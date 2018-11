Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: La Roche-Morey, « Unis par la Roche »

La Roche-Morey, France

La Roche-Morey sur La Route des Communes

Parce qu’en fait, la Montagne de la Roche fait quelque part figure de gardien du temple, et pas seulement physiquement !

La Roche-Morey, commune qui rassemble 5 villages (Morey, Pisseloup, Suaucourt, Saint-Julien, et Betoncourt-les-Ménétriers), c’est donc – et la devise en témoigne – toute une identité que fédère la Roche… ou dont elle serait dépositaire …

Cette montagne, c’est finalement le dénominateur commun des 5 pays et de tout ce qui en a fait l’histoire ou construit la vie.

C’est à elle seule tout à la fois les vignes d’antan, les paysages à 360 degrés, le monastère, le parc de loisirs, les pelouses sèches et la géologie qui a dicté l’activité du territoire, le château féodal, le site préhistorique, les légendes, et les souvenirs d’enfance ou les balades d’aujourd’hui !

La Montagne de la Roche abrite ainsi les vestiges d’un château féodal détruit en 1354, une pierre qui vire et ses légendes sur les hauteurs de Morey, une pierre tabulaire vers le camp préhistorique au nord de La Roche, et une pierre percée accompagnée de ses superstitions plus au sud.

En outre, La Roche c’est 3 sites préhistoriques de réputation nationale : site Néandertal et Cro-Magnon associé à un site paléontologique, site magdalénien en grottes, et l’un des plus grands camps néolithiques de l’Est de la France.

La Montagne de La Roche est ainsi surnommée par les archéologues "Le Triangle d’Or de la Préhistoire" pour la région.

La Montagne de la Roche se dévoile à travers un sentier de randonnée (13.5 kms, pour 4h de difficulté moyenne) avec sa formidable diversité botanique, pelouses sèches, corniches, bois de résineux et feuillus, escarpements rocheux, sites préhistoriques, légendes…. Du Pain de Beurre au Bois de Bourguignon, du site des fouilles archéologiques au monastère, vous aurez déjà un bon aperçu de ce qui fait le caractère du pays !

La Roche-Morey est ainsi tapie au pied de cette colline calcaire qui constitue le point culminant de l'ouest du département de la Haute-Saône, et abrite un monastère fondé en 1657 par l’ancien président du Parlement de Dole, prieuré puis pensionnat, inscrit au titre des monuments historiques en 1966, et dont la discrétion n’a d’égal que le lustre et l’élégance dans un décor et une ambiance dignes de films et de cinéma.

Enfin, le village est aussi le pays d’un vivre ensemble qui tente de retrouver des couleurs dans les deux bars que compte le village. Deux établissements très différents, qui – chacun à leur façon – contribuent au plaisir de la rencontre, aux bienfaits de la vie en société et au temps de vivre… un luxe de nos jours

Nous nous sommes d'abord garés devant la mairie, première étape de notre visite...

Thierry Tupinier, maire de La Roche-Morey, devant la mairie de la commune © Radio France - Dominique Parreaux

"Je suis venu ici parce que ma femme est tombée amoureuse du site" Copier

C'est ensuite la direction de Saint-Julien que nous avons prise. Il faut dire qu'on a su nous vendre l'adresse : c'est là que l'on trouve les dernières religieuses du village !

Bienvenue chez une pro de la pâtisserie.... pour qui un Saint-Julien vaut bien un Paris-Brest !

cusina, bistrot, ... pas de doute, nous sommes bien chez Stéphanie ! © Radio France - Dominique Parreaux

Des bois de la Roche à la Forêt Noire Copier

Nous avons ensuite regagné le centre du village, à l'heure où il fait bon s'arrêter Au Pied de la Roche... comme un appel du pied !

Jean-Christophe Bague, sans étude de marché mais tout au feeling ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Il y a même des choses qu'on ne voit plus quand on est d'ici !" Copier

... Et puisque nous n'avons pas encore complètement fait le tour du propriétaire, nous prolongeons la rencontre... ou plutôt les rencontres !

résineux, feuillus, calcaire, étang, .... un biotope propice aux plaisirs de la chasse ! © Radio France - Dominique Parreaux

"un biotope sympa", y compris au zinc... une zone humide parmi d'autre !! Copier

À La Roche-Morey, l'incontournable se trouve sur les hauteurs du village de Morey... sur les flancs de la fameuse Roche... où fut érigé le dernier monastère de l'ordre des bénédictins de la région avant la Révolution... un monastère qui a eu plusieurs vies et qui n'a pas fini de vous surprendre...

David Guichard, passionné d'histoire, à qui l'on doit la conservation du prieuré. © Radio France - Dominique Parreaux

Le monastère : une histoire dans l'histoire... Copier

Pascale nous a ensuite rejoints devant l'entrée de ce qui ne fut pas, pour elle, un monastère mais un pensionnat.

Une visite remplie d'émotion, au pays de son enfance, et dans un cadre qui lui inspire les Quatre Saisons de Vivaldi...

Pascale Schummer dans le cloître, cour de récré du pensionnat où on jouait au foot et à la balle au camp (balle aux prisonniers), devant le puits et la chapelle © Radio France - Dominique Parreaux

Le pensionnat : des histoires dans l'histoire ... ! Copier

Retour à Saint-Julien ! Sébastien est agriculteur sur les terres de son enfance où il a choisi de revenir après des études qui l'ont conduit en ville. Un mode de vie choisi, mais après avoir passé le permis !

Sébastien, à qui la ville a rappelé combien la campagne a du bon ! © Radio France - Dominique Parreaux

"des chaussures de marche, une grande table, une grande salle et un grand barbecue !" Copier

Nous avons repris la voiture... et nous voici cette fois au sommet de l'Ouest Haute-Saône.

Habillez-vous, le vent nous accompagne dans une lecture de paysage au cœur d'un environnement unique !

Sylvain Charles, devant le Jura et les Alpes, connaît son pays comme personne ! © Radio France - Dominique Parreaux

Attention, ça décoiffe ! .... Et dans tous les sens du terme... Copier

Une fois redescendus, nous nous sommes rendus à l'école. Parce qu'une école, c'est forcément un baromètre de la vie d'un village.

Stéphanie, Manon, Clara et Sophie dans l'une des salles de classe de l'école de La Roche-Morey © Radio France - Dominique Parreaux

Les activités de la Bonde à la Gourgeonne ! Copier

Impossible de comprendre La Roche-Morey sans s'arrêter Au Coin des Sportifs, qui est en fait le coin des Fous du Volant !

Une initiative rare et précieuse qui a donné lieu à un bar... associatif !

Émilie Tourny, bénévolo-trésorièro-patronne d'un jour d'un bistrot pas comme les autres ! © Radio France - Dominique Parreaux

Une équipe au service du temps de vivre, du temps de soi et du nous ! Copier

la Roche-Morey nous a réservé le bonheur de tant de rencontres qu'une semaine n'y suffit pas !

Aussi y reviendrons-nous, durant les vacances de fin d'année et à l'heure de voter, par exemple pour y saluer l'une des mémoires...

Robert Guyot a vu son village se transformer... et même changer de nom ! © Radio France - Dominique Parreaux

... nous traverserons la rue pour dire un petit bonjour à Marie-Léonie Labre, qui a découvert le village dans les années 80... et qui ne retournerait plus dans son Jura natal !

Le jardin, la nature, la montagne, la Roche, .... un petit paradis ! © Radio France - Dominique Parreaux

... nous nous éloignerons aussi du centre du village pour aller voir ce qu'il se passe aux Landriots... un lieu-dit qui abrite un club qui est presque devenu une institution dans le pays !

Jean-Francis et Francis Bague, au ball-trap Francis Bague... Les Bague, comme la bague au doigt d'une "vie commune" !! © Radio France - Dominique Parreaux

... Avant de pousser jusqu'à Pisseloup, le "village le plus au sud du village", où nous avons fait la connaissance de Frédéric Chipret, qui a lui aussi ses idées pour le futur de nos campagnes...!

Frédéric Chipret, ferronnier / métallier, devant la presse plieuse de son atelier de Pisseloup © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très vite, pour la suite et fin de notre voyage à La Roche-Morey, un pays qui fait forcément campagne pour le concours du Plus Beau Village de Franche-Comté saison 2 !