Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Les Auxons, villages anciens, commune nouvelle, et activité sens Dessus-Dessous!

Entre fusion et 2ème effet gare, le village est forcément ʺen trainʺ de se développer !

Parmi les toutes 1ères communes franc-comtoises à fusionner (le 1er janvier 2015), Les Auxons est devenue l’une des plus grosses communes du Grand Besançon, dans la périphérie d’une capitale dont elle a fait son bassin de vie…

Les Auxons, c’était aussi le pays de la vigne où l’on produisait une sorte de vin jaune conservé 12 ans en fût de chêne, avant que le phylloxéra ne vienne s’en mêler… d’où la reconversion dans les élevages de ver à soi qui ont fait prospérer les magnaneries (lieux d'exploitation de sériciculture, c'est-à-dire l'élevage du ver à soie), dont les habitants des Auxons-Dessous ont d’ailleurs tiré leur gentilé de « Ch’nillons »… A ne pas confondre avec « Les Mounas », habitants de l’ancien Auxon-Dessous !

Les Auxons, c’est aussi des cœurs anciens de village, avec de belles maisons et des fermes typiques de Franche-Comté, des lavoirs de caractère, deux églises (forcément !!) coiffées de clochers comtois et abritant notamment de très beaux tableaux du XVIIème siècle (classés), ainsi que des vitraux contemporains.

Le château d’Auxon, bâti au 15ème siècle, puis remanié en 1633 et enfin reconstruit en 1705, symbolise aussi le village…

Les Auxons, c’est aussi le théâtre d’un marché dominical, où les producteurs locaux vous attendent tous les dimanches matin place des Ch’nillons…

Enfin, Les Auxons, c’est un bourg qui ne compte plus les lotissements, à la population souvent urbaine venue chercher le calme et la verdure, pourtant tout près de la gare Besançon Franche Comté TGV, inaugurée fin 2011, et donnant lieu à l’émergence d’un parc d’activités en perpétuel développement !

Nous nous arrêtons d'abord à la mairie des Auxons... qu'il ne faut surtout pas chercher rue de la mairie!!!... Sans quoi vous en êtes à l'opposé!!... Pourquoi, comment,... Les explications du maire, Serge Rutkowski, et de son 1er adjoint, Jacques Canal, qui n'est pas là tout à fait par hasard...

Jacques Canal et Serge Rudkowski, pour une administration sens Dessus-Dessous mais très ordonnée!! © Radio France - Dominique Parreaux

Serge Rudkowski, maire des Auxons, et Jacques Canal, ancien maire du Dessous et aujourd'hui 1er adjoint... une gouvernance souhaitée et assumée! Copier

Les Auxons, anciens villages et commune nouvelle qui a forcément changé de visage… Nous sommes toujours à la mairie, au cœur d'une commune à la fois authentique et contemporaine, qui réserve bien des surprises !

Il y a les panneaux... mais pas que!!... Aucun doute, nous sommes bien aux Auxons...! © Radio France - Dominique Parreaux

les Auxons, un village à cheval entre ville et campagne... et qui entend bien rester vert et conserver son âme! Copier

Petite découverte du village en mode patrimoine... Roger Faindt, auteur d'un livre commandé par la commune sur l'histoire du Dessus nous guide à travers les rues du village, et au son des cloches Augustine Victoire et Marie-Françoise Ferriot...

Roger Faindt, la mémoire historique de l'ancien Auxons-Dessus, devant l'église Saint-Pierre, rue de l'église Saint-Pierre, à ne pas confondre avec la rue de l'église où nous nous rendrons un peu plus tard...! © Radio France - Dominique Parreaux

Roger Faindt, pour une visite au temps du château, des magnaneries, et des gares, véritable tradition du pays! Copier

Nous continuons notre petit bonhomme de chemin aux Auxons, entre les cœurs de village et les nombreux lotissements qui font le bourg d'aujourd'hui... au hasard des rencontres... Nous y avons notamment croisé Elise et Serge, 2 auxois au profil bien différent!!

Les Auxons, savant mélange de vieux villages et de lotissements à presque perte de vue... © Radio France - Dominique Parreaux

Les rencontres impromptues ont toujours du bon!! Céline et Serge passaient par là, nous aussi!! Copier

En voiture!! Nous suivons Roselyne Pautot, en route pour découvrir le pôle sportif des Auxons, qui va bientôt se refaire une beauté! Les associations n'en seront que mieux loties, sur un site qui va se métamorphoser, à la sortie du village en direction de Cussey-sur-l'Ognon...

Le pôle sportif dans son état actuel... avant un relooking complet: réfraîchissement, rénovation et construction! © Radio France - Dominique Parreaux

En route avec Roselyne Pautot, pour mieux comprendre ce qui fait la vie des Auxons, et ce qui va changer la vie des associations! Copier

Les Auxons, c'est évidemment le fruit de la fusion des anciennes communes d’Auxon-Dessus et d’Auxons-Dessous…. Et c’est d'ailleurs précisément à la « frontière » des 2 anciennes communes que nous nous arrêtons, devant l’école primaire qui abrite 9 classes cette année, et où le ramassage scolaire se fait en drôles de bus en gilets jaunes!

Maud, Rémy et Marianne... "chauffeurs" du Parenbus! © Radio France - Dominique Parreaux

Le Parenbus: une initiative, un art de vivre... une conjugaison de l'école, l'écolo, et les colos! Un bus en 30 roues mômetrices! Copier

Gérard Menestrier est l’une des figures des Auxons… L'un des doyens, qui a tout connu du village, des rivalités à la fusion… Parce que Le Grand Fossé, ce n'est pas qu'en BD!!...

Petit clin d'oeil aux vieux villages, devenus commune nouvelle... parce qu'on vit avec son temps!! - Dominique Parreaux

Gérard Menestrier, venu à notre rencontre au Dessus... avant de nous accompagner dans son Dessous.... La petite histoire des Auxons et visite marquée au coin du bon sens!! Copier

Notre route se poursuit dans les rues des Auxons... cette fois dans l'ancien Dessous... où Gérard Menestrier, déjà tout sourire, se laisse creuser les fossettes à mesure que l'on se rapproche de la rue de l'église, dans son Dessous, à l'endroit de l'une des 3 fermes du château, aujourd'hui disparue...

Gérard Menestrier, l'un des Mounas devenus Auxois... quoique... Mounauxois! ;-) © Radio France - Dominique Parreaux

La visite se prolonge... en direction de l'évident Dessous, pays des Mounas... et de Gérard "Mounastrier"! Copier

Les Auxons, cette fois Au Fil des Pages... La bibliothèque et la salle de jeux publique: un incontournable du village! Dominique et Noëlle donnent de leur temps et de leur énergie, au service des auxois de tous les âges...

Dominique et Noëlle, 2 passionnées, 2 bénévoles, 2 auxoises sans qui la vie du village ne serait pas tout à fait la même... © Radio France - Dominique Parreaux

La bibliothèque des Auxons... Bonne humeur et envies de partage! Copier

Aux Auxons, il y avait une vie avant la gare TGV!... et l'activité du village, bien qu'essentiellement développée autour de la gare, ne se résume pas à l'industrie et au tertiaire! La preuve: Aux Sons du Potager, GAEC de maraîchers bio, où nous avons rencontré Hélène et Damien à qui on a offert une petite pause en pleine récolte des butternut!!

Hélène et Damien, Aux Sons (et aux soins) du Potager, où ils vous proposent de la vente directe tous les samedis matin de 9h à 12h © Radio France - Dominique Parreaux

La commune a une politique: que Les Auxons riment aussi avec TGV, comme Très Grande Verdure!... Hélène et Damien en sont les dépositaires... Copier

... Et bientôt...

André Roy, l'un des acteurs de la commune, ancien président du SIVOS, essentiel à l'école, et moteur de vie à travers l'associatif!...

André Roy, devant l'école et ses 9 classes actuelles... © Radio France - Dominique Parreaux

... ou encore Danièle Renaudin, initiatrice du marché dominical place des Ch'nillons...