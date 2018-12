Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Les Verrières de Joux, “ça Joux” vraiment !

Verrières-de-Joux, France

… parce que « ça joue »… c’est même « tip top » ! Par la force des choses…

Nous sommes en effet à la frontière franco-suisse, mais qui n’est guère ici qu’un trait sur une carte.

Les Verrières de Joux sont ainsi sur la route de l’essence et du chocolat, en direction du Val-de-Travers et de Neuchâtel, à une dizaine de kilomètres à l’Est de Pontarlier, via La Cluse-et-Mijoux.

Mais Les Verrières de Joux sont surtout une exception à la règle des frontières. La gémellité avec Les Verrières suisses saute aux yeux et dicte le bon sens des politiques et activités du pays, véritable parti pris dans la vallée.

En somme, les varisiens (Verrières de Joux) ne sont pas tout à fait des verrisans (Verrières côté suisse), et inversement, mais les échanges prennent ici tout leur sens !

La vie y est évidemment rythmée par le flux des “Pendulaires”, entendez par là les frontaliers, ainsi surnommés par les voisins suisses en raison de leur activité essentiellement concentrée dans l’horlogerie comme de la fréquence de leurs passages quotidiens.

On y trouve aussi la SEDIS, Compagnie des transmissions mécaniques, qui n’embauche plus le tout Verrières comme autrefois, mais qui fait maintenant venir des salariés de Pontarlier, qui s’arrêtent ainsi à 20 mètres de la frontière, dans une ambiance et pour un confort de vie qui n’ont pas non pas forcément de prix.

Nous sommes donc au cœur d’une vallée comme le Jura en a le secret, au pied du Larmont, entre 915 et 1210 mètres d’altitude, dans un pays dont les conditions de vie ont semble-t-il plus souvent rapproché les gens que fermé les portes ou les volets !

D’ailleurs, les Fenêtres de l’Avent témoignent à elles-seules d’un art de vivre que le village cultive avec soin, dans un climat typique du Haut plutôt apéro que paréo !

Les Verrières de Joux, c’est environ 450 habitants et une constellation de hameaux et lieux-dits, dont certains se sont vidés à mesure que les fermes ont disparu… Parmi cette vingtaine de hameaux, on trouve Les Granges d'Agneau, Les Granges Michel, Les Granges de Sur-le-Mont, Les Granges Mathey, Corne, Griffon, le hameau des Prises, La Grange Bouthyeau, Largillat, les maisons des Boîtes et du Péage, les Mérinos ou encore La Côte.

L’histoire ne nous dit pas si Stendhal s’en est inspiré pour situer Le Rouge et Le Noir, dont l’histoire passe par Verrières, mais qui a plutôt l’allure d’une ville au bord du Doubs

Première rencontre, en mairie : Jean-François Jodon.

Le maire nous accueille dans son village, pour ne pas dire sa moitié de village ! Clin d’œil à son homologue "président" des Verrières suisses, l'autre pays de la vallée...

Jean-François Jodon, devant les verrières du premier étage de la mairie ! © Radio France - Dominique Parreaux

Tout va très bien... même s'il pourrait parfois y avoir un peu d'électricité dans l'air... Copier

Les Verrières de Joux entament un mois pas tout à fait comme les autres. Et pour mieux comprendre le tempérament du pays, il nous fallait absolument nous arrêter sous le préau de l'école, véritable fenêtre sur le vivre ensemble.

Brigitte réfléchit déjà à l'après de l'Avent... Parce que les fenêtres se réinventent ! © Radio France - Dominique Parreaux

Les fenêtres de l'Avent, véritable emblème du village ! Copier

Une fenêtre parmi d'autres, pour ne pas oublier de l'/s'ouvrir sur le monde... Et apparemment, on sait recevoir cinq sur cinq ! © Radio France - Dominique Parreaux

Aux Verrières de Joux, le Club Varaisien du 3ème Âge a 40 ans !

Il compte 41 adhérents, soit près de 10% de la population, et fait le bonheur de Claude et Domitille, amoureux de leur village.

Domitille et Claude, pas si souvent seuls à la maison ! © Radio France - Dominique Parreaux

Bonheur et émotion... "Quand on aime quelque chose, on l'aime !" Copier

L'usine que l'on aperçoit des fenêtres de chez Claude et Domitille, c'est la SEDIS. Nous avons donc poussé jusqu'au parking "visiteurs" histoire de... visiter !

Chantal, Pascal et Jean-Baptiste... pour qui le travail coté France est aussi un choix. © Radio France - Dominique Parreaux

Poussez la porte, et découvrez cette entreprise où l'ambiance fait aussi toute la différence ! Copier

Pour découvrir Les Verrières de Joux, rien ne vaut les chaussures ou le vélo !

D'ailleurs, le VTT est ici synonyme de Verrières Tourisme et Territoire.

Pascal Sandoz, président de l'ITVJ (Information Touristique des Verrières de Joux), devant le Larmont © Radio France - Dominique Parreaux

"Amitié, convivialité et respect de la nature" Copier

Comme promis, nous nous attardons un peu chez Pascal... Il faut dire que Marc, qui nous y a rejoints, a su trouver les arguments !

L'occasion de découvrir ce coin de campagne dans ce qu'elle a aussi de verre, une deuxième nature !

C'est agréable... et même toujours utile ! Marc et Pascal "à la bonne franquette". © Radio France - Dominique Parreaux

A la vôtre, et à nous aussi, tant qu'à faire ! Copier

Stéfanie est aussi une incontournable. Elle a vécu de nombreuses années au village, où elle est également secrétaire de mairie.

D'ailleurs, la Stef' connaît la maison !

Stéfanie, entre famille et réseau. © Radio France - Dominique Parreaux

Proche de la Suisse, proche du village... C'est la vie des Verrières ! Copier

Aux Verrières de Joux, L'Île aux Enfants offre désormais ses plages... de périscolaire !

Nous nous y sommes arrêtés, pour avoir l'écho des enfants d'ici... toujours instructif !

De gauche à droite : Anaïs, Natacha, Anne-Laure et au premier rang Liyah, Yanis, Kaïs, Océane, et Élise © Radio France - Dominique Parreaux

Les parents vont être contents !! Copier

Bélinda est varisienne (et même presqu'un peu verrisanne sur les bords) depuis toujours !

Et cette "double" identité est simple comme bonjour (ou comme booonnnjour, selon le côté de la frontière !)

Bélinda dans sa nouvelle maison, mais dans son village de toujours. © Radio France - Dominique Parreaux

La vie aux Verrières, c'est toute une gymnastique : pour l'activité comme pour le change ! Copier

Et comment s'arrêter aux Verrières de Joux sans aller ouvrir ce garage qui abrite ce qui fait aussi toute l'identité du pays ?

Martine est coach au Ski Club, indémodable symbole de tout un territoire !

"Un petit bijou" que les passionnés entretiennent pour le bonheur de tous © Radio France - Dominique Parreaux

"Si on n'a pas ce manteau neigeux en hiver, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose" Copier

... Comme d'habitude, notre Village de la semaine nous a réservé de bonheur de bien des rencontres !

Autant de très bons moments qu'on va évidemment partager, mais plus tard !

On vous les met donc de côté, pour mieux revenir aux Verrière de Joux durant les prochaines vacances scolaires, période de vote !

Nous prendrons par exemple de la hauteur avec Yves Panier, qui nous a conduits sur la route des Granges d'Agneau...

Le village en mode nature et paysages © Radio France - Dominique Parreaux

... avant de nous rendre au CPI du village, qui fait aussi dans la particularité locale ...

Olivier et Julien, devant le VPI des pompiers volontaires des Verrières de Joux qui racontent aussi le fonctionnement du village © Radio France - Dominique Parreaux

... puis de rendre visite à l'un des agriculteurs du pays...

Les Verrières de Joux, finalement loin d'être village dortoir ! © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très vite aux Verrières de Joux ! Ça joue ... ou bien ??!