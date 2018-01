Durant ces vacances, nous reprenons la route de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, avec de nouvelles visites dans des bourgs et villages déjà traversés ! En somme, les séquences bonus, le petit supplément cadeau qu'on vous a mis de côté ! En tout cas de quoi vous rafraîchir la mémoire et vous (re)faire une idée avant de voter. Nous sommes en fin de 2ème trimestre, l'heure est donc venue de faire les évaluations ! Parmi les nouveaux villages explorés, Marnay, Nozeroy, Arbois, Montlebon, Rioz, Les Hôpitaux Neufs et Moirans-en-Montagne reviennent pour d'autres découvertes… Autant de bourgs et villages que nous avons traversés, avec beaucoup de bonheur, pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Photos, témoignages, portraits, instants de vie, art de vivre, nous avons déjà vu du pays !

Votez pour VOTRE Plus Beau Village de Franche-Comté parmi les pays que nous revisitons, et auxquels viendront évidemment s'ajouter les villages des trimestres suivants pour compléter la liste des nominés d'ici juin 2018... Et quelque chose me dit que nous aurons l’occasion de faire la fête en fin de saison chez le lauréat, au terme d'une année qui nous aura vu sillonner la Franche-Comtrées, les yeux dans les lieux, au cœur de nos cités AOC (Appellation d’Origine Comtoise) !

Profitons de cette période d'hiver pour revenir aux Hôpitaux Neufs... là où nous avions aussi fait la connaissance de Marie, la factrice mosellane qui n'a franchement pas le mal du pays!

Marie ou la magie des rencontres impromptues... tellement bien aux Hôpitaux Neufs qu'elle se verrait bien ne plus trop bouger avec La Poste! © Radio France - Dominique Parreaux

À Nozeroy, où nous avons passé la 2ème semaine de novembre, nous avions également rencontré le Dr Hervé Douine... Parce que Nozeroy, ce n'est pas seulement la pierre dorée de Molpré d'une cité médiévale!

Laura et Hervé Douine, devant une Maison qui est loin d'avoir 600 ans, mais qui caractérise aussi Nozeroy! © Radio France - Dominique Parreaux

Jean-Michel Petit est vigneron à Pupillin, mais a aussi toute sa place à Arbois, dans une fruitière vinicole qui rime avec symbole... Nous l'avons rencontré dans les tréfonds du Château Béthanie, dans l'une des caves où nous sommes descendus débuts décembre...

Le calme de la cave de dégustation du Château Béthanie, idéal pour une "mise au verre"... © Radio France - Dominique Parreaux

Nous avons aussi profité des premières neiges pour nous rendre, fin novembre, aux Hôpitaux Neufs... un village rythmé par la vie frontalière. Un pays franco-suisse où les us et coutumes peuvent varier d'une porte à l'autre!... La preuve chez David et Delphine, un couple presque à cheval sur la frontière entre cuisine et garage!

Les montagnes du Jura, et les Alpes en toile de fond... entre les deux, la Suisse, tout près des Hôpitaux Neufs où nous avons aussi pris l'air! © Radio France - Dominique Parreaux

Hervé et Sylvie Monnet sont belmontois de toujours... Un couple parfaitement bien placé pour nous raconter leur Montlebon, où nous avons fait étape à la mi-décembre, entre paysages de neige et sentiers de rando qu'Hervé à aménagés et personnalisé!

La Voie Bournez, mais aussi Sur-la-Seigne, Le Gardot, Les Sarrazins, Les Fontenottes, Le Meix Lagor, Les Vuillaumiers ou encore le parcours des statues au Bout du Monde.. Autant de paradis pour la rando! © Radio France - Dominique Parreaux

Quand on est à Montlebon, on est quand-même franchement pas loin des terres de La Madeleine Proust... Elle qui saurait, mieux que nous, vous dire qu'on allait forcément rencontrer des Bobillier! Bingo!! Il s'appelle Cyrille Bobillier, il est agriculteur dans un pays dont il n'envisage franchement pas s'éloigner!!

Cyrille Bobillier, dans sa ferme des Vuillaumiers, hameau de Montlebon © Radio France - Dominique Parreaux

Début décembre, nous visitions Arbois... et question patrimoine, l'église Saint-Just en impose! Nous nous y sommes rendus, d'abord à la rencontre d'un organiste qui fait vibrer 1900 tuyaux comme aux premiers jours... Un orgue dont Christian Bacheley connaît tous les tirants, et qui pourrait faire des "jalousies"!! (les organistes comprendront...)

Claviers, pédaliers, tirants,... Christian Bacheley connaît tous les traits de caractère de son orgue! © Radio France - Dominique Parreaux

Accompagnez-nous cette fois au sommet du clocher de Saint-Just, au-dessus du plus gros bourdon de la région, au niveau du carillon qui domine la cité d'Arbois et tout le vignoble... Vertige ou pas, vous ne le regretterez pas!!

Déjà 209 marches d'un incroyable escalier... sans compter les échelles et autres escaliers de meunier qu'il reste avant d'atteindre le somment, où Philippe Bruniaux respire sa cité à plein coeur © Radio France - Dominique Parreaux

Changement de décor! Nous revenons cette fois à Moirans-en-Montagne, dans le pays du Jura Sud, qui met en œuvre une vraie politique culturelle, aussi ambitieuse que de proximité...

Moirans n'est pas spécialement toute proche des pôles culturels... qu'à cela ne tienne... on fait venir la culture à la maison! © Radio France - Dominique Parreaux

... où l'on a aussi fait la connaissance de Laurence Mas, adjointe au maire de Moirans-en-Montagne, qui connaît le tissu associatif comme sa poche... (forcément, question de tissu!!)

Education, culture et vie associative... c'est la raison d'être de l'engagement de Laurence Mas, moirantine de coeur et de foi! © Radio France - Dominique Parreaux