Guyans-Vennes, France

Le site de la commune de Guyans-Vennes

Guyans-Vennes, c’est d’abord 1850 habitants… pardon… 1850 guyans !

Parce que comme le dit la devise : « Nous ne sommes pas des bêtes ni des gens, mais des guyans ! »

Commerçants et artisans y sont nombreux, autorisant une vraie vie de territoire qui s’articule aussi autour des deux écoles.

Guyans-Vennes, c’est aussi tout un art de vivre, bien d’ici… pour ne pas dire ʺlard de vivreʺ, autour d’un fumé du pays, que la charte du nouvel arrivant entend bien pérenniser, témoignant à elle-seule de ce qui fait aussi le village : le bruit des cloches de l’église ou des pâtures, l’activité de la salle des fêtes ou des entreprises, l’odeur des épandages, la présence de mouches, … Les nouveaux arrivants seront prévenus !!

Du village-haut aux Mémonts, des Champs du Nods au bourg-centre, de la rue Pergaud (son père y fut instituteur) à la Gilou Arena (du nom du chef buvette), en passant par le jardin partagé ou le bistrot, on y respire l’envie intergénérationnelle de vivre ensemble, qui se traduit aussi par un sens aigu de la solidarité, du partage ou de l’initiative.

Guyans-Vennes, c’est bien-entendu la fête villageoise, et – plus encore – la fameuse et traditionnelle Fête des Hommes, qui fait du 2 février un jour à part !... Une fête que les femmes font aussi à leur façon, en attendant leur très prochaine date à elles… !

En clair, des conscrits aux Rois-Mages (de l’équipe des 3 à vouloir prolonger les conscrits !), des feux de la Saint-Jean au théâtre, du Club des Jeunes à la rencontre avec les Anciens, tous les prétextes sont bons pour se retrouver, et vivre… ensemble !!

En clair, ici, c’est verresVennes plus que verveine… Et la vie leur va comme un guyans !

Notre visite débute évidemment en mairie... Pierre Magnin-Feysot nous y attend pour nous brosser le portrait de son village...

Pierre Magnin-Feysot, guyans parmi les gyans, maire d'un village en développement... © Radio France - Dominique Parreaux

Le tout étant d'expliquer le village en restant politiquement correct...!! Copier

Nous nous sommes également arrêtés au Commerce, chez Cécile, Philippe et Jeffrey... représentants des 5ème et 6ème génération d'un café-restaurant ouvert en 1900, et porte-paroles de tout un pays !

Cécile, pour nous faire les présentations...! © Radio France - Dominique Parreaux

On y déjeune le midi, et des jeunes le week-end! Copier

Nous avons ensuite poussé la porte de la boulangerie-épicerie voisine, où Joël Robichon nous a aussi raconté son Guyans-Vennes...

La boulangerie, c'est du boulot!... la preuve, c'est même marqué sur les rayons... © Radio France - Dominique Parreaux

De la boulangerie-restaurant à la boulangerie-épicerie en passant par la boulangerie-droguerie-quincaillerie... la boulangerie en dit long sur les habitudes du village. Copier

Christophe, Christelle et Quentin Boujon n'en ont pas spécialement fait leur devise... En clair, les Boujon n'ont pas beaucoup bougé... Faut dire que quand on connait Guyans, tout s'explique!

Christophe, Chritelle et Quentin: du garage au Cercle Hippique... © Radio France - Dominique Parreaux

"il y a quelque chose de fort ici... c'est inné"... et d'ailleurs, "le meilleur moment des vacances, c'est quand on revient!" Copier

Si la Fête des Hommes fait l'identité du village, Guyans-Vennes se caractérise aussi par la Charte du Nouvel Arrivant qu'on y a élaborée et qui fait école!!...

Explications de texte....

La Charte du Nouvel Arrivant... Parce que Guyans c'est Guyans, un guyans c'est tout! Copier

Un jardin partagé en pleine campagne, là où les jardins constellent le paysage pendant que les légumes font la soupe ou la salade selon les saisons.... drôle d'idée non...? Détrompez-vous! Le jardin va bien au-delà du potager... C'est aussi une histoire de potes AG: "Les Guyans Verts"

Julien Goguel devant le jardin de Guyans Verts et l'écoles de Guyans Ver...nis! © Radio France - Dominique Parreaux

De Saône à Guyans-Vennes en passant par le Canada... un regard tout neuf sur un village ouvert au partage et aux échanges! Copier

Nouvelle rencontre: celle de Betty et Olivier, cousins qui ont repris l'entreprise familiale Tattu TP... Eux aussi guyans de toujours... Autrement dit, entre Guyans-veines et Guyans-bennes!

Betty et Olivier, 2 des 3 têtes de l'entreprise Tattu TP © Radio France - Dominique Parreaux

À la fois entrepreneurs et jeunes parents... sur un territoire qui se prête à la vie! Copier

Nous avons également profité de notre virée pour découvrir FCE... Franche-Comté Eprom, une entreprise où les salariés se croisent en blouse blanche dans un étonnant décor...

Dan Nita et l'une des cartes électroniques made in FCE... Guyans-Vennes joue aussi la carte technologique © Radio France - Dominique Parreaux

C'est peut-être parce que Guyans veines que l'on y travaille autour de la coagulation du sang..... Copier

Autre regard sur le village, celui de Daniel... Né dans le plus vieux bâtiment de Guyans-Vennes, l'ancienne "Auberge du XVIIème" qui date de 1621, il y vit et travaille toujours, pas tout à fait étranger au Site Remarquable du Goût qu'est aussi le pays...

Daniel Normand... et pourtant plus dans la Limousine que la Normande! Normal: il est boucher et "gîte" à côté du magasin! © Radio France - Dominqiue Parreaux

On a évidemment taillé une bavette, en mode Site Remarquable du Goût et du Doubs! Copier

Comment s'arrêter à Guyans-Vennes sans s'inviter au Club des Jeunes...? J'ai un peu cassé la moyenne d'âge, mais le Club est à la fois l'ADN du village et le symbole de ce qui pourrait se résumer d'une maxime: "En verres et avec tous!"

Camille, Stéphane, Quentin, Davy et Pauline... 5 des membres du Club des Jeunes qui n'a rien à voir avec Le Club des 5! © Radio France - Dominique Parreaux

Le Club des Jeunes, en version officielle... et officieuse! Copier

Et puisque la visite de Guyans-Vennes fut riche de bien des rencontres, nous vous en mettons évidemment de côté pour les prochaines vacances!

Nous y reviendrons ainsi à la mi-avril, par exemple pour partager un petit café chez Martial, Eva et Bénédicte Detouillon, guyans de l'Amicale des Artisans Commerçants...

Young, c'est certain... sassy, un peu moins!! Guyans-Vennes est en effet un village où la jeunesse décide de rester... © Radio France - Dominique Parreaux

... ou pour faire la connaissance de Jean-François Sanseigne, incollable sur la nature et les idées de balade qui font le bonheur du secteur!

L'armurerie Sanseigne, une enseigne qui symbolise aussi Guyans-Vennes © Radio France - Dominique Parreaux

... À très vite, pour un com(mun)e back, dans les rues de Guyans-Vennes... à l'heure de voter!