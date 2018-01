Gy, France

L-O ! G-É-T-A-J-C-1-P-I-A-M-É… !

Bienvenue au pays où nature rime avec architecture…

Des orchidées des Monts de Gy au Château, en passant par les lavoirs, chapelles, et autre oratoire, Gy est un paradis pour les curieux de patrimoine, naturel comme bâti !

Sentiers de randonnée et de VTT traversent les paysages à la façon d’une GTGy, sans parler des eaux vives - quand bien même de la Morthe (!) - qui font le bonheur du territoire !

Gy, c’est aussi un pays tatoué de forêt… Au total, ce sont 257 hectares, répartis sur 2 cantons, qui en font l’une des plus grandes de Haute-Saône, où le bois fait du blé !

… Ce qui n'empêche pas la vigne de faire son retour…

Gy, c’est aussi et peut-être même avant tout environ 1200 habitants, jamais gylois par hasard, et des entreprises qui ont aussi fait le choix de s’y installer. En clair, « Si Javey su » j’aurais deviné pourquoi « Gy suis Gy reste » !

Les pelouses sèches, caractéristiques et protégées des Monts de Gy réservent aussi de très belles rencontres, quand la Clé des Champs conjugue loi et l’oie…

En somme, nous y avons rencontré des gylois, mais aussi des bisontins, des tournusiens comme des alésiens, tous convertis, et qui se retrouvent parfaitement dans l’art de vivre d’un village qui abrite même encore des bistrots ! Et tous sont unanimes : Gy, ça vaut des points !

Effectivement, tout compte fait, Gy, c’est juste 2 lettres, mais 12 points qui font 36 si le mot compte triple !!

Alors J, L-U Plus Beau Village de Franche-Comté ??

Notre première rencontre est prévue dans le bureau de Madame le Maire... Christelle Clément nous y accueille pour nous faire une petite carte postale du village, avant de m'en confier le plan, de la rue de Versailles à la rue du Camping... et en route!

Christelle Clément n'a pas fait beaucoup de (Villers-)Chemin avant de s'installer à Gy... © Radio France - Dominique Parreaux

Gy, un village d'autrefois... mais pas un village du passé pour autant!! Copier

Pour prendre la température d'un village, rien ne vaut les commerçants!... Nous nous sommes invités chez Jean-Marie, le buraliste de la Grande Rue, heureux de son changement de vie!!

Jean-Marie est un homme de paris... mais seulement avec une minuscule!!! Pas question de travailler en grande ville!! © Radio France - Dominique Parreaux

Les gens, le contact, l'échange, ... la vraie vie quoi!! Copier

Côté Salon, c'est l'un des salons de coiffure de Gy... Nous avons là aussi improvisé une halte, histoire de se mêler à la conversation pendant le shampoing...

Après tout, c'est bien souvent là qu'il se dit plein de choses...!! © Radio France - Dominique Parreaux

Pour Manon, c'est limite trop "Gygantesque"....N'empêche, la vie y est belle, pour elle comme pour Marie-Antoinette Copier

En voiture!! Gilles Laviez ne nous emmène ni vers Les Gourdiflots ni vers Oxo (quoique...), mais vers la forêt de la Vaivre, en mode Le Glaude!!

La forêt communale de Gy... c'est l'univers de Gilles Laviez, qui aime autant ses chênes que son boulot!! © Radio France - Dominique Parreaux

La forêt, c'est une partie de l'ADN de Gy... Copier

Autre angle de vue sur Gy, à La Charmotte, où nous avons visité l'une des entreprises du village... en l’occurrence les ateliers Javey, où l'on ne pouvait que pousser la porte!!

Marie-France Javey, directrice générale de l'entreprise Javey, fabriquant de portes de garages, portes industrielles et rideaux métalliques © Radio France - Dominique Parreaux

Visitez les coulisses, et découvrez l'entreprise comme vous ne l'avez jamais vue... Copier

On ne peut évidemment pas s'arrêter à Gy sans entrer dans la cour du château... D'autant que Jean Rancillac nous y attend, et que ce Jeannot-là est un guide comme on en voit rarement!!

Le château de Gy, château de Jean... c'est le cœur qui parle...! © Radio France - Dominique Parreaux

Depuis le coup de foudre et cette histoire d'amour, Jean s'écrit avec un Gy Copier

Après l'alésien Jean Rancillac, c'est un tournusien que notre déambulation nous a donné à rencontrer...

Eric Suchet est restaurateur au Charlemagne, et il peut vous expliquer - par le menu - pourquoi il aime tout ce qui fait la vie gyloise...

Eric Suchet, ou la parfaite adéquation entre un pays et son art de vivre © Radio France - Dominique Parreaux

Loin de sa Bourgogne natale, Eric s'est installé à Gy... pour du bonheur à la carte! Copier

Pour mieux comprendre et mesurer les enjeux du patrimoine naturel des Monts de Gy, on nous a recommandé Karell Marchal... "Montez au-dessus du village, allez jusqu'à la croix, prenez sur la droite, et après c'est tout au bout..."

Et nous avons rudement bien fait d'y aller!

Maya et Karell Marchal... une vraie philosophie de vie et d'activité sur un site qu'elle n'a pas choisi par hasard © Radio France - Dominique Parreaux

La Clé des Champs... une ambiance, des convictions, un choix de vie et une production made in Gy à retrouver dans les circuits de vente directe et AMAP Copier

Gy, Cité de Caractère de Bourgogne Franche-Comté, devait aussi forcément dévoiler ce qui fait sa silhouette touristique... Les traits et formes qui font son charme...

Alexandre Lacroix nous a reçus à l'Office du Tourisme, au cœur d'un pays qui ne manque décidément pas d'arguments!

Le tout Monts de Gy est résumé dans le bureau de l'Office du Tourisme de la Grande Rue: posters nature, affiches loisirs, aquarelles patrimoine, et paniers de saveurs...! © Radio France - Dominique Parreaux

Alexandre Lacroix... ambassadeur du territoire, convaincu de le savoir avec de bonnes cartes à jouer! Copier

C'est au hasard de nos déambulations dans les rues du village que nous avons fait la connaissance de Jacky... Un gylois de presque toujours, venu retrouver ses copains, et pour qui l'art de vivre se décide!

Jacky, devant l'un des lavoirs de Gy... Venu à notre rencontre, il nous a raconté son bonheur d'y vivre... © Radio France - Dominique Parreaux

Jacky nous a donné son éclairage (si j'ose dire...!) sur le village! Copier

Et comme d'habitude, Gy nous a réservé bien des rencontres et bien des découvertes, qui méritent d'y revenir!

Ce sera chose faite durant les prochaines vacances d'hiver, nouvelle période de "révisions" de fin de trimestre, et de vote!!

Nous y découvrirons ainsi, par exemple, l'Imprimerie du Château...

Jean-Marc Perrenoud, imprimeur de grand-père en petit-fils, et qui a le château imprimé dans la mémoire... © Radio France - Dominique Parreaux

... Nous nous arrêterons également au gymnase où Frédéric Fourgeot nous a raconté le "vivre-handball" du pays!...

Le but du handball n'est pas que celui où l'on shoote! © Radio France - Dominique Parreaux

... Nous irons prendre l'air aux Jardins bio des Monts de Gy... où l'on cultive aussi une certaine philosophie...

Thierry Sauvageot et Emilie, dans la fraîcheur de l'atelier des Jardins © Radio France - Dominique Parreaux

... Avant de rejoindre Jérémy, "Au Coin du Feu", restaurant place de l'Hôtel de Ville, où la chaleur n'est pas qu'une question de cheminée...