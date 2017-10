Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Découvertes bonus et révisions du 1er trimestre... 3, 2, 1... Votez!

France Bleu Besançon vous présente la Franche-Comté à villages découverts!

Durant ces vacances, nous reprenons la route de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, avec de nouvelles visites dans des bourgs et villages déjà traversés ! En somme, les séquences bonus, le petit supplément cadeau qu'on vous a mis de côté!

... En tout cas de quoi vous rafraîchir la mémoire et vous (re)faire une idée avant de voter...

Nous sommes en fin de 1er trimestre, l'heure est donc venue de faire les évaluations!

Parmi les premiers villages explorés, Vauvillers, Baume les Dames, Levier, Villersexel, et Les Auxons reviennent pour d'autres découvertes…

Autant de bourgs et villages que nous avons traversés, avec beaucoup de bonheur, pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie…

Photos, témoignages, portraits, instants de vie, art de vivre, ... nous avons déjà vu du pays!

Votez pour VOTRE Plus Beau Village de Franche-Comté parmi les pays que nous revisitons, et auxquels viendront évidemment s'ajouter les villages des trimestres suivants pour compléter la liste des nominés d'ici juin 2018... Et quelque chose me dit qu’on aura l’occasion de faire la fête en fin de saison chez le lauréat, au terme d'une année qui nous aura vu sillonner la Franche-ComtRées, les yeux dans les lieux, au coeur de nos cités AOC (Appellation d’Origine Comtoise)!

Retour dans les rues des Auxons, devant l'école, où nous avons rencontré André Roy, l'un de ceux qui comptent... un regard croisant villages anciens et commune nouvelle!

André Roy, du SIVOS aux assoc'... Toute une vie à et aux Auxon(s) © Radio France - Dominique Parreaux

Nous étions mi-septembre à Vauvillers, où Rosaire Coppola, le maire, nous recevait entre patrimoine et réalités du mandat!

Rosaire Coppola, une belle rencontre dans la cour de l'hôtel de ville de Vauvillers © Radio France - Dominique Parreaux

Nous avons également parcouru les rues de Levier jusque dans les moindres allées de la zone artisanale où nous avons constaté que Levier ne se résume pas à l'activité bois!

Frédéric Grillet et un escalier made in Levier... du Grillet Concept, la boîte qui monte, forcément! © Radio France - Dominique Parreaux

C'est à Baume les Dames que nous avons croisé Sylviane et Marie-Christine, passionnées de leur patrimoine, et amoureuses d'une cité qui sait vivre!

Sylviane et Marie-Christine, devant la maison à tourelle... une page d'histoire à elle toute seule! © Radio France - Dominique Parreaux

Visite en mode voiture! Le City Tour avec Gérard Pelleteret, maire de Villersexel, où nous étions début octobre... Histoire de ne rien louper de tout ce qui y fait la vie, parfois loin du centre!

Gérard Pelleteret et ses clés de voiture... Ni une ni deux, en route pour le tour de la commune! © Radio France - Dominique Parreaux

Levier s'est dévoilée il y a quelques semaines, par exemple à travers cette rencontre que nous n'avons pas encore retrouvée... Stéphane Billard est un enfant du Haut, mais qui a découvert Levier à la vingtaine... avant de voir ses enfants y grandir paisiblement!

la mairie de Levier devant laquelle nous avons croisé Stéphane Billard, place de Verdun... © Radio France - Dominique Parreaux

Baume les Dames est aussi caractérisée par son tissu associatif... Tout un monde, et tout un mode... de vie! Parmi les acteurs de ce monde associatif, Jean-Noël Bourdenet préside le Babadouc... un club de... un club de... mhm...?

Baume les Dames, ce n'est pas seulement le label Cité de Caractère... c'est aussi le caractère associatif de la commune qui en abrite près d'une centaine! © Radio France - Dominique Parreaux

A Villersexel, c'est un incontournable!... On ne peut pas s'y arrêter sans évoquer ce qui symbolise le village de la vallée de l'Ognon, avec son parc et sa toiture... Charlotte Monnot nous en a raconté l'histoire avant de déambuler dans le long des siècles du bourg...

Le château de Villersexel, dans la verdure des bords de l'Ognon, vers les anciennes forges © Radio France - Dominique Parreaux

Nous avons arpenté les rues de Vauvillers à la mi-septembre... Vauvillers dont les rues nous ont réservé la surprise d'une rencontre que l'on n'a pas encore vécue... C'est là que nous avons rencontré Claude Jolimoy, l'un des doyens, qui a vu son village évoluer au fil des décennies...

La Grande Rue, théâtre de notre rencontre avec Claude, qui l'a vue se transformer... et perdre de son activité en même temps qu'un peu d'âme... © Radio France - Dominique Parreaux

Quand on pense aux Auxons, on pense fusion et gare TGV... Mais Les Auxons entendent bien garder la convivialité d'un village et la vie du territoire! La preuve avec Danièle Renaudin, chargée de l'organisation d'un des temps forts de la vie auxoise...

Aux Auxons, la place des Ch'nillons n'est pas toujours vide!... c'est là que s'installe le marché... en quelque sorte aussi le bistrot du dimanche! © Radio France - Dominique Parreaux

... D'autres destinations, d'autres rencontres... la semaine prochaine...

En attendant: Votez pour l'élection de votre Plus Beau Village de Franche-Comté!!