Gilley, France

Le site de la commune de Gilley

Gilley, c’est effectivement le pays des tuyés et des activités. En clair, tout ce qu’il faut pour… tuyé l’ennui !!

D’abord parce qu’ici, fumer a toujours tuyé… et c’est bien tant mieux ainsi !

Ensuite, parce que les activités y font le bonheur d’une vraie vie de pays, authentique, simple et conviviale…

Du plein air à l’Espace Paulette Donzelle, des soirées aux sorties, des clubs aux associations, du théâtre aux concerts ou au cinéma, Gilley a de sérieux arguments !

Gilley c’est environ 1700 habitants aujourd’hui, mais sans doute 2000 résidents de la République demain, dans un village qui a décidé de prendre son destin en main, précisément afin de garantir et pérenniser les conditions d’une vie autonome.

Gilley, c’est aussi le tempérament de la République et le caractère du Saugeais.

Entre Morteau et Pontarlier, entre le Crêt Monniot et le Mont Châteleu, entre Les Combes et La Montagne (de Gilley), le village s’étire de hameaux en lotissements, en passant par le quartier de la gare et le centre-bourg…

Le Lessus, Les Vies de Vennes, Les Seignes ou encore Le Lava, nous avons traversé le village, de part et d’autre de la ligne des Horlogers, à l’heure d’un village dont la vie fait le bonheur de tous, y compris des moins décidés que nous avons aussi croisés !

Gilley, c’est en somme le Saugeais et tout ce qui le caractérise, de sa convivialité à sa culture ski, des fumés aux fromages, mais aussi la capitale économique du pays : Gilley abrite les services, commerces et entreprises qui y rendent la vie aussi facile qu’agréable.

Et si les rues y portent des noms de fleurs (rosiers, myosotis, géraniums, pâquerettes, lilas, tulipes, ou bien entendu gentianes…), la drosera – elle – reste l’apanage de la tourbière qui se cache dans les massifs où se côtoient sapins, lynx et champignons.

Bref… si Gilley a son blason et son logo, la vie y est estampillée du sceau G !

Notre visite débute comme d'habitude à la Mairie...

Gilbert Marguet y est élu maire depuis le 13 mars 1983, c'est dire s'il connaît un peu la commune!

Gilbert Marguet a vu passer quelques uns des Présidents affichés! Le maire, gillois de toujours, est dans son 6ème mandat © Radio France - Dominique Parreaux

Gilley s'est considérablement relooké depuis l'élection de 1983... et ce n'est pas encore tout à fait terminé! Copier

Avant de partir découvrir le pays, nous nous sommes rendus sur la place de la mairie, place de l'église... Gabriel Bôle-Richard nous y attendait pour nous raconter l'histoire de Gilley, des toits aux avant-toits...

Devant le lavoir... Gabriel Bôle-Richard, mémoire d'un village que l'on comprend mieux vu des toits... © Radio France - Dominique Parreaux

L'histoire du village en 2 temps, 3 minutes et 4 pans... Copier

C'est sur les flancs de la Montagne que le Tuyé du Papy Gaby veille sur le village... Un Tuyé qui rime avec Gilley comme avec les fumés qui font l'identité du Pays!

Delphine, Pascal et Jean-François Nicolet... des gens forcément bons... pour des produits qui ne le sont pas moins!! © Radio France - Dominique Parreaux

Chez le Papy Gaby, le jésu de Morteau n'est pas seul prophète en son pays! Copier

Gilley... Gilley... 3 (nouvelles) minutes d'arrêt!

Nous sommes également descendus en gare de Gilley... Une gare multimodale d'un tout nouveau genre!

Alain Maire, président du Ski-Club, dans un hall de gare comme Gilley en a le secret! © Radio France - Dominique Parreaux

Sur la ligne des Horlogers, le fond n'est pas seulement la partie du boîtier opposée à la lunette et supportant l’ensemble du mouvement de la montre!! Copier

L'art de vivre de Gilley se mesure aussi à l'offre du périscolaire... En général un bon indicateur du rythme de vie et des besoins d'un territoire...

Pas de drapeau noir-jaune-rouge du Saugeais... Mais l'esprit du Saugeais! © Radio France - Dominique Parreaux

Xavier Pintat, le directeur du périscolaire, n'a franchement pas le mal du pays parisien! Copier

Le grill finlandais de Marie-Ange Chabod est là pour nous rappeler que nous sommes à près de 1000m...

Bienvenue chez une amoureuse de son pays, entre roulotte et étang, là où le paysage crie chaque jour "Gi...yeaaaahhh"!

Marie-Ange Chabod et l'hébergement insolite... une autre façon de voir Gilley! © Radio France - Dominique Parreaux

Les oiseaux, la petite bise, la montagne, la verdure, les sapins, le paysage, ... ouvrez les volets avec Marie-Ange! Copier

Gilley, ce n'est pas seulement le cadre et l'environnement... C'est aussi une activité économique, comme en témoigne la présence de Nicolas Jacquet, qui s'y est installé pour diriger son entreprise... Un patron évidemment toujours sur le Pont!!

Nicolas Jacquet se sent plutôt très bien dans son nouvel univers de travail! © Radio France - Dominique Parreaux

À Gilley, la chaleur n'est pas que l'affaire des chauffagistes apparemment... Copier

Alexandre, Alexandra... rien à voir avec Claude François... Et pourtant, eux se sont dit un jour: "je vais à Gilley, du Saugeais..."

Alexandra Mignard travaille à la MSAP... Alexandre en Suisse... et le pays ne leur fait plus peur! © Radio France - Dominique Parreaux

La prochaine fois qu'on vous demande, vous saurez: le Saugeais, c'est carrément mieux que la Drôme!! Copier

Gilley ne peut pas non plus se comprendre sans faire étape dans les massifs forestiers... Non seulement parce que les sapins ne sont pas sur le logo de la commune par hasard, mais aussi parce que les 4 saisons n'y sont pas forcément qu'une pizza!

Bernard Mesnier, ancien agent ONF, dans son petit paradis de La Joux Dessous © Radio France - Dominique Parreaux

Petite promenade en forêt, entre neigère, glacière et tourbière... Gilley en a sous le bois! Copier

Dernière étape de cette semaine gilloise: l'Espace Paulette Donzelle... Une ancienne salle commune, pas si commune que ça... Pour ne pas dire un sacré luxe!

Nathalie Roy, dans l'un des 100 fauteuils de la salle de spectacle... cinéma, concerts, théâtre, conférences, Univertisté Ouverte... Vous n'avez plus qu'à profiter! © Radio France - Dominique Parreaux

Gilley, mélange d'agri et de culture... Pour une vie des tous les possibles! Copier

Et puisque notre visite nous a réservé de très belles rencontres, nous vous en avons mis de côté.... pour mieux revenir à Gilley lors des prochaines vacances, où nous nous arrêterons par exemple sur le parking chauffé de Vermot TP...

Eric Vermot, en route pour le 21ème siècle! © Radio France - Dominique Parreaux

... Avant de visiter la coopérative qui fait aussi tout le caractère du village...

Fabrice Cuenot, Président de la Coopérative, témoin de la forte activité agricole du Pays... © Radio France - Dominique Parreaux

... de faire connaissance avec le boulanger, entre pains et sapins...

Sylviane et Xavier Magnin-Feysot, au Fournil du Saugeais © Radio France - Dominique Parreaux

... de retrouver Georges Faivre au bord de l'étang du Cougnet, aux Seignes...

L'étang du Cougnet, sur la route des Combes et du bonheur! © Radio France - Dominique Parreaux

... de prendre le temps de bavarder avec un médecin venu du Nord...

François Wattelier a repris la route de son enfance pour y voir grandir les siens... © Radio France - Dominique Parreaux

... ou de comprendre le tempéramment du Saugeais à travers le sport et l'esprit du biathlon, tellement raccord avec l'âme du pays!

Angélique et Ghislain, de retour de Pyeongchang, où les gentianes ne sont ni sur les panneaux de rue ni dans les pâtures! © Radio France - Dominique Parreaux

Gilley, pour un com(mune) back entre le 9 et le 22 avril prochain... à l'heure de voter!