Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Levier sort du bois!

Levier, c’est aujourd’hui 2 342 habitants qui habitent ce centre-bourg en plein développement !... Une commune qui exploite le sapin tout en développant le boulot !

Si on y est bien placé pour savoir que le bois est aussi séculaire que contemporain, l’activité économique se diversifie en même temps que la population augmente, et – entre les projets de nouveau lotissement et de développement de la Zone Artisanale – on a du sapin sur la planche !

Levier, c’est la moyenne montagne « Altitude 800 », des activités locales pour une vie de territoire, du ʺbien-hêtreʺ au pays des sapins, et un Levier… de vitesse pour passer la 6ème !

Première étape à Levier... Le bureau du maire! Guy Magnin-Feysot nous y reçoit, au rez-de-chaussée d'un bâtiment classé qui préside les places Bugnet et de Verdun, carrefour du village.

A Levier, l'un des incontournables se trouve juste derrière la mairie... Petite visite du Musée Relais du Cheval de Trait Comtois et de la Forêt, véritable vitrine de tout un pays! Parce que Levier n'est pas Maranello, mais le cheval symbolise aussi la commune!

C'est à Levier, au cœur des moyennes montagnes du Jura que se trouve ALPE! Un comble... Mais tout s'explique avec Pierre Lomazzi, un passionné de son village et de son patrimoine...

L'ADN de Levier reste sans aucun doute le bois et la forêt... La preuve sur la Zone Artisanale où se côtoient scieries en tout genre et autres entreprises de transformation, pellet notamment... Nous nous arrêtons chez Solibois, qui donne aussi dans la déco bois, marché porteur!

L'école Pergaud, 160 élèves et une équipe enseignante témoin de l'évolution de Levier, pour mieux comprendre le village, son art de vivre ou d'y travailler avec les populations d'aujourd'hui...

L'école Pergaud, une très bonne adresse!... On y rencontre évidemment les enfants (Gabin, Guillaume, Fabian, Jules et Lucie notamment), léviciens d’aujourd’hui et de demain, histoire de savoir ce que leur inspire leur village et leur cadre de vie…

Gérald Prévalet... commerçant en TV/son/électroménager/domotique... une enseigne qui fait le commerce et l'artisanat de Levier avec les caviste, fleuriste, boucher, buraliste, boulanger et autre prêt-à-porter ou auto-école...

"Plaisir de Fer"... et plaisir de la rencontre... Michel Defrasne est à Levier, où il passe le plus clair de son temps dans son atelier dont les journées sont rythmées par "la silencieuse"... Il faut dire qu'il sait tout fer de ses 10 doigts!

Direction Granges-Maillot! C'est à 4 ou 5km du centre de Levier que nous sommes partis à la découverte du GAEC Bouriot, une ferme qui a décidé de vivre avec son temps, de donner dans le circuit court et de mettre les nouvelles technologies au service de l'agriculture...

Levier, c'est aussi un tissu associatif qui rend la vie de territoire des plus agréable... des associations en tout genre, parmi lesquelles le club de handball - l'ASLH - dont Charline a pris la présidence... Et puisqu'on n'est pas comme ça, on peut dire "Allez les Jaunes" même sur France Bleu!

