Durant ces vacances, nous reprenons la route de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, avec de nouvelles visites dans des bourgs et villages déjà traversés ! En somme, les séquences bonus, le petit supplément cadeau qu'on vous a mis de côté !

En tout cas de quoi vous rafraîchir la mémoire et vous (re)faire une idée avant de voter.

Nous sommes en fin de 2ème trimestre, l'heure est donc venue de faire les évaluations !

Parmi les nouveaux villages explorés, Nozeroy, Rioz, Marnay, Les Hôpitaux Neufs, Arbois, Montlebon et Moirans-en-Montagne reviennent pour d'autres découvertes…

Autant de bourgs et villages que nous avons traversés, avec beaucoup de bonheur, pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie…

Photos, témoignages, portraits, instants de vie, art de vivre, nous avons déjà vu du pays !

Votez pour VOTRE Plus Beau Village de Franche-Comté parmi les pays que nous revisitons, et auxquels viendront évidemment s'ajouter les villages des trimestres suivants pour compléter la liste des nominés d'ici juin 2018... Et quelque chose me dit que nous aurons l’occasion de faire la fête en fin de saison chez le lauréat, au terme d'une année qui nous aura vu sillonner la Franche-Comtrées, les yeux dans les lieux, au cœur de nos cités AOC (Appellation d’Origine Comtoise) !

Retour à Rioz, où nous n'avions pas eu le temps de vous présenter Julien Canard et son entreprise... du Made In Rioz comme on aime!

Ingrid, Beboost... pour des objets et vêtements publicitaires... plus nets et précis que la photo! ;-) © Radio France - Dominique Parreaux

Rioz, Julien Canard Copier

Nous étions début novembre à Nozeroy... cité médiévale et terre de pâtures! L'agriculture façon "Pâturages" dans ce qui est peut-être aussi la capitale du beurre franc-comtois...

Alexandre Deliaval... un président "cooplètement" ancré dans son univers de vie! © Radio France - Dominique Parreaux

Nozeroy, Alexandre Deliaval Copier

Parmi les villages en lice, Marnay se laissait parcourir le temps d'une belle semaine de novembre... L'occasion d'aller pousser la porte que de nombreux touristes trouvent chaque année, et derrière laquelle Angélique les reçoit en français, english, voire deutsch...

Angélique et Sylvain, pour découvrir Le Val Marnaysien dans toutes ses dimensions © Radio France - Dominique Parreaux

Marnay, Angélique Copier

C'est à Rioz que nous avons aussi rencontré Pascale Jillard... Elle vous accueille au CCSL, Centre Social Culturel et de Loisirs Roger Robinet, où les activités coulent forcément de source!

Pascale Jillard, le sourie du CCSL, au contact de tout un pays! © Radio France - Dominique Parreaux

Rioz, Pascale Jillard Copier

Lors de nos pérégrinations à Marnay, nous avons aussi rencontré Antonin... Un témoin du bonheur de vivre dans une cité où jeunesse et activités font bon ménage!

Antonin Roux, un enfant du pays qui n'a pas spécialement d'envies d'ailleurs.... © Radio France - Dominique Parreaux

Marnay, Antonin Copier

Impossible de revenir à Nozeroy sans y retrouver Jacques Mivelle... Le Président des Amis de Nozeroy ne nous avait en effet pas encore tout dit de la cité qu'il connaît comme personne... Oyé Oyé, la visite se poursuit!

Jacques Mivelle, devant la Tour de l'Horloge, et depuis toujours à l'heure de sa ville! © Radio France - Dominique Parreaux

Nozeroy, Jacques Mivelle Copier

Nous avons aussi, cet automne, découvert Les Hôpitaux Neufs... Un village à la fois rural, commerçant, frontalier et de station!... Un village où en tout cas le ski est un véritable art de vivre inscrit dans l'ADN des Trouille-bourreaux!

Vanessa Guillaume, Présidente du Ski-Club, pour qui Renversée est une piste avant d'être une crème, même avec des oeufs à la neige! © Radio France - Dominique Parreaux

Les Hôpitaux Neufs, Vanessa Guillaume Copier

C'est à Rioz que nous avons fait la connaissance d'une riolaise de cœur, dépositaire de l'esprit d'une "dynastie" comme d'une partie de l'histoire de Rioz... dans une rue dont le nom prend encore plus de sens!

La "Grande Maison", autrement dit la maison de famille des Jeanneney... rue Charles De Gaulle, ça ne s'invente pas...! © Radio France - Dominique Parreaux

Rioz, Laurence Paye-Jeanneney Copier

Lors de notre semaine à Arbois, nous n'avons pas même eu le temps de faire la connaissance de Serge et Sarah, bien placés pour mesurer l'impact du « Village préféré des français » comme des caméras de France 3 quand « Des Racines et des Ailes » en ont donné de plus grandes encore à la notoriété de la cité!

Sarah Mélon et Serge, dans un office du tourisme où le téléphone est souvent l'écho des passages télé © Radio France - Dominique Parreaux

Arbois, Sarah et Serge Copier

Aux Hôpitaux Neufs, où nous étions fin novembre, nous avions également visité l'église dont l'intérieur est classé.... Il est donc grand temps de profiter des lumières de notre guide, Daniel Pinard, pour mieux comprendre l'histoire du territoire...

Si l'extérieur de l'église ne paye pas forcément de mine, l'intérieur est surprenant d'architecture! © Radio France - Dominique Parreaux