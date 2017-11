Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Marnay, Cité de Caractère... et de caractères!

France Bleu Besançon vous présente la région à villages découverts!

Le site officiel de Marnay

Marnay, Cité de caractère… et de caractères !

Ou…

Marnay, cité des trajes… qui vaut le trajet !

De l’église au château, des remparts à l’hôtel de Santans en passant par les rues paysannes, Marnay est un concentré d’architectures… ! Gothique, Renaissance, … levez les yeux et remontez le temps !!

Mais Marnay est aussi un bourg qui vit au présent, pour ne pas dire au futur : les projets y sont nombreux, témoignant de l’excellente santé de ce petit bout de Franche-Comté, où prospèrent les entreprises comme les initiatives en tout genre…

Marnay, c’est aussi la nature dans un décor de carte postale… Base de loisirs, plan d’eau, et rivière font le bonheur de tout un pays, comme d’estivants curieux de patrimoine dans toutes ses définitions !

Marnay, c’est aussi et peut-être même avant tout un tissu associatif particulièrement fourni et fertile en évènements d’envergure, résultat d’une énergie communicative et d’une émulation semble-t-il contagieuse…

L’enjeu est sans doute désormais de préserver la vie et l’activité du pays tout en bénéficiant d’une proximité bisontine qui en fait aussi tout l’intérêt… Marnay entend donc bien profiter de sa situation privilégiée, sans pour autant voir sa vie siphonnée par la capitale toute proche !

En somme, Marnay, c’est toute une histoire, qui part des trajes d’époque et qui se prolonge dans les trajectoires de demain, qui feront aussi du bourg un solide lieu de vie !

Nous nous sommes d'abord arrêtés à la Mairie qu’abrite l'Hôtel Terrier de Santans... C'est là que nous avons fait connaissance avec Vincent Ballot, enfant du pays, père au pays et maire du pays...

Doudoune bleue, pantalon rouge... il ne manque que la chemise blanche pour être raccord avec le drapeau du fronton et encore plus facilement identifier le maire au tricolore de circonstance! © Radio France - Dominique Parreaux

Vincent Ballot, maire de Marnay, pour planter le décor... Copier

Comme toute Cité de Caractère qui se respecte, Marnay a évidemment toute une histoire ! Des trajes aux remparts et de l'église à l'Hôtel de Santans (Santans, mais qui en dit d'ailleurs encore bien plus long de l'histoire du village!...), Serge Mandret nous raconte Marnay à travers les siècles...

Serge Mandret dont la déco du salon trahit l'amour de Marnay... un véritable "cadre de vie"!! © Radio France - Dominique Parreaux

Serge et Josette Mandret... pour voyager dans les trajes... et dans le temps... Visite de Marnay en mode VIP (Very Important Passionné) Copier

C'est à La Grange ("Café / Thé / Manger Bon"), enseigne made in Marnay, que nous avons croisé le président des commerçants... un marnaysien made in Bourgogne... mais converti!!

La Grange, comme une nouvelle vie évidente pour l'une des anciennes fermes des rues paysannes du bourg... © Radio France - Dominique Parreaux

Damien Robert... un bourgignon plus marnaysien que marnaysien...! Copier

Pour mieux comprendre Marnay, rien ne vaut le regard d'un nouveau venu... Ne serait-ce que pour qu'il nous explique ce qui a dicté son choix de vie, et quel village il a découvert en y arrivant!...

... Vous comprenez mieux cette fois ce qui a conduit Bernard jusqu'à Marnay....? Non, ce n'est pas la brouette verte! © Radio France - Dominique Parreaux

Bernard Dutilleul... des rives de l'Ognon matin et soir, à la soupe à l'oignon des fins de soirée... c'est à la fois le décor, l'ambiance et tout l'art de vivre de Marnay qui lui a tapé dans l'oeil! Copier

C'est à Marnay que Woka a installé l'une de ses bases de loisirs... plan d'eau, rivière et camping, accrobranche, tir à l'arc, canoë, paddle...... un spot pour le moins "l'étégénique" au pied d'un village télégénique!

Jean-Marc Faivre, à l'entrée du site Woka Loisirs de Marnay © Radio France - Dominique Parreaux

Sur la base de loisirs, on se sentirait presque en plein été... à chanter Woka Woka, façon Shakira! Copier

C'est en arpentant les rues de Marnay que nous avons croisé Jérémy Rondot... un marnaisien d'adoption, et quelle adoption... Marnay est devenu son "brassin de vie"!!

Jérémy Rondot devant l'une des places qui accueillent chaque année les saveurs et brasseurs de La Bière Ki Cool... © Radio France - Dominique Parreaux

Jérémy Rondot... "si chacun fait un petit peu"... nulle doute qu'il en est! Copier

Nous avons profité de notre visite pour aller saluer la (presque...?) doyenne de Marnay... Germaine en a vu du changement! N'empêche, elle ne quitterait Marnay pour rien au monde... parce que c'est évidemment le plus beau village de Franche-Comté!

Germaine Monnier, 98 ans à Marnay, et en pleine forme!... © Radio France - Dominique Parreaux

Nous avons frappé à la porte de Germaine, et bu un coup ensemble... rejoints par Annie, sa fille... Les mémoires de Marnay sont vives! Copier

Nous voulions découvrir Marnay sous tous les angles, y compris dans ses alentours… Nous nous sommes donc un peu éloignés de l’historique centre-bourg, pour tenter la visite de l’une des entreprises de Marnay… et pas la moindre !…

KH-SK France, une entreprise pas tout à fait comme les autres... Suivez-nous, nous sommes allés sonner! © Radio France - Dominique Parreaux

Il y a du Marnay partout en Europe... la preuve avec les explications d'Eric Bonnaventure qui nous a raconté l'aventure Velux dans tous ses volets... Copier

Pierre est l'ancien coiffeur de la place… forcément un témoin privilégié de l’évolution du village… et qui sait ce qui fait causer à Marnay!

Pierre Roux, un marnaysien qui le concède... un peu "cocorico" sur les bords! © Radio France - Dominique Parreaux

Pierre... Marnay, pour ne pas dire Marné, et compte bien le rester! Copier

On ne pouvait évidemment pas s’arrêter à Marnay sans évoquer ce qui fait aussi l’identité du village… l’effervescence de la vie associative, qui se matérialise - par exemple - à la ludo-bibliothèque... Les deux Patricia nous y ont reçus, avec Emilie, la maman d'Emma chez qui on a été reçus!! ;-)

Patricia et Patricia... les 2 pat' du fil conducteur qui alimente la ludobibliothèque! © Radio France - Dominique Parreaux

patricia Fassenet (à droite sur la photo) pour une visite guidée d'un exemple de la vie associative marnaysienne... Copier

Et puisque nous avons vu du monde, Marnay vous réserve encore bien des surprises...

Autant de séquences bonus qu'on vous met de côté, à découvrir en fin de trimestre, au moment de voter lors des vacances de Noël!

Ce sera ainsi l'occasion de faire connaissance avec Antonin, parce que jeunesse et Marnay font manifestement très bon ménage...

Antonin... le moto-cross, mais pas que!! © Radio France - Dominique Parreaux

... de frapper à la porte d'une agence immobilière...

Nadia, agence Laforêt... pour tout savoir de l'idée que les futurs marnaisiens se font de leur vie au pays... © Radio France - Dominique Parreaux

... ou encore de pousser la porte de l'Office du Tourisme... où l'on entend bien souvent "à l'eau" l'été mais "allô" toute l'année!

Angélique et Sylvain, à l'Office du Tourisme du Val Marnaysien © Radio France - Dominique Parreaux

... et de se replonger dans l'ambiance d'une cité pleine de trésors...

Par ici le temps qui passe.... © Radio France - Dominique Parreaux

L'un des trajes caractéristiques de Marnay © Radio France - Dominique Parreaux

Les couleurs de l'automne ne suffisent pas à masquer le caractère du bâti... © Radio France - Dominique Parreaux

Bref... "Vous êtes ici", et nous y reviendrons!