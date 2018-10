Le concours 2018-2019 se poursuit... place au 1er vote de qualification pour la grande finale de juin 2019 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant ces vacances, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Clairvaux-les-Lacs, Fresne-Saint-Mamès, Rainans, Vercel-Villedieu-le-Camp, Les Gras, Faverney, Moffans-et-Vacheresse et Montigny-lès-Vesoul

Alors… qui, des premiers prétendants de cette saison 2 - Clairvaux-les-Lacs, Fresne-Saint-Mamès, Rainans, Vercel-Villedieu-le-Camp, Les Gras, Faverney, Moffans-et-Vacheresse et Montigny-lès-Vesoul - aura cette fois vos faveurs ?

Huit bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Huit bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Huit bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… !

Et, comme en juin dernier, nous nous y rendrons pour faire la fête en fin de saison, au terme des 4 trimestres qui nous verrons encore voir du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui succédera à Cléron, notre plus beau village de Franche-Comté 2018 ?

Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné en juin prochain, pour la grande finale de cette 2ème saison !

à lire Votez pour le plus beau village de Franche-Comté

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Premier retour : Clairvaux-les-Lacs... où nous avons découvert fin août que le patrimoine s'écrit aussi au présent !

Quoi qu'en disent les tirants, Jean-Louis Gaillard, président des Amis de l'Orgue, est loin d'avoir le bourdon ! © Radio France - Dominique Parreaux

Un orgue qui participe aussi évidemment au rayonnement de Clairvaux-les-Lacs. Copier

Nous nous sommes aussi rendus, tout début septembre, à Fresne-Saint-Mamès... Un village qui fait le bonheur de méridionaux bien d'ici cette fois !

Josette et Philippe Choinel, dans leur verger de la Roche des Carmes : pêchers, cerisiers, ... et plaisir avant tout ! © Radio France - Dominique Parreaux

Le Var n'est plus qu'un lointain souvenir ! Copier

Un peu plus loin sur les hauteurs de Fresne-Saint-Mamès, nous avons découvert un circuit qui fait aussi l'activité du village...

Jacky Charpillet, président du Moto Club, au bord du terrain de supercross © Radio France - Dominique Parreaux

Un circuit qui accueille des plateaux comme nulle part ailleurs en Haute-Saône ! Copier

La mi-septembre nous a aussi vu découvrir les rues d'un village du pays dolois. Un village dont les hortensias ne racontent pas toute l'histoire à eux-seuls !

Valentin Rogerel , passionné de l'histoire et du patrimoine de Rainans, devant la chapelle Pierre Pfister du Clos Saint-Georges. © Radio France - Dominique Parreaux

Rainans, "l'embarras du choix ou le choix de l'embarras !" Copier

À Clairvaux-les-Lacs, le bâtiment de la mairie abrite aussi une médiathèque qui propose encore plus que la simple lecture...

Christine Gaillard, "la dame de la médiathèque", médiathécaire devant la grainothèque ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Un bon livre est un jardin que l'on transporte avec soi"... un proverbe que la médiathèque arrose tous les jours ! Copier

Clairvaux ne se comprend pas seulement à travers ses lacs... Clairvaux, c'est aussi un état d'esprit, et des initiatives qui parlent d'elles-mêmes.

Gérard David, devant Les Jardins du Partage © Radio France - Dominique Parreaux

"Clairvaux a une âme"'... et toute une vie rythmée par les saisons ! Copier

Notre semaine à Fresne-Saint-Mamès a aussi été l'occasion de découvrir et faire connaissance avec les colocataires de la cour de l'école...

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, elle fait le bonheur de la cour de récré ! © Radio France - Dominique Parreaux

Emmanuelle Pinston ou le bonheur de la vie de famille au village ! Copier

Notre virée à Clairvaux-les-Lacs, fin août, nous a aussi réservé le plaisir des rencontres inopinées. Ce fut le cas avec Jean-Michel, campingcariste bisontin, que nous avons croisé en vélo dans le centre-bourg

Le sequoia des années 20, à deux pas de la Tour, devant lequel nous avons croisé Jean-Michel © Radio France - Dominique Parreaux

"On pourrait se croire dans d'autres régions !" Copier

C'est à l'entame de la 2ème quinzaine de septembre que nous sommes partis à la découverte de Vercel. Un bourg dont il fallait absolument découvrir l'église Sainte Agathe

Marc Blondeau et Pascale Droz dans la nef de l'église et devant une partie des boiseries classées © Radio France - Dominique Parreaux

L'église et la mairie : symboles de Vercel Copier

Autre regard sur Vercel, celui d'un commerçant venu de la ville. Jérôme est le patron de ce que le presque tout Vercel appelle encore le "8à8" !

Non, on ne croise pas que des véhicules militaires à Vercel... La Deudeuche de Jérôme fait aussi partie du décor ! © Radio France - Dominique Parreaux

"contact humain, taille humaine"... autant d'atouts à cette vie vercelloise ! Copier

Clairvaux-les-Lacs, c'est le pays de Pierre-Yves Deroche. Nous avons rencontré l'historien du village, auteur de livres sur Clairvaux à travers les âges, et passionné de tout ce qui en fait l'identité !

La tour de Clairvaux, vestige du château des Seigneurs de Clairvaux, familles qui ont fait le passé de la cité et sans doute son caractère ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Les clairvaliens sont pires que les franc-comtois !" Copier

Vercel, traversé un peu après la mi-septembre, fut aussi l'occasion de faire la connaissance de Claude Tattu, président d'un club de tir qui voit forcément passer beaucoup de monde !

Claude Tattu, devant le sanglier courant du stand de tir de Vercel © Radio France - Dominique Parreaux

Toute l'activité d'un stand de tir fréquenté par bien du monde ! Copier

Pour comprendre Vercel, nous avons aussi discuté avec Arnold, un ancien mortuacien rencontré à l'heure des mamans devant l'école...

Vercel-Villedieu-le-Camp, vu de la table d'orientation du Mont © Radio France - Dominique Parreaux

En résumé : la vie est belle ! Copier

Comment s'arrêter à Vercel, sans y évoquer La Lyre Vercelloise ? Nous avons emprunté quelques minutes de répétition pour mieux comprendre le pourquoi du comment de cette institution

"Training we're back" ! Anne (à droite) en compagnie de quelques uns des membres de l'harmonie de La Lyre Vercelloise, dans la salle de répétition sous les combles restaurés de la mairie © Radio France - Dominique Parreaux

140 ans et toujours autant de vigueur pour un orchestre d'harmonie qui fait aussi l'identité du village Copier

Et enfin, dernière rencontre de cette semaine, Gérard Guillemin, l'un des acteurs de la vie du bourg. Nous l'avons croisé à La Ressourcerie, lieu de vie dont il a favorisé la création

Gérard Guillemin, le "patron" de La Ressourcerie © Radio France - Dominique Parreaux

"Quand on veut aller en ville, on y va... c'est assez tôt !" Copier

De nouvelles découvertes et de nouveaux angles de vue comme autant de séquences inédites sur les villages traversés ce trimestre sont évidemment encore à suivre la semaine prochaine !

En attendant, vous pouvez d'ores et déjà voter pour votre favori, qui sera peut-être le 1er des 5 finalistes que vous départagerez pour élire le lauréat 2019 à la fin du mois de juin prochain !