Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Landresse, l’adresse bon air et bonheur !

Landresse, France

Nous sommes à Landresse, 240 habitants, au centre du département du Doubs, au cœur du triangle Montbéliard / Besançon / Pontarlier, ou – à plus petite échelle – Pierrefontaine-les-Varans / Sancey / Vercel, entre Doubs, Cusancin et Dessoubre, non loin de l’abbaye cistercienne de La Grâce-Dieu ou de la cascade de l’Audeux, pays de la grotte des Bougeottes, refuge des périodes de la Guerre de Dix Ans ou de la Révolution.

Landresse, pour ne pas dire Longeverne, c’est évidemment peut-être d’abord et avant tout le pays de Pergaud.

Originaire de Belmont (10km plus au sud-ouest), l’instituteur a passé 2 ans de sa carrière à l’école du village, où il a également rencontré sa deuxième compagne, qui ne sera évidemment pas tout à fait étrangère à son indéfectible attachement au village où il reviendra régulièrement passer ses vacances, le parcourant au gré de ses parties de chasse, et où il finira par situer quelques-uns de ses ouvrages, au premier rang desquels la fameuse « Guerre des Boutons », du Gros Tilleul, à la Croix du Jubilé, en passant par le Bois du Teuré, la Saute, la Carrière à Pepiot, la Maison Lebrac, le traj des Cheminées, le Grand Tournant, la Cabane, la Grande Tranchée, …

S’il n’a pas laissé que de très bons souvenirs aux "landresses" de l’époque, parce que laïc parmi les catholiques dans le contexte particulier de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, il est aujourd’hui le symbole d’un village qui s’en réclame haut et fort, et où il est d‘ailleurs omniprésent : école du P’tit Gibus, festival de La Guerre du Son, restaurant Le Bouton Caré, …

Landresse, c’est aussi l’animation et la vie de tout un territoire, grâce à l’engagement et la mobilisation de toutes les générations à travers le Comité des Fêtes Landresse-Ouvans. En somme, tout un état d’esprit qui fait aussi toute la différence !

Nous nous sommes évidemment, comme de coutume, d'abord arrêtés en mairie... Et avons fait la connaissance du maire autour d'un petit café bien chaud !

Michel Devillers, maire de Landresse © Radio France - Dominique Parreaux

"À Landresse, tout tourne autour de Pergaud !" Copier

Et puisque Landresse ne peut pas se comprendre sans connaître l'histoire de Louis Pergaud, c'est à l'un des membres des Amis de Pergaud que nous avons ensuite rendu visite.

Philippe Picard, "expersgaud", tombé tout petit dedans ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Ça a fait du bruit... ça a laissé des traces..." Copier

Nous nous étions également donné RDV devant la mairie et la plaque mémoire avec un landresse d'adoption, tellement bien adopté qu'il connaît désormais les sentiers de randonnée comme personne... et pas n'importe quels sentiers !

La plaque accrochée à la façade de la mairie, école autrefois © Radio France - Dominique Parreaux

Parce que nous sommes aussi à Longeverne, comme le rappellent tous les panneaux d'entrée de village, comme devant le Gros Tilleul © Radio France - Dominique Parreaux

En voiture ! Direction le lieu-dit La Saute... Copier

La balade se poursuit, sur les chemins de La Guerre des Boutons...

Gérard Arnoux, à la Carrière à Pepiot, l'un des sites qui font désormais l'histoire de Landresse © Radio France - Dominique Parreaux

Une balade pas comme les autres... Copier

De retour au village, c'est à une porte de la Grande Rue, quasiment juste en fac de l'église et du lavoir, que nous sommes allés sonner.... C'est là que nous sommes allés dire un petit bonjour à Fernand et Jeannette qui mesurent leur bonheur !

Jeannette et Fernand, heureux de leur vie au village ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Jusqu'au petit jour on ira faire la fiesta... la fiesta... la fiesta..." Copier

Autre clin d’œil à Pergaud : "Le Bouton Caré"

Nous nous sommes évidemment arrêtés devant le café restaurant, où nous avons eu le bonheur de faire la connaissance de Kim, dont la vie l'aide à encore mieux comprendre ce qu'il fait là, au (presque) final...

Kim Caré n'est pas Jim Carrey... Mais après une vie à la Truman Show qui a fini par lui donner des boutons, il a ouvert Le Bouton Caré © Radio France - Dominique Parreaux

"Elle est bonne cette vie !!" Copier

Autre visage de Landresse : l'animation et le festival !

Impossible de découvrir le village sans entendre parler du Comité des Fêtes Landresse Ouvans, une institution que le tout Landresse se réjouit de voir exister et aussi bien vivre !

Céline, vice-présidente du Comité des Fêtes, devant la scène de La Guerre du Son... hors saison ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Ça fait partie de nos vies à nous...!" Copier

Juste à côté de la scène de La Guerre du Son, il y a la salle des fêtes et l'école. C'était donc l'occasion de pousser la porte du périscolaire, histoire de voir ce que les enfants ont à nous dire de leur village !

Laurence et Virginie devant la table des grands, avec Lola, Céleste, Maxence, Stéphane, Ambre et Misha © Radio France - Dominique Parreaux

Pour Landresse... hip hip hip !?? Copier

Parmi les nombreux regards éclairant, nous avons croisé Patrick et Annie, qui ont vu bien du pays et bien des villes avant de s'installer définitivement à Landresse, convaincus par ce qui caractérise le village

Patrick et Annie, bien dans leur vie... llage! © Radio France - Dominique Parreaux

"Ça, ça fait qu'on se sent bien !" Copier

Nous avons aussi voulu découvrir Landresse à travers son activité de tous les jours... C'est la raison pour laquelle nous avons également poussé la porte de l'usine Devillers, à la sortie du village entre les routes d'Ouvans et de Laviron.

Hortense et Jean-Marc Devillers devant la machine à découpe laser © Radio France - Dominique Parreaux

"On prend nos p'tites jambes et on vient au boulot... c'est pas beau ça ??" Copier

Et puisque Landresse nous a réservé le bonheur d'aussi nombreuses que chouettes rencontres, nous y reviendrons durant les prochaines vacances de février !

Ce sera ainsi l'occasion de vous présenter Guillaume et Agnès, landresses de toujours... à la vie à l'amour !

Bienvenue dans la "mini Croatie" ! © Radio France - Dominique Parreaux

... puis de faire le crochet par l'Agence Postale, où Nelly nous attendait...

Nelly et Dany, dans un "groupe de gens plus qu'amis" © Radio France - Dominique Parreaux

... avant d'aller sonner chez Paul et Thérèse, parmi les doyens d'un village qui a bien changé... quoi que... finalement pas tant que ça...

Thérèse et Paul sont dans "un bon pays" ! © Radio France - Dominique Parreaux

... et d'aller à la rencontre de l'un des successeurs de Louis Pergaud, aujourd'hui professeur des écoles à Landresse...

Jean-Philippe, ou plutôt Jean-Phi le samedi et Monsieur Caré la semaine ! © Radio France - Dominique Parreaux

... et enfin de rendre une petite visite aux parigots de Landresse, autant dire "les Per(i)gaud" du village !

Andrée et Alain, très très loin du métro-boulot-dodo ! © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très vite à Landresse, pour d'autres bonheurs et d'autres découvertes !