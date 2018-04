France Bleu fait son com(mun)e back dans nos Villages!

Durant ces vacances, nous reprenons la route de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, avec les bonus et inédits !

En clair, de nouvelles visites dans des bourgs et villages déjà traversés… En somme, les séquences bonus, le petit supplément cadeau de nos villages… Et en tout cas de quoi vous rafraîchir la mémoire et vous (re)faire une idée avant de voter !!

Parce que oui… Nous arrivons en fin de trimestre, et c’est le moment de réviser et de noter !!

Alors… après Pesmes, Ornans, Lods, Vauvillers, Baume les Dames, Levier, Villersexel, Les Auxons, Nozeroy, Rioz, Marnay, Les Hôpitaux Neufs, Arbois, Montlebon et Moirans-en-Montagne, Gy, Chapelle des Bois, Saône, Sancey et Champlitte, nous revenons durant cette quinzaine à Mont-sous-Vaudrey, Gilley, Scey-sur-Saône, Guyans-Vennes, Cléron et Port-Lesney... autant de bourgs et villages que nous avons parcourus avec beaucoup de bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie…

Autant de bourgs et villages que vous pouvez retrouver dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… !

Et quelque chose me dit qu’on aura l’occasion d’y faire la fête en fin de saison, au terme des 4 trimestres qui nous verrons encore voir du pays !!

Premier retour de cette semaine: à Scey-sur-Saône!

C'est là, au bord de la Saône - ou plus précisément entre la rue de la chapelle et la rue de l'église - que nous avons croisé Julien, qui a découvert le village il y a peu...

Julien, que nous avons rattrapé rue de l'église! © Radio France - Dominique Parreaux

"On n'est pas dans un village où les gens sont stressés et ont peur de tout"! Copier

... C'est encore un peu plus haut dans le village de Scey-sur-Saône que nous avons aussi eu le bonheur de croiser 2 amies de toujours... Françoise et Huguette sortaient profiter du temps, quand elles nous en ont prêté un peu du leur!

C'est devant chez Huguette que je les ai croisées, mais le temps de penser à la photo... trop tard, elles avaient déjà disparu! © Radio France - Dominique Parreaux

Scey-sur-Saône, Scey l'église ou Scey-sous-l'église...! Copier

La carte de Nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté nous a aussi indiqué la route de Guyans-Vennes... Martial et Bénédicte Letouillon nous ont offert un petit café, histoire de découvrir le village dans leur regard...

Martial, Eva et Bénédicte, de l'Amicale des Artisans Commerçants, et Guyans par dessus tout! © Radio France - Dominique Parreaux

"Il faut cocher les jours où il n'y a rien...!" Copier

Nous sommes aussi de retour à Cléron, où nous avions également demandé à Christian Malano de nous conduire sur le meilleur spot photos du village... Et nous n'avons pas été déçus!!

Moulin, barrage, château, pont, viaduc et castel... il y a des perspectives qui parlent d'elles-mêmes! Et Christian Malano ne s'en lasse pas... © Radio France - Dominique Parreaux

Une photo qui change tous les jours! Copier

C'est à Cléron que nous avons aussi fait la connaissance de l'un des agriculteurs encore installés sur le village... Nous nous sommes ainsi rendus au GAEC de la Vierge.

Vincent Girard, sur les hauteurs de Cléron, dont il profite chaque jour des conditions de vie et de travail... © Radio France - Dominique Parreaux

"On se dit qu'on n'est vraiment pas si mal...!" Copier

Parmi nos rencontres à Scey-sur-Saône, il y a Christian Billet... Un témoin privilégié de ce qui fait la vie du village...

Christian Billet, prof d'histoire au collège et correspondant local de presse... un double regard sur la vie du village! © Radio France - Dominique Parreaux

"Il y en a vraiment pour tous les goûts, ici, à Scey-sur-Saône!", selon ce sceycolais "de préférence"... Copier

Guyans-Vennes, c'est aussi le pays de l'enseigne Sanseigne: une armurerie où l'on vient chercher des crosses... mais pour la bonne cause!!

Jean-François Sanseigne au comptoir du magasin où sont affichés quelques grands champions bien de chez nous! © Radio France - Dominique Parreaux

Site de Consolation, vallée du Dessoubre, Roche du Prêtre, ... la nature est généreuse! Copier

Pour comprendre l'histoire de Cléron, nous avons frappé à la porte d'Emmanuel Guille... un citoyen du monde, arrivé à Cléron il y a 20 ans... un passionné qui est parti des pompiers ruraux pour raconter l'esprit du village...

Emmanuel Guille, auteur de la "Petite histoire des pompiers ruraux de Cléron", pour parler avec flamme de l'état d'esprit du village! © Radio France - Dominique Parreaux

Cléron, pin-pon et pimpant...! Copier

C'est un pontissalien qui nous a par ailleurs raconté son Cléron! Un gars du Haut, descendu pour un mariage, et qui n'est plus jamais remonté!

Alain Galfione, devant sa porte d'entrée... un paysage qu'il savoure chaque jour en ouvrant ses volets! © Radio France - Dominique Parreaux

"J'étais du Haut-Doubs... j'ai appris où était Cléron...!" Copier

Dernier des villages traversés ce trimestre: Port-Lesney. Nous en avons arpenté les rues début avril, de Port à Lesney, de la maison d'Edgar Faure aux innombrables sentiers de randonnée, de la chapelle de Lorette à la maison Périchon, et du vieux pont aux plus récents lotissements!

Marius, Monique, Nathalie et Joël, sur le perron de la maison des grandes vacances de Nathalie devenue la sienne pour le plus grand bonheur de toute la famille...! © Radio France - Dominique Parreaux

"On cherche toujours Brigitte aussi...!" Copier

... Et nous reprenons la route d'un nouveau village, dès la semaine prochaine... le premier du 4ème et dernier trimestre de la saison, avant le vote final de juin prochain!!