Malbuisson, France

Le site de l'office de tourisme de Malbuisson

Parce que le tacot a fait l’essor et grandement contribué à la prospérité du village… !

Malbuisson, c’était 260 habitants au début des années 60, tout juste 300 dans les années 80, et environ 900 aujourd’hui ! 1 gros millier de malbuissonnais devraient vraisemblablement y vivre à l’horizon 2030, bénéficiant d’un décor et d’un cadre de vie qui font aussi de Malbuisson l’une des grandes destinations des Montagnes du Jura.

La com’com’ Lacs et Montagnes du Haut-Doubs en dit long du paysage, façon carte postale, d’un village à la fois Station Verte et source Bleue.

Malbuisson, c’est aussi le dépaysement en mode grand écart, entre Les Landes et Deauville :

On y trouve effectivement la plage des Landes, au pied d’un village qui aurait presque quelque part des faux-airs de Deauville… Nous sommes pourtant bien loin du Calvados, mais bel et bien dans le Haut-Doubs forestier, dans un village qui s’étire en balcon, tapis entre lacs et montagnes, au centre d’un pays chamarré de vert et de bleu, entre les sapins de la Fuvelle et du Laveron, et sur la rive droite d’un lac qui lui donne évidemment tout son caractère…

Malbuisson, c’est en somme le Haut-Doubs que l’on pourrait dire Eau-Doubs !

L’eau y est en effet omniprésente, de la source Bleue qui a inspiré Courbet – mais n’y cherchez pas l’arbre tombé ! – à Aqua2Lacs, du complexe nautique du camping à l’incontournable lac - 3ème lac naturel de France (7km de long pour 35 à 40 mètres de profondeur) - véritable ʺsourceʺ d’intérêt, et vecteur indélocalisable d’une économie touristique qui semble bien s’y porter !

Parce que Malbuisson, c’est bien entendu aussi l’histoire du développement touristique presque avant l’heure !

Quand les années folles ont vu de belles fortunes venir y chercher le bon air… attirant monnaie (rien à voir avec le peintre !) après Courbet !

Hébergement diversifié, loisirs de plein air, authenticité du paysage et climat de moyenne montagne font aussi la force du pays !

Et si Malbuisson n’abrite pas de stade, le lac, le centre aquatique ou encore la base nautique sont autant d’arguments qui plaident en sa faveur… en même temps qu’ils séduisent de nouvelles familles, tournées vers une frontière presque immédiate et qui y dicte le rythme de la vie.

Une bonne proportion des actifs sont en effet aujourd’hui frontaliers, rejoignant quotidiennement le Canton de Vaud tout proche.

Nous y faisons escale, et c’est le cas de le dire, de la rue de la plage à la route du fort, du chemin des Landes à la plage des Perrières, ou encore du chemin de la Grande Source aux embarcadères de Grosse Chive… Nous en parcourons les rues, les pontons de plage et autres allées de camping.

Et vous verrez que si Malbuisson vous accueille à bras ouverts, ce n’est pas seulement parce qu’il est voisin du Coude !

Première rencontre, histoire de planter le décor, avec le maire et son premier adjoint...

Deux parcours de vie bien différents, pour une seule et même conclusion: on est bien à Malbuisson!

Claude Lietta et Alain Guichon, devant la cour de l'école, l'école et la mairie © Radio France - Dominique Parreaux

"Nous sommes des personnes privilégiées..." Copier

Pour mieux comprendre l'évolution du village, nous avions rendez-vous avec deux de ses anciens maires...

Joseph Renaud et Claude Mignon nous ont raconté près d'un siècle de la vie et de l'émancipation de Malbuisson!

Joseph Renaud et Claude Mignon, à 50 mètres d'un lac en quelque sorte lac-te fondateur! © Radio France - Dominique Parreaux

Peu importe le nom du lac, il fait le bonheur de tout un pays... Copier

En route... ou plutôt en flots!

Nous nous sommes évidemment rapprochés du lac, pour y découvrir les activités qu'il y réserve...

Jean-Marc Bonnamy, président du Cercle de Voile, tous les jours heureux de sa condition... © Radio France - Dominique Parreaux

La base nautique sur la plage des Landes: c'est bons plans sur bon plan... d'eau! Copier

Dans le jeu des 7 familles du tourisme malbuissonnais, les frères Paillard représentent la famille Camping!

Nous avons demandé Lionel et Philippe, qui voient chaque année doubler la population du village..

Lionel et Philippe Paillard dans le tout nouveau complexe du camping des Fuvettes... où ça a l'air de baigner! © Radio France - Dominique Parreaux

Aux Fuvettes, vous ne trouverez pas Jacky mais Claude à l'emplacement 17!! Copier

Impossible de s'arrêter à Malbuisson sans découvrir la source... d'inspiration... la source Bleue!

Si Gustave Courbet l'a mise en scène avec un arbre tombé, Claude Mignon nous l'a racontée en mode légende!

En version huile sur toile.... 1872, 81x100 cm, Statens Konstmuseer, Stockholm © Radio France - Dominique Parreaux

... et en version grandeur nature... garantie 100% réelle, sans filtre ni colorant!! © Radio France - Dominique Parreaux

Des larmes, des larmes, et des larmes... qui auraient coulé sur les Joux du château tout proche! Copier

Malbuisson, c'est aussi l'Hôtel Le Lac... Un bâtiment emblématique, qui saute aux yeux en même temps qu'il raconte l'histoire du village.

Et d'ailleurs, le relooker serait criminel!

La Belle-Epoque, tout en couleur d'aujourd'hui, mais avec la saveur du sépia... © Radio France - Dominique Parreaux

Corinne Brachet, représentante de la famille Chauvin, plus qu'hôtelière... dépositaire du cachet caratéristique de Malbuisson! Copier

Nous redescendons sur les rives du lac... C'est là que s'est installé le nouveau centre aquatique Aqua2Lacs.

Parce que la lac, c'est déjà Saint-Point... mais avec ce nouvel équipement, c'est au moins le double!

Arnaud Itié dirige Aqua2Lacs... entre salle de sport, bassin de natation et autre espace wellness... le bien-être au pays du bien-hêtre foyard! © Radio France - Dominique Parreaux

Aqua bon aller ailleurs???? Il y a là tout ce qu'il faut et même plus... Copier

C'est également à Aqua2Lacs que nous avons fait la connaissance d'Isabelle et de ses élèves...

Les classes de Oye-et-Pallet sortaient de leur séance natation, et semblent nager dans le bonheur!

Où est Isabelle?? Elle ne porte pas de sweat-shirt à rayures rouges et blanches mais un sac jaune-vert en bandoulière, aux côtés des Noé, Isaac, Emma, Maxime, Bertille, Anaël, Colin, Jules, Etan, Enzo, Clara, Timoté, Maé, Mathis, ... © Radio France - Dominique Parreaux

Les joies du plan d'eau et des plans de carrière! Copier

Nous avons aussi fait un petit crochet par la bibliothèque...

Un vrai lieu de vie où nous avons rencontrée une passionnée qui raconte des livres et fait des kilos de rencontres...

Jocelyne Brocard, bénévole (pour ne pas dire BDvole) à la bibliothèque depuis 1983... aujourd'hui accompagnée de Yolande, Colette, et Emma (13 ans!) © Radio France - Dominique Parreaux

"Vous savez pas..?... ils me récrient!!" Copier

Dernière étape de la semaine, pour prendre une dernière fois la température de Malbuisson: le "8à8"

Pierre Gresard est boucher mais a développé son activité à la supérette qui s'est installée derrière son tuyé!

Les allées du magasin... un bon endroit pour se faire une idée de l'art de vivre du pays! © Radio France - Dominique Parreaux

8à8... et 10/10 pour la vie! Copier

Comme d'habitude, nous avons multiplié les rencontres comme autant de bonheurs...

Nous reviendrons donc un peu plus tard à Malbuisson, dès début juin - période de vote - pour reprendre une petite dose de moyenne montagne...

Par exemple pour tout savoir du ressenti et des échos de l'office de tourisme...

Nadia et Elisabeth Contejean savent de quoi le pays est capable! © Radio France - Dominique Parreaux

... pour faire connaissance avec David Jeannerod et son bateau du lac... une nouveauté qui fait désormais partie du décor...

David Jeannerod attend les "cygnes" de l'été pour des croisières comme on les aime... © Radio France - Dominique Parreaux

... ou encore pour prendre le chemin des saveurs qui font aussi l'identité du pays, guidés par le tomme-tomme du fromager...

Fabrice Michelin, d'une rive à l'autre au pays des AOC! © Radio France - Dominique Parreaux

Bref... Malbuisson nous réserve encore bien des découvertes, et le début de l'été s'y prêtera à merveille!

À très vite à Malbuissson...