Mont-sous-Vaudrey, France

Le site de la commune de Mont-sous-Vaudrey

Mont-sous-Vaudrey, c’est environ 1300 habitants en lisière de forêt de Chaux, au cœur du triangle Dole / Arbois / Poligny, sur la Route Blanche (ancien axe Paris-Genève), et donc aussi le Val d’Amour…

Un village qui est aussi et peut-être surtout le village de Jules Grévy, où il reste omniprés(id)ent ! Rue, collège, château, buste ou ligne et voie verte, Mont-sous-Vaudrey transpire le Jules Grévy ! Une identité qui n’a évidemment rien d’usurpée quand on sait qu’il a choisi d’y vivre pour de vrai et que de nombreux textes de loi y ont été pensés voire écrits !

L’envergure de son caveau témoigne d’ailleurs de la dimension du personnage dans ce qui reste à jamais son pays…

Nous avons donc Grévysité le village, du château Gaillard (pardon… château Grévy !!) à la Grangerie (pardon… la maison Grévy !!), mais aussi de la Salle du Patrimoine (Grévy n’est pas loin…) à la boutique du chocolatier (où Grévy se déguste…), sans oublier le Quadrille (on y danse le Grévy !) découvert en quadrillant le territoire !

Même les hollandais venus d’Australie et en mode kilt ont un lien avec Grévy…. C’est tout un karma !!

Autant dire que nous allons découvrir de nombreuses manifestations de Grévystes, qui ne doivent pas pour autant éclipser les Auguste Pointelin et autre Léon Guignard, 2 autres VIP du village !

Mont-sous-Vaudrey ne serait pas non plus Mont-sous-Vaudrey sans les entreprises qui créent de l’activité sur une ZA proche des grands axes de communication, sans le stade ou le boulodrome qui permettent la pratique de nombreux loisirs, ni les associations et événements qui y favorisent une vraie vie de territoire, dont on a fait du vivre ensemble une priorité !

Bref, on y mène une vraie vie de village, et ce n’est certainement pas l’ancienne patronne du Val d’Amour qui dira le contraire !

Entre Grévy Village et vraie vie de village, Mont-sous-Vaudrey ne manque pas d’arguments !

C'est évidemment devant la mairie que nous nous sommes garés en arrivant... un bâtiment estampillé Jean Bavilley, orné de Jules Grévy, et où l'on trouve bien entendu Mr le maire!

Jules Grévy à gauche, Marianne à droite... le décor est planté... La République est ici chez elle! © Radio France - Dominique Parreaux

Bernard Fraizier... maire depuis 1995 et monier depuis toujours! Copier

À Mont-sous-Vaudrey, Germaine Oudot est une incontournable... La Maimaine est de toutes les visites, de la Salle du Patrimoine à la Balade à Jules... et ses lumières sont essentielles pour comprendre l'histoire du village et le pourquoi de ses visages...

Germaine Oudot dans la Salle du Patrimoine de Mont-sous-Vaudrey. Au fait... Vous n'auriez pas vu Grévy par hasard...?? © Radio France - Dominique Parreaux

Germaine, que l'on m'a présentée comme "le disque dur" du village... D'ailleurs, la mémoire est ultra vive!! Copier

Le Quadrille du Val est aussi l'une des caractéristiques de Mont-sous-Vaudrey... Et il y a, là aussi, du Grévy dans l'air!

Paulette Giancatarina en mode XXIème siècle...loin de la crinoline et du faux-cul! © Radio France - Dominique Parreaux

Une association qui voyage dans le temps... et qui quadrille une bonne partie du pays! Copier

Laurianne et Nicolas Galmiche se sont installés à Mont-sous-Vaudrey il y a quelques années... un choix qui leur ressemble à bien des égards...!

Nicolas et Laurianne Galmiche... avec un G comme ganache... © Radio France - Dominique Parreaux

11 ans de travail et de vie à Mont-sous-Vaudrey... La vie est belle! Copier

Mont-sous-Vaudrey, c'est aussi la zone artisanale de Bans... la commune voisine. C'est là que se trouve notamment la société Chauvin Construction Bois... Un nom qui sent le Jura du dessus!

Laurent Chauvin, dans une entreprise qui envoie du bois! © Radio France - Dominique Parreaux

Les chalets Chauvin ne sont pas à Mont-sous-Vaudrey par hasard! Copier

Nous nous sommes également invités chez Nicole, qui est arrivée de Poligny en 1960... et qui connait le pays comme personne... Et pour cause, elle a tenu le bar-hôtel-restaurant du Val d'Amour durant 38 ans... Et elle n'a pas encore tout à fait fermé... mais ça, faut pas le dire....

Nicole derrière son bar, comme pour veiller sur le village.... il y a des "cygnes" qui ne trompent pas!! © Radio France - Dominique Parreaux

Nicole, c'est toute une époque... et toute une famille! Copier

Ce qui fait aussi le visage de Mont-sous-Vaudrey, c'est bien entendu le fleurissement! Anne-Marie, Françoise, Marie-Jo et leurs 4 complices plantent chaque année 2000 fleurs...

Anne-Marie, Françoise et Marie-Jo... bleu, blanc, rouge... décidément, il y a de la République jusque dans les parapluies! Et avec les fleurs, c'est beau la vie! © Radio France - Dominique Parreaux

Les fleurs, pour donner des couleurs à la vi(ll)e...! Copier

Mont-sous-Vaudrey conjugue sa vie à l'auxiliaire associatif... Et force est de constater que le mode vivre ensemble s'écrit encore mieux au pluriel...!

Charline, Eric et Charles representent Anim'Mont et les Rencontres Théâtrales du Val d'Amour... © Radio France - Dominique Parreaux

Fête, convivialité, lien... tout s'explique en chanson! Copier

Le stade ne s'appelle pas Jules Grévy... Pour autant, nous sommes bel et bien à Mont-sous-Vaudrey! C'est là que le CCSVA propose quelques unes de ses nombreuses activités!

François Fréchard dans la salle du Noyau, club-house du CCSVA... © Radio France - Dominique Parreaux

Le CCSVA... du foot au théâtre... des arts créatifs au baby-gym... le CCSva de l'avant! Copier

C'est également à Mont-sous-Vaudrey, au coeur du Val d'Amour, pays du Jura, que vous pouvez apprendre à jouer... de la cornemuse! Bienvenue à Mount Under Vaudrey où nous avons fait la connaissance d'une figure ô combien symbolique du village!

Reinart Van Meteren, le plus monier des australo-scottisho-néerlandais!... une belle rencontre qui ne doit rien au hasard... © Radio France - Dominique Parreaux

Un accent pas seulement jurassien... pour un regard unique ! Copier

Comme d'habitude, notre visite fut riche de découvertes et de rencontres... Mont-sous-Vaudrey nous a réservé bien des surprises, et nous y reviendrons, par exemple pour faire connaissance avec Jean-Philippe Fouilland, président de 2F Construction...

2F Construction: Une cinquantaine de salariés et un Président heureux! © Radio France - Dominique Parreaux

... pour s'arrêter visiter l'église de l'Assomption, jusqu'à l'orgue et l'harmonium...

Michel, Joseph et Jean-Pierre devant l'orgue de l'église que Jean-Pierre connaît jusqu'au bout des tuyaux... © Radio France - Dominique Parreaux

... et pour faire un saut jusqu'au boulodrome qui fait de Mont-sous-Vaudrey la capitale de la pétanque!

Michel Perrussel dans le boulodrome du Comité Départemental © Radio France - Dominique Parreaux

Nous ferons notre com(mun)e back à Mont-sous-Vaudrey durant les prochaines vacances, nouvelle période de vote pour votre Plus Beau Village de Franche-Comté!