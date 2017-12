Moirans-en-Montagne, France

Le site de Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne, c’est environ 2200 habitants d’un village développé auprès d’un château de l’abbaye de Saint-Claude, dans une vrai vie de territoire, organisée autour d’activités économiques diverses et variées : si le bois et le jouet en constituent l’essentiel, ou en tout cas le symbole, Moirans est aussi aux portes d‘une Plastics Vallée – à une petite demi-heure de route d’Oyonnax – dont le pôle de compétitivité déborde jusque dans ce Jura-Sud, où se sont développés tellement de savoir-faire !

Moirans-en-Montagne, c’est également un ʺvillage étudiantʺ ( !) dans un environnement aussi vert que bleu : le vert des forêts mélangé au bleu des lacs voisins donnera le turquoise de Vouglans, dont les eaux et les plages – plus ou moins ʺofficiellesʺ – font le bonheur de tout un pays… Sans oublier les lacs d’Antre, d’Ėtival, ou de Coiselet !

Moirans-en-Montagne, c’est l’histoire de la tournerie et aujourd’hui des arts du bois, toujours plus pointus les uns que les autres… Un village devenu tout naturellement le Pays de l’Enfant, capitale du jouet, et terre de festivités : Idéklic comme Noël au Pays du Jouet témoignent de ce qui fait l’identité du pays en même temps que de l’émulation de tout un territoire autour de projets culturels, ludiques, pédagogiques et associatifs.

Bienvenue au pays des mascottes, où Ludy et Nours vous accueillent tout sourire, et où chaque moirantin incarne chacun à sa façon un certain art de vivre, fait de partage et d’échanges…

Nous sommes à Moirans, où nous découvrons tout ce qui fait la vie du bourg, en en parcourant toutes les rues, de la rue Roussin à La Vache qui Rue !

Bref… suivez-nous dans Moirans-en-Montagne, en-Bois, en-Lac, en-Jouets, en-Festivals, … « M-e-M, à M-e-M de vous combler ! »

Notre visite commence comme il se doit, pour un premier contact, dans le bureau du maire... Serge Lacroix, qui n'a rien à voir ni avec le chemin du même nom, ni avec la Croix de Saint André des armoiries de la commune!

Serge Lacroix, dans son bureau de la mairie, où il a fait de la revitalisation du centre-bourg une priorité. © Radio France - Dominique Parreaux

N'allez pas lui parler de Moirans... Ici, c'est Moirans-en-Montagne!

C'est à proximité du Musée du Jouet que nous avons trouvé la porte de l'office du tourisme... Le pays ne manque évidemment pas d'arguments, des lacs aux pistes et sentiers, sur fond de "tournerisme"...

Sandrine et Fanny, dans les bras de Ludy, la mascotte de Jura Sud, ambassadeur du Pays de l'Enfant © Radio France - Dominique Parreaux

Dans la Petite montagne, le tourisme, une seconde nature!

Pour mieux comprendre les origines de ce qui allait devenir Moirans-en-Montagne, Jean-Pierre Vuillemot nous avait donné rendez-vous au rez-de-chaussée de la mairie, non loin du château autour duquel s'est fondée la vie locale...

L'écho de l'entrée de la mairie donne de l'écho à tout ce qui a fait l'histoire de Morincum, Moyrenc, Moyrans, ... Moirans-en-Montagne! © Radio France - Dominique Parreaux

Bienvenue en "Terre de Saint-Claude"... visite guidée à travers les âges...

C'est avec Nicolas Bœuf que nous avons décidé de faire la route jusqu'au point de vue du Regardoir... Nous sommes à un petit kilomètre du centre-bourg, et tout s'explique...

Le bien nommé Regardoir... où toutes les saisons ont de quoi vous décoler la rétine! © Radio France - Dominique Parreaux

En voiture! la Station Verte va vous montrer ce qu'elle sait faire!

Nous avons aussi profité de notre visite pour découvrir la Cité Scolaire... collège et lycée des arts du bois, autrement dit des tables à la tabletterie, c'est tout Moirans qui se dévoile!

Corinne Renaud, proviseure, dans le showroom du lycée professionnel des arts du bois... très fière des productions de l'élite que l'on y forme! © Radio France - Dominique Parreaux

Il semble qu'à Moirans, question vie comme travail, et selon la formule consacrée, c'est un peu je "bois" du petit lait ...

Comment s'arrêter à Moirans-en-Montagne sans y évoquer les soirées étudiantes...??! Parce qu'en effet, Moirans est un village étudiant, dont on devait absolument découvrir le QG...

"Chez Fred", où Manou et Estelle ont créé un univers qui leur ressemble... pas étonnant que les étudiants en aient fait leur lieu de vie, pour la traditionnelle mise au verre du jeudi soir! © Radio France - Dominique Parreaux

Tournage, tournerie, tournée, ... il y a un temps pour tout!!...

Moirans-en-Montagne, capitale du jouet, abrite évidemment le Musée du Jouet... un incontournable qui raconte l'histoire de ces savoir-faire qui font l'identité et la vie de tout un pays en même temps que les progrès de l'industrie!

Mélanie Bessard et Magali Morel, respectivement directrice et responsable de la com' du Musée du Jouet, aux côtés de Nours, nounou(rs) du musée... © Radio France - Dominique Parreaux

Petite visite du Musée de Bibi-Ville!!

À Moirans-en-Montagne, Christian Piron et Dominique Lacroix incarnent l'enthousiasme et l'émulation d'un pays qui fait des festivals tout un art... au point que l'on finit par ne plus trop savoir si Moirans c'est Idéklic ou inversement!

Dominique Lacroix et Christian Piron, respectivement Président fondateur et actuelle Présidente du festival Idéklic, le festival internationnal pour l'enfant et le jeune public © Radio France - Dominique Parreaux

Idéklic: génèse et perspectives.. l'aventure de tout un pays... Parce qu'à Moirans, on naît Idéklic avant de le devenir!

Marion est lédonienne... Moins de 40 km séparent Lons-le-Saunier de Moirans-en-Montagne, dont elle ne connaissait pourtant que peu de choses avant que le travail ne l'y conduise...

Marion Dubois, plus près du bois que jamais...dans un village dont elle a découvert une vie pleine de surprises © Radio France - Dominique Parreaux

Marion ne s'arrête désormais plus au Pont de la Pyle... parce que la D470 continue en fait!

Le dernier angle de vue sur Moirans sera cette semaine celui de Nicolas... enfin, plus exactement des ses amis restés à Lyon, dont le regard en dit peut-être encore plus long que le discours de moirantins convaincus!

Nicolas n'échangerait plus sa vie contre la ville! © Radio France - Dominique Parreaux

Moirans-en-Montagne: découverte en mode lyonnais!

Et comme chaque semaine, notre virée nous a réservé bien des surprises...

On a donc décidé de vous mettre de côté quelques séquences bonus, qui seront les inédits des prochaines vacances, quand l'heure de votre sera venue!

Nous retournerons ainsi à Moirans, coeur du Jura-Sud, dont la politique culturelle est pour le moins active, volontariste et militante...

Jura Sud, Pays de l'Enfant... mais pas que! © Radio France - Dominique Parreaux

... et nous ferons la connaissance de Laurence Mas qui nous guidera dans le pays associatif...