'être heureux" © Radio France - Dominique Parreaux

La nature, la nature, la nature... Ici, c'est dans leur nature ! Copier

L'une des particularités de Clairvaux se cache aussi derrière une devanture de la Grande Rue. Poussons la porte de l'une des dernières librairies indépendantes du Jura !

Sylvie Simonet et sa librairie La Plume : Pour comprendre l'art de vivre de Clairvaux entre les lignes ! © Radio France - Dominique Parreaux

24 m², mais des km de relations tissées avec les clairvaliens. Copier

Et puisque la visite nous a réservé de très nombreuses rencontres, on vous en garde bien au chaud...

Nous reviendrons ainsi à Clairvaux durant les prochaines vacances de la Toussaint, au moment de la 1ère session de vote, et par exemple pour y faire la connaissance de Christine, heureuse au milieu de tout son petit monde...

"Un bon livre est un jardin que l'on transporte avec soi"... à méditer quand la médiathécaire est devant la grainothèque ! © Radio France - Dominique Parreaux

... ou pour vous présenter Gérard et sa façon de vivre Clairvaux, tout en vivre ensemble...

Gérard David devant un jardin qui ne fait pas seulement dans la production de plantes. © Radio France - Dominique Parreaux

... pour se faire l'écho des premières impressions de Jean-Michel, dont le camping-car n'a pas bougé depuis qu'il a découvert le village...

Le séquoïa planté aux environs de 1920 au pied duquel jean-Michel nous a donné ses impressions © Radio France - Dominique Parreaux

... pour découvrir ce qui fait aussi l'intérêt culturel de Clairvaux...

Jean-Louis Gaillard, un président des Amis de l'Orgue qui n'a pas fini de le voir faire vivre le pays © Radio France - Dominique Parreaux

... pour rendre visite à l'Office du Tourisme, bien placé pour savoir ce qui rend Clairvaux aussi touristique...

Thibaut Jousselin : certaines images valent bien un bon discours ! © Radio France - Dominique Parreaux

... sans oublier de revenir à l'histoire du château... parce qu'à tout Seigneur tout honneur !

La tour du château © Radio France - Dominique Parreaux

Clairvaux-les-Lacs en a encore beaucoup à vous raconter. RDV fin octobre pour la fin de la visite !