Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Le Russey, Pays Horloger forcément en mouvement !

Le Russey, France

… On pourrait aussi parler du tourbillon d’activités, ou de la réserve de marche… dans le sens randonnée du terme aussi !

Le Russey, c’est aujourd’hui 2400 habitants, et vraisemblablement demain 2500, qui en feront une ville à part entière.

Pour autant, Le Russey s’attache à conserver son âme de village et entend bien ne rien perdre de cette identité rurale et de cet art de vivre caractéristique qui y fait l’unanimité.

Une cinquantaine d’associations rythment la vie du bourg, de la musique au sport, en passant par l’organisation d’un festival qui verra s’arrêter du très beau monde au mois de juin prochain.

Parce qu’au Russey, on sait se donner les moyens de ses aspirations et mobiliser autour des secrets d’une solidarité que d’aucuns saluent !

Le Russey, c’est aussi un patrimoine bâti et naturel, de la mairie au site des 3 Sapins : des arbres remarquables de plus de 3 siècles qui grattaient le ciel à plus de 50 mètres jusqu’à ce que la tempête de 1999 ait raison du 2ème d’entre eux après que la foudre eût frappé le 1er en 1985… le rescapé – Sapin Président de 59 mètres et 32 m3 – étant aujourd’hui le point de départ d’un sentier traversant tourbière et doline)

La nature et l’histoire des gens d’ici prennent aussi tout leur sens de la tourbière aux chemins de la Contrebande.

Le Russey, entre Doubs et Dessoubre, sur le plateau de Maîche, c’est aussi le cœur du Pays Horloger, territoire dont la vocation se confond avec l’histoire de l’horlogerie apparue au XVIIIème siècle, conjuguant tradition et innovation, ainsi qu’avec l’agriculture, l’élevage et les métiers du bois.

Comté et salaisons font aussi tout le patrimoine d’un pays où le bien vivre se décline aussi en autant de "bonjour" au coin de la rue !

Notre première halte a lieu devant la mairie. Gilles Robert était prof d'histoire, et ce n'est certainement pas le bâtiment de la mairie qui dira le contraire !

Gilles Robert et Dominique Parrenin devant les anciennes halles du Russey, devenues mairie.

"Le Russey est au centre du monde" ! Copier

Nous nous sommes ensuite rendus au Haras du Petit Bois, à 1 gros kilomètre de la sortie du Russey en direction de Morteau. C'est là que Fulvia Piquerez s'est installée il y a quelques années, au cœur du pays du Comtois !

Écuries, carrière et tout nouveau manège : le Haras retrouve une 2ème jeunesse !

Loisir et patrimoine : le Haras n'est pas au Russey par hasard ! Copier

Parmi les incontournables du Russey, il y a le boucher.

Cyril Ménart y est depuis toujours, et chez lui pot au feu s'écrit potes au feu !

Cyril Ménart, l'une des figures du Russey

"C'est notre thérapie quand on vient" Copier

Autre angle de vue : l'école.

Quelques-uns des 223 élèves venus du Russey, de La Bosse, du Mémont, du Narbief, de Grand Combe des Bois, et du Bizot nous attendaient dans leur classe de CM2

Christophe Dard (directeur, professeur des écoles) et Célia (professeure des écoles) au fond, derrière les élèves de la classe de CM2

Le Russey semble faire l'unanimité ! Copier

Au Russey, il y a une adresse qui fait aussi toute l'identité du pays : la fromagerie.

En pleins travaux de rénovation, elle témoigne à sa façon d'un art de vivre dont le Haut-Doubs a le secret.

Xavier Renaud, fromager et vice-président du Comité des Fêtes : c'est ce qui s'appelle ne pas Comté pour du beurre !

"Il faut bouger, il faut vivre, il faut savoir s'amuser" Copier

S'arrêter à la Maison de la Presse, c'est mieux comprendre encore le quotidien du village. D'ailleurs, Marine Fèvre n'est pas restée au Russey tout à fait par hasard...

La cuisine, une valeur sûre pour des russéens aux petits oignons !

"ça c'est sûr... c'est le plus beau village de Franche-Comté !" Copier

C'est rue des 3 Sapins (où les bois sont aussi de la famille des instruments) que nous nous sommes ensuite garés, devant le bâtiment qui abrite la salle de La Philarmonique. L'harmonie a ici plus de 150 ans, et Céline Gschwind en est la directrice...

Clé de sol, et clé des chants... Céline Gschwind a trouvé la mélodie qui va bien au Russey !

Robbie Williams pour illustrer le diaporama du village Copier

On ne peut paraît-il pas venir au Russey sans faire un crochet par la grande surface...

Il faut dire qu'ici, on ne parle pas d'enseigne, mais on va encore "chez Fesselet" !

Laëtitia Vermot, toujours Fesselet dans l'âme

Le super Ru... ssey ça ! Copier

Pour mieux voir Le Russey, rien ne vaut le regard presque tout neuf de Patrick Nicoletti.

Prof de tennis, il vient de Besançon pour donner des cours dans un village qu'il a manifestement bien fait de découvrir !

Patrick Nicoletti savoure : cadre de vie et population toujours au service !

"Un accueil incroyable... c'est vraiment super !" Copier

Dans le même ordre d'idée, nous avons aussi croisé Tatiana. Elle vient de Laon, en Picardie, est a choisi Le Russey pour des raisons dont les gens d'ici ne finissent par ne même plus se rendre compte !

Tatiana, convertie par le village dans tous ses aspects !

"C'est une chance d'être ici... il y a une connexion qui ne se fait plus ailleurs" Copier

Et puisque, à l'instar de chacun de nos périples, notre visite du Russey nous a réservé le bonheur de multiples rencontres, nous vous en mettons de côté, bien au chaud, à découvrir lors des prochaines vacances scolaires.

Nous ferons ainsi la connaissance du pharmacien qui fait chaque jour ses 50 kilomètres aller et autant au retour... parce que ça les vaut bien !

Thierry Noël, dans son espace nature au milieu de la nature et du naturel des gens qu'il y apprécie tant.

... Nous rendrons également visite aux actrices du tourisme, qui sortaient tout juste d'une réunion budget...

Laurence Pequignet (présidente) et Frédérique Fleury (directrice) représentent l'Office du Tourisme du Pays Horloger

... avant de nous inviter chez Morgan, que Jordan avait rejoint pour l'occasion, deux des organisateurs des soirées concerts et autres festivals du Russey... Des projets d'envergure !

Jordan et Morgan, de l'association Rockatoc, notamment organisateurs du prochain festival Pop Cornes, dont vous nous direz des nouvelles, début juin au Russey

Alors à très vite, au Russey, pour de nouvelles perspectives sur le bourg !