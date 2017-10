Mon plus beau village de Franche-Comté : découvertes, bonus et révisions du 1er trimestre. 3, 2, 1, votez

France Bleu Besançon vous présente la Franche-Comté à villages découverts!

Durant ces vacances, nous reprenons la route de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, avec de nouvelles visites dans des bourgs et villages déjà traversés ! En somme, les séquences bonus, le petit supplément cadeau qu'on vous a mis de côté !

En tout cas de quoi vous rafraîchir la mémoire et vous (re)faire une idée avant de voter.

Nous sommes en fin de 1er trimestre, l'heure est donc venue de faire les évaluations !

Parmi les premiers villages explorés, Vauvillers, Baume les Dames, Levier, Villersexel, et Les Auxons reviennent pour d'autres découvertes…

Autant de bourgs et villages que nous avons traversés, avec beaucoup de bonheur, pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie…

Photos, témoignages, portraits, instants de vie, art de vivre, nous avons déjà vu du pays !

Votez pour VOTRE Plus Beau Village de Franche-Comté parmi les pays que nous revisitons, et auxquels viendront évidemment s'ajouter les villages des trimestres suivants pour compléter la liste des nominés d'ici juin 2018... Et quelque chose me dit que nous aurons l’occasion de faire la fête en fin de saison chez le lauréat, au terme d'une année qui nous aura vu sillonner la Franche-Comtrées, les yeux dans les lieux, au coeur de nos cités AOC (Appellation d’Origine Comtoise) !

Ornans, cité de caractère, mais également cité d'activités qui font aussi l'identité du pays tout entier! Delphine Dugros s'y est rendue tout début septembre...

Ornans, et sa base de loisirs Evolution 2... la Loue est aussi un spot à sensations! © Radio France - Delphine Dugros

Ornans, la base de loisirs Evolution 2 Copier

Cédric Lethel a toute sa part dans le cadre de vie villersexellois... ce parisien a décidé de changer de vie, et ça se sent aussi dans les paysages et la philosophie de Villersexel!

Cédric Lethel a quitté Paris pour un nouveau pari: zéro phyto et nouvelle philo! une copie à produire sur les feuilles du label... © Radio France - Dominique Parreaux

Villersexel, Cédric Lethel Copier

Pierre Clivet connaît l'histoire de Pesmes comme personne... la visite démarre devant la grange dîmale et la Maison Royale, dont les fleurs de lys témoignent des venues de Philippe Auguste et Henri IV...

La Maison Royale et ses Fleurs de Lys... L'histoire de Pesmes ne date pas d'hier!... visite guidée avec Pierre Clivet © Radio France - Delphine Dugros

Pesmes, Pierre Clivet Copier

Levier, berceau des fruitières... Jean-Pierre Gurtner nous fait la visite, en mode histoire et grandes dates!

Levier, la rue de Besançon et le magasin de la fruitière... tout un symbole! © Radio France - Dominique Parreaux

Levier, Jean-Pierre Gurtner Copier

C'est à Ornans que Delphine Dugros a croisé un cycliste pas tout à fait comme les autres... Pour Jean-Pierre, la pierre n'est pas seulement une marque de vélo!!

Avec Jean-Pierre, c'est pignons-plateaux: plateaux pour les sorties vélo, et pignons de la maison à restaurer! © Radio France - Delphine Dugros

Ornans, Jean-Pierre Copier

Delphine Dugros était à Lods à la mi-septembre... et y a découvert une maison forte... en caractère!! Claire lui en raconté l'histoire, qui commence au bord de la route du sel...

La Maison Forte de Lods... c'est l'histoire de Lods et du sel dont la formule serait en quelque sorte H2Lods! © Radio France - Dominique Parreaux

Lods, Claire et sa Maison Forte Copier

Lods, c'est aussi la vigne et la forge... Deux identités qui se retrouvent dans l'architecture de l'église... Visite de Delphine Dugros à Lods... presque bénite!

L'église de Lods avec l'oeil de Pierre Mabille... ça change tout! © Radio France - Delphine Dugros

Lods, Pierre Mabille Copier

A Baume les Dames, on s'est fait une spécialité des éditions et autres ateliers d'imprimerie... Une linotype peut en cacher une autre, la preuve à Aencrages avec Roland Chopard, un lorrain que la passion a conduit jusque là...

Roland Chopard et ses machines d'un autre temps... une véritable passion pour des éditions pas comme les autres! © Radio France - Dominique Parreaux

Baume les Dames, Roland Chopard Copier

Comment parcourir Ornans sans lever les yeux vers le site du château...? Claude Hugel, de l'association "Les Amis d'Ornans", n'a pas oublié de l'indiquer à Delphine Dugros, pour mieux comprendre ses explications

Ornans, la ville et le château... tout le charme d'un site qui a inspiré les plus grands! © Radio France - Delphine Dugros

Ornans, Claude Hugel Copier

Les Plus Beaux Villages de Franche-Comté le sont aussi à travers la pellicule photo que Sylvie développerait pour vous... des photos qui en disent long du bonheur de flâner à Pesmes...

Les jardins Gourmands, l'établissement de Sylvie qui doit savoir parler de plus en plus de langues! © Radio France - Delphine Dugros