Mon Plus Beau Village de Franche-Comté : Faucogney-et-La Mer, histoire d’étangs histoire d’antan !

Pour une transition tout en douceur entre vacances et rentrée… Nous avons décidé de prendre la route du seul endroit de Franche-Comté qui se trouve à 5 minutes de La Mer !

La Mer vient de la racine latin "mare" qui signifie marais / marécage... en raison des étangs et tourbières qui constellent le paysage. La Mer est un hameau du Plateau des 1000 Étangs, situé à 5 km du bourg, et qui fut rattaché à Faucogney en 1806

Faucogney-et-La Mer, c’est donc déjà une situation au cœur du Pays des Mille Étangs, site naturel remarquable, fait d’étangs, tourbières et autres cascades, à parcourir, à contempler, à visiter… et à savourer !

Les Mille Étangs, une destination à découvrir sur un Plateau, la nature y ayant pignon sur roue !

Faucogney abrite ainsi une “base VTT/FFCT” ouvrant sur tout un pays via les circuits balisés des Monts du Breuchin, du Beuletin et des Étangs ou conduisant à Belfahy ou à La Planche des Belles Filles.

Un ADN dont le collège a également fait sien, proposant l’unique section sportive cyclisme de France (en plus du football féminin, finaliste du dernier Championnat de France !), pour laquelle les adolescents qui seront peut-être l’élite de demain viennent de tous les coins de l’Hexagone.

La Mer, qu’on voit ici danser le long des forêts profondes – chênes, hêtres, sapins, fougères, bruyères, genêts, et blocs erratiques – et plus largement cette “Petite Finlande” attire aussi de nombreux touristes, voire nouveaux résidents, en quête d’une autre vie, dans un art de vivre et un paysage qui rappellent les “utopies” d'essentiel et quêtes d'absolu d’un autre temps.

Les cyclotouristes, randonneurs et autres camping-caristes s’y croisent ainsi dans le même bonheur d’une quiétude retrouvée, et dans des paysages à se décoller la rétine ! Sur le circuit historique de Faucogney comme sur les sentiers de La Montagne Saint-Martin ou de Rochenoz, le Pays des Milles Étangs mérite qu’on y prenne mille temps.

Faucougey-et-La Mer, Station Verte et Cité de Caractère de Bourgogne Franche-Comté, c’est aussi évidemment toute une histoire, avec un H majuscule !

Cité historique (le buste de la déesse romaine Diane puis le monastère établit par Saint-Colomban témoignent d’une occupation humaine très ancienne), à la fois porte de Lorraine et dernier bastion comtois, le village est en quelque sorte Faucogney-les-deux-églises : Dès le Moyen-Âge – époque où les Sires de Faucogey contrôlaient la moitié Nord de la Haute-Saône, organisant le bourg au pied de son château – une chapelle (Saint-Martin) est construite sur les hauteurs du village. Son accès difficile motivera la construction d’une deuxième église (Saint-Georges), au clocher carré coiffé d’un dôme à l’impériale, et abritant – derrière un portail à colonnes avec arcature en plein cintre – un riche mobilier classé, des retables aux stalles, en passant par les orgues historiques.

Vous pouvez ainsi arpenter l’histoire de la Cité, du promontoire de l’ancien château à la Maison du Bailli de Faucogney, en passant par la Tour MXV, la fontaine octogonale, la Maison d’audience de la Princesse de Bauffremont, l’ancienne place au pain, la Croix des Morts (voire même son Chemin !) ou les jardins en terrasses.

Moralité : entre édifices médiévaux et maisons bourgeoises du XVVIIIème siècle, Faucogney en garde toujours sous la pédale !

Faucogney-et-La Mer, c’est enfin toute une vraie vie d’aujourd’hui, dans le décors du film « Indigènes », où les devantures à l’ancienne retrouvent de la vie, où les cafés sont aussi associatifs, et où l’emploi donne à sa façon le rythme du quotidien, notamment avec SEB International Service qui fait du Pays des 1 000 Étangs le pays des 40 000 références et des 10 millions de produits !

Nous nous sommes bien entendu d'abord arrêtés en mairie. C'est là qu'on a fait connaissance avec Faucogney-et-le maire : Laurent Seguin !

Laurent Seguin devant le blason dont le lion rappelle qu'on est bien (encore) en Franche-Comté et dont le faucon rime avec Faucon...gney ! © Radio France - Dominique Parreaux

Puis nous avons emboîté le pas d'Yves Vuillemard. Passionné de son village, il a prêté ses connaissances aux touristes dont il a guidé les visites avant d'accompagner la nôtre sur le Circuit historique balisé au départ de la Tour MXV.

Yves Vuillemard devant la fontaine de l'architecte vésulien Jean Gruyer. Inscrite à l'inventaire des Monuments historiques, elle a été érigée en 1766 dans un style baroque. © Radio France - Dominique Parreaux

Nous sommes aussi allés découvrir le Faucogney d'aujourd'hui. En clair, ce qui fait aussi l'art de vivre ou le quotidien de notre temps...

Par exemple à SIS : Seb International Service, à 8066 km de Pékin, 4899 de Dubaï, 710 de Londres ou 396 de Paris, comme l'indique un poteau d'orientation au milieu du parking.

Cédric Veille, directeur du site, dans l'une des nombreuses allées de picking, tantôt cartons tantôt caisses. © Radio France - Dominique Parreaux

La visite est aussi passée par le collège, également témoin d'une certaine vie, et même - si l'on réfléchi au pourquoi du comment des sections proposées - d'un certain cadre de vie !

Rudy Cara, le Principal du collège, n'affiche pas le Tour de France ou Louison Bobet tout à fait par hasard. On a fait le tour... de la question ! © Radio France - Dominique Parreaux

L'art de vivre du pays, nous l'avons aussi mesuré en nous arrêtant au Bon Coin.

C'est un café, mais pas tout à fait comme les autres. Quoiqu'on peut avoir ses habitudes au Bon Coin comme à La Source Dorée, l'autre bar de la cité.

Ayça Dursen, contre le "bar-chocs" de la 2CV fourgonnette qui décore Le (vraiment très très) Bon Coin... © Radio France - Dominique Parreaux

Notre balade nous a évidemment réservé le bonheur de bien d'autres rencontres encore !

C'est pourquoi nous reviendrons à Faucogney-et-La Mer, durant les prochaines vacances de la Toussaint (période de vote), par exemple pour prendre le temps de comprendre ce qui a attiré Mathieu Chassard, nouveau boucher du village, dans un pays où d'aucuns lui promettaient le pire...

Mathieu Chassard, enchanté de sa nouvelle vie dans la boucherie du village dont il rêvait depuis tout jeune ! © Radio France - Dominique Parreaux

... ou pour découvrir les activités des associations, dont le Comité des Fêtes que préside Martine Poirot, qui ne se verrait vraiment pas vivre ailleurs...

Martine Poirot à la buvette des Marchés de Pays qui rythment l'été de Faucogney et des alentours, place du Champs de Foire © Radio France - Dominique Parreaux

... ou pour aller saluer Evelyne et Claude que nous avons croisés au hasard de l'une de leurs étapes de camping-caristes !

Du 03 de l'Allier au 70 de la Haute-Saône, ça fait peut-être 67 bonnes raisons de découvrir le Pays des Mille Étangs ! © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très bientôt dans les rues de Faucogney-et-La Mer, pour de nouvelles séquences aux mêmes plages... horaires !