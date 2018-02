Durant ces vacances, nous reprenons la route de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, avec les bonus et inédits !

En clair, de nouvelles visites dans des bourgs et villages déjà traversés… En somme, les séquences bonus, le petit supplément cadeau de nos villages… Et en tout cas de quoi vous rafraîchir la mémoire et vous (re)faire une idée avant de voter !!

Parce que oui… Nous arrivons en fin de trimestre, et c’est le moment de réviser et de noter !!

Alors… après Pesmes, Ornans, Lods, Vauvillers, Baume les Dames, Levier, Villersexel, Les Auxons, Nozeroy, Rioz, Marnay, Les Hôpitaux Neufs, Arbois, Montlebon et Moirans-en-Montagne … nous revenons cette fois à Gy, Chapelle des Bois, Saône, Sancey et Champlitte, autant de bourgs et villages que nous avons parcourus avec beaucoup de bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie…

Autant de bourgs et villages que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… !

Et quelque chose me dit qu’on aura l’occasion d’y faire la fête en fin de saison, au terme des 4 trimestres qui nous verrons encore voir du pays !!

Profitons de cette période de vacances et de vote pour revenir par exemple à Gy... là où nous avions aussi fait la connaissance de Jean-Marc Perrenoud, le patron de l'Imprimerie du Château... qui l'aperçoit depuis ses fenêtres!

Pour Jean-Marc Perrenoud, c'est bien connu: "Gy suis Gy reste!" © Radio France - Dominique Parreaux

L'Imprimerie du Château ne l'est pas par hasard...!

Mi-Janvier, nous étions à Chapelle des Bois, où nous avons croisé le tout Noidans-lès-Vesoul!!... Il faut dire que le décor et l'ambiance ont de quoi plaire aux touristes qui font de Chapelle des Bois le village qui compte le plus de lits saisonniers du département!

Dominique, Gilles et Martine... le pays leur va comme un gant! © Radio France - Dominique Parreaux

Dans le massif, le tourisme prend tous les accents... y compris l'accent de chez nous!

Et puisqu'on nous a (chaudement!!) recommandé la fromagerie, nous ne nous sommes pas faits prier... C'est facile à trouver: c'est au cœur du village, et ça sent bon le Comté!

Emilie et Alexis, le fromage comme on l'aime! © Radio France - Dominique Parreaux

Si Alexis n'est pas de très loin, Emilie - elle - a vu la Creuse et l'Allier avant de découvrir Chapelle des Bois... Elle y a trouvé son compte, et son Comté!!

À Gy, que nous avons traversé début janvier, on a la culture handball, et l'on n'a pas attendu le sacre des Bleues quelques jours plus tôt pour faire du HCMG le club leader du territoire!

Frédéric Fourgeot, le président du Handball Club des Monts de Gy, dans le but... de développer l'activité! © Radio France - Dominique Parreaux

Gy... comme Gy...mnase! Petite visite des installations qui font le bonheur du hand notamment!

Lors de notre étape à Chapelle des Bois, nous nous étions déjà arrêtés chez Lili... Mais une 2ème rencontre s'imposait chez l'une des figures du village, qu'on ne trouve pourtant pas encore en carte postale!! Et pourtant....

Chez Lili, c'est le baromètre de la vie du village... on y prend la température de la vie de tous les jours comme de ce qui y fait l'intérêt du tourisme © Radio France - Dominique Parreaux

À Chapelle des Bois, entre Doubs et Jura, on lit L'Est mais on achète le Progrès... à moins que ce soit l'inverse!!

Un peu avant la fin janvier, nous avons découvert le Marais... Nous n'étions ni place des Vosges ni rue des Rosiers, mais Grande Rue, à Saône! C'est là que l'on a fait la connaissance d'un grenoblois heureux de ce changement de décor!

Frédéric et Françoise, au Marais... On n'y attend peut-être pas Jean Marais mais tous les gens du Marais!! © Radio France - Dominique Parreaux

Chez Frédéric, Saône sonne... mais Sonne bien!!

Début janvier, notre circuit des Plus Beaux Villages de Franche-Comté nous conduisait à Gy... C'est là que nous avons aussi rencontré Jérémy, au "Coin du Feu"... et juste après le coup de feu!

Jérémy, avec un J comme Gy... et avec l'envie de faire vivre le village! © Radio France - Dominique Parreaux

Pause café au Coin du Feu, histoire de prendre la température du village...

Comment se rendre à Chapelle des Bois sans s'arrêter dans un atelier qui fait aussi tout le patrimoine de ce pays de la Combe des Cives...??

Attention, vous pourriez sentir rien que par les ondes...! ;-)

Dominique Rousselet, ou les racines distillées de ce qui fait aussi qu'on y a ses racines... © Radio France - Dominique Parreaux

Chapelle des Bois, la Combe des Cives... aucun doute, nous sommes dans "l'Haut de vie"!!

Saône s'est dévoilé dans le 3ème tiers de janvier, au détour de balades dans les fosses et marais, mais aussi grâce aux lumières de ceux qui ont découvert le village autrement...

Alain connaît le village pour l'avoir découvert il y a une dizaine d'années, durant lesquelles il a aussi étudié la généalogie du village... © Radio France - Dominique Parreaux

Et si on jouait aux 5 familles...? Une autre façon de comprendre l'histoire du village!

Dernière étape à Chapelle des Bois... Et pour mieux saisir l'intérêt de ce petit coin de Franche-Comté, rien ne vaut le regard de... bourguignons!! Parce que Dijon regarde aussi par ici...!

Roxanne et Guillaume, chapelands d'un jour, au pays de la fondue qui n'est pas bourguignonne! © Radio France - Dominique Parreaux

Le regard de photographes pour des clichés parfois un peu... clichés!!

... Et d'autres come-back sont à suivre la semaine prochaine... D'autres rencontres, toute nouvelles, dans les rues de Gy, Chapelle des Bois, ou encore Saône, mais aussi Sancey et Champlitte, que nous avons également traversés ces dernières semaines!

En attendant, vous pouvez d'ores et déjà voter pour Votre Plus Beau Village de Franche-Comté... c'est la saison des sélections avant la finale de fin juin!