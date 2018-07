Le concours se poursuit! Retour dans les rues de nos Villages déjà parcourus, pour de nouvelles découvertes et de nouvelles rencontres... De nouveaux angles de vue, pour vous rafraîchir la mémoire et vous aider à voter!

France Bleu fait son com(mun)e back dans nos Villages!

Durant ces vacances, nous reprenons la route de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, avec les bonus et inédits !

En clair, de nouvelles visites dans des bourgs et villages déjà traversés… En somme, les séquences bonus, le petit supplément cadeau de nos villages… Et en tout cas de quoi vous rafraîchir la mémoire et vous (re)faire une idée avant de voter !!

Parce que oui… Nous arrivons en fin de trimestre, et c’est le moment de réviser et de noter !!

Alors… après Pesmes, Ornans, Lods, Vauvillers, Baume les Dames, Levier, Villersexel, Les Auxons, Nozeroy, Rioz, Marnay, Les Hôpitaux Neufs, Arbois, Montlebon, Moirans-en-Montagne, Gy, Chapelle des Bois, Saône, Sancey et Champlitte … nous revenons durant cette quinzaine à Mont-sous-Vaudrey, Gilley, Scey-sur-Saône, Guyans-Vennes, Cléron et Port-Lesney, autant de bourgs et villages que nous avons parcourus avec beaucoup de bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie…

Autant de bourgs et villages que vous pouvez retrouver dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… !

Et quelque chose me dit qu’on aura l’occasion d’y faire la fête en fin de saison, au terme des 4 trimestres qui nous verrons encore voir du pays !!

Ces vacances, période de vote, nous permettent par exemple de reprendre la route de Mont-sous-Vaudrey, où nous nous étions également rendus rue des Érables, au cœur de la Zone Artisanale...

Jean-Philippe Fouilland, président de 2F Construction, entreprise de charpente métallique, étanchéité, bardage © Radio France - Dominique Parreaux

L'agriculture et la fromagerie, point de départ d'une entreprise en plein développement! Copier

Début mars, Gilley se découvrait à travers tous ses lieux de vie... Nous avions ainsi visité la Coopérative, incontournable au cœur du bourg!

Fabrice Cuenot, président de la Coopérative fromagère de Gilley, dans l'une des caves de la fromagerie. © Radio France - Dominique Parreaux

La fruitière... et on fait le tour du propriétaire! Copier

À Gilley, comme dans de nombreux villages, la boulangerie est un excellent indicateur... on y prend facilement la température du pays...

Sylviane et Xavier Magnin-Feysot, boulangers au tout nouveau Fournil du Saugeais... © Radio France - Dominique Parreaux

La vie à Gilley racontée en mode boulangerie... témoin des habitudes des gens d'ici! Copier

Mont-sous-Vaudrey abrite aussi une église au style caractéristique, coiffée d'un clocher polychrome... et dans laquelle l'orgue et l'harmonium racontent aussi l'histoire du village...

Michel, Joseph et Jean-Pierre devant l'orgue de l'église... un "petit bijou"! © Radio France - Dominique Parreaux

Visite de l'église, tout en musique! Copier

Ce qui participe aussi au caractère d'un village, c'est le fleurissement!... Et à Mont-sous-Vaudrey, les fleurs sont les couleurs de la vie!

Anne-Marie, Françoise et Marie-Jo... Trois monières et du bleu - jaune - rouge! © Radio France - Dominique Parreaux

Mont-sous-Vaudrey, ce n'est pas tout à fait le massif, mais les massifs! Copier

Nous avons aussi voulu découvrir Gilley au bord de l'étang du Cougnet... C'est donc aux Seignes que nous nous sommes garés, en lisière d’une forêt de sapins et d’épicéas...

Georges Faivre, président de la société de pêche, devant l'étang du Cougnet et le chalet des pêcheurs © Radio France - Dominique Parreaux

Pique-nique ou omelette au lard, l'étang du Cougnet ne sent pas toujours que le brochet ou la carpe! Copier

Pour comprendre Gilley, il fallait aussi vous présenter la Maison médicale... Elle fait la fierté de la commune comme le bonheur des habitants!

François Wattelier devant la Maison médicale, entre cabinets et pharmacie © Radio France - Dominique Parreaux

L'histoire d'un lillois devenu gillois... pas malheureux de passer des moules aux mouffles! Copier

Mont-sous-Vaudrey, c'est aussi toute une vie associative! En témoigne la rencontre que nous y avons faite, sur fond de vivre ensemble...

Charline, Eric et Charles representent Anim'Mont et les Rencontres Théâtrales du Val d'Amour... © Radio France - Dominique Parreaux

Fête, convivialité, lien... tout s'explique en chanson! Copier

La visite de Mont-sous-Vaudrey ne peut se concevoir sans s'arrêter sur ce qui fait aussi l'identité du village: le boulodrome!

Michel Perrussel, vice-président du club et du comité départemental, dans le boulodrome de Mont-sous-Vaudrey © Radio France - Dominique Parreaux

130 licenciés et une intense activité! Copier

Gilley, pays de neige et d'hiver, est aussi le village qui a vu naître Vermot TP il y a de nombreuses décennies... Une entreprise qui innove dans ses savoir-faire!

Eric Vermot incarne l'actuelle génération à la tête de Vermot TP © Radio France - Dominique Parreaux

Routes et parkings d'un nouveau genre... Vermot TP tient la route! Copier

Comment s'arrêter à Gilley sans évoquer la culture ski??... on l'a dans le sang, pour ne pas dire jusqu'au bout des spatules...

Angélique Marguet et Ghislain Boucard de retour JO Pyongchang... 2 mordus de biathlon, heureux de leur séjour, mais pas fâchés de retrouver leurs gentianes! © Radio France - Dominique Parreaux

À Pyongchang, les JO étaient un peu J... lley sur les bords!! Copier

Nous profitons aussi de cette quinzaine pour revenir à Scey-sur-Saône...

La cité de caractère de Bourgogne Franche-Comté qu'elle est s'est aussi dévoilée dans le regard d'un intime de la commune!

Patrick Viard, dit Charly, responsable du service technique, aux ateliers municipaux © Radio France - Dominique Parreaux

10 ans d'éloignement lui ont donné le mal du pays...! Copier

Autre sceycolais de toujours, Christophe Witzel a vu le village grandir... il habite d'ailleurs aujourd'hui dans les champs de son enfance!

Christophe Witzel, vit et travaille dans son village... La Marmite de Tof l'ancre encore un peu plus dans son pays! © Radio France - Dominique Parreaux

"Je reste là jusqu'à la mort"... mais le plus tard sera le mieux!! Copier

... Et d'autres com(mun)e-back sont à suivre la semaine prochaine... D'autres rencontres, toute nouvelles, dans les rues de Scey-sur-Saône, Guyans-Vennes, Cléron ou encore Port-Lesney, que nous avons également traversés ces dernières semaines!

En attendant, vous pouvez d'ores et déjà voter pour Votre Plus Beau Village de Franche-Comté... c'est la saison des sélections avant la finale de fin juin!