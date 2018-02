France Bleu fait son com(mun)e back dans nos Villages!

Durant ces vacances, nous reprenons la route de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, avec les bonus et inédits !

En clair, de nouvelles visites dans des bourgs et villages déjà traversés… En somme, les séquences bonus, le petit supplément cadeau de nos villages… Et en tout cas de quoi vous rafraîchir la mémoire et vous (re)faire une idée avant de voter !!

Parce que oui… Nous arrivons en fin de trimestre, et c’est le moment de réviser et de noter !!

Alors… après Pesmes, Ornans, Lods, Vauvillers, Baume les Dames, Levier, Villersexel, Les Auxons, Nozeroy, Rioz, Marnay, Les Hôpitaux Neufs, Arbois, Montlebon et Moirans-en-Montagne … nous revenons cette fois à Gy, Chapelle des Bois, Saône, Sancey et Champlitte, autant de bourgs et villages que nous avons parcourus avec beaucoup de bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie…

Autant de bourgs et villages que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… !

Et quelque chose me dit qu’on aura l’occasion d’y faire la fête en fin de saison, au terme des 4 trimestres qui nous verrons encore voir du pays !!

Ces vacances, période de vote, nous permettent par exemple de reprendre la route de Chapelle des Bois, où nous n'avions pas eu le temps de vous faire la visite complète de l’Écomusée de la Maison Michaud... il était temps d'y revenir!!

L'Ecomusée de la Maison Michaud, un emblème de la Combe des Cives © Radio France - Dominique Parreaux

Marie-Louise, pour une visite guidée de la Maison Michaud... un étage témoin de la vie d'antan. Copier

Gy, c'est la forêt... mais pas que! Les Jardins des Monts de Gy y développent une activité de production qui fait de plus en plus de monde!

Thierry Sauvageot et Émilie, dans l'atelier des Jardins Bio des Monts de Gy © Radio France - Dominique Parreaux

Le jardinage comme on l'aime...! Copier

À Sancey, où nous étions fin janvier, la basilique Sainte Jeanne-Antide se dresse dans le ciel qui a vu naître Jean-Antide Thouret... Une Maison d'accueil y a ainsi trouvé toute sa place, rue de la Basilique, évidemment...

Benoît et soeur Louisette dans le décor d'un Vallon qui n'abrite pas que le château voisin de Belvoir... © Radio France - Dominique Parreaux

La Maison d'accueil de Sancey... une maison que l'on vient chercher de loin. Copier

Éva et Audrey sont aussi parmi les rencontres qui ont fait le bonheur de notre visite à Saône... L'occasion de comprendre la vie du village dans le regard d'une lycéenne et de sa maman...

C'est chez Audrey et Éva que nous avons "Saôné"... pour tout savoir de ce qui fait l'intérêt de Saône en termes de vie de tous les jours... © Radio France - Dominique Parreaux

Saône... mi Saône rural mi zone urbaine... Copier

Sancey s'est dévoilé sous tous ses angles, y compris dans le regard de 2 sancéens bien placés pour connaître la vie du village!

Raoul et Dominique, 2 sancéens aux parcours différents, mais heureux de leurs conditions de vie! © Radio France - Dominique Parreaux

Le 2 tons du camion, mais un seul ton de rose pour la couleur dont ils y voient la vie! Copier

Impossible de parcourir les rues de Sancey sans s'arrêter chez l'un des enfants du pays... tellement attaché à son village qu'il a fait le choix d'y revenir! Parce que pour Francis Mourey, cyclo-crossman, quand on a la pancarte, c'est forcément celle de Sancey!!

Francis Mourey dans sa cuisine... La preuve qu'à Sancey, c'est une vie au poil! © Radio France - Dominique Parreaux

Pour découvrir le pays, prenons la roue de Francis Mourey! Copier

David et Virginie étaient en pleine préparation quand nous les avons croisés place de la Mairie... L'occasion de faire connaissance avec 2 témoins privilégiés de ce qui fait aussi les soirées de Champlitte!

Virginie et David ont pris notre commande: on voulait une pizzavis sur le village! © Radio France - Dominique Parreaux

Si David est un habitué des lieux, Virginie découvre sa nouvelle vie... Copier

L'Union Musicale est aussi l'un des symboles de Sancey... Elle a d'ailleurs donné "cor" à l'école de musique, en parfaite harmonie avec l'art de vivre de Sancey!

Anne-Marie, ou le bonheur de vivre entre clarines et clarinettes! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est facile de vivre à Sancey"... Anne-Marie n'y met aucun bémol! Copier

Saône Fit va bientôt ouvrir ses portes... Une salle de sport qui va encore élargir l'offre globale du bourg en matière d'activités de loisirs...

Marion se sent bien à Saône depuis toujours... D'ailleurs, c'est le bonheur apparemment! © Radio France - Dominique Parreaux

Si Saône construisait le caractère, les traits n'en seraient que bon! Copier

Revenons enfin à Champlitte, où nous avons aussi eu le bonheur de croiser Yvonne... qui ne regrette ni Strasbourg ni Colmar...!

Après la ville, Yvonne a voulu prendre la clé des Champlitte! Le bonheur de la campagne, avec les villes toute proches... © Radio France - Dominique Parreaux