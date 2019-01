Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Montbozon a décidément du biscuit !

Montbozon, France

Le Wikipedia de Montbozon

Montbozon, pôle du Pays des 7 Rivières, c’est environ 650 habitants qui vivent à 25 km de Vesoul, 35 km de Besançon, et environ 20 de Baume-les-Dames.

Une situation qui explique aussi à bien des égards le renouveau du village, porté par un commerce qui semble retrouver des couleurs comme par l’énergie de certaines associations.

Montbozon, c’est aussi une Cité de Caractère de Bourgogne Franche-Comté abritant château, église, hôpital dominicain, maison forte (ou maison / “collège” des Jésuites, avec ses clés de voûtes aux multiples indignes, sa cour intérieure et sa façade Renaissance), et autre fontaine du Cygne.

Montbozon, c’est encore évidemment le fameux Biscuit, dont l’histoire prête la recette au cuisinier de Louis XVI qui l’aurait confiée en remerciement à l’ancien Hôtel de la Croix d’Or, au centre du village.

Le passé viticole a quant à lui laissé quelques traces, dont les nombreuses caves voûtées qui accueillent aujourd’hui le Festival de Caves, qui y a régulièrement pris ses quartiers ces 10 dernières années (RDV en mai !!)

Vous aurez également le plaisir d’y croiser un aigle (sur les armoiries), un pélican (emblème de l’enseignement public sur le fronton de l’ancienne école des filles), ou encore un cygne (au cœur de la fontaine en grès des Vosges) : autant de symboles d’un village qui ne manque pas non plus d’activités de toute sorte et notamment nature, à l’Acro’Cîmes Parc ou à la base nautique PAN (canoé, kayak, stand-up paddle, biathlon, tir à l’arc, course d’orientation, …)

Montbozon, c’est par ailleurs aussi un pôle éducatif et une MFR qui maintient une nombreuse jeunesse dans un village qui se réjouit de sa présence et que d’aucuns apprécient croiser au détour de sorties ou de projets.

Enfin, Montbozon c’est déjà le très haut débit, et la 4G en service dans quelques mois

Première étape, comme d'habitude, en mairie.

Jean-Yves Gamet n'a pas découvert à Montbozon que les biscuits !

Jean-Yves Gamet, maire de Montbozon, dans son bureau où le futur se dessine © Radio France - Dominique Parreaux

Nous nous sommes ensuite rendus chez Bernard Grossetete. Retraité, il est venu s'établir définitivement dans un village où il a aussi amené sa passion qu'il a d'abord partagé avec 4 élèves avant de l'enseigner aujourd'hui à 45 personnes qui viennent de Besançon, Vesoul ou encore Belfort, ......

Bernard Grossetete a fait de Montbozon et du Bas du Pont, le haut du bridge ! © Radio France - Dominique Parreaux

Impossible de s'arrêter à Montbozon, labellisée Cité de Caractère, sans profiter d'une petite balade sur les sentiers du patrimoine. Geneviève Wolsfersperger nous a guidés dans les rues du village, en partant de la mairie...

La mairie de Montbozon © Radio France - Dominique Parreaux

... puis en passant par l'ancien Hôtel de la Croix d’Or, où un cuisinier de Louis XVI a changé à tout jamais le destin du village...

L'ancien hôtel de La Croix d'Or, un bâtiment qui compte ! © Radio France - Dominique Parreaux

... avant de descendre à la fameuse Fontaine du Cygne, petit morceau des Vosges symbole de cette Cité Comtoise.

Geneviève Wolsfersperger devant le cygne de la fontaine © Radio France - Dominique Parreaux

À Montbozon, il y a aussi un autre incontournable, c'est la MFR : la Maison Familiale Rurale est plus qu'un établissement de formation. C'est en outre un acteur de la vie du territoire.

Christophe Humbert devant la fresque du site MFR du bas du village, entre les 2 bras de l'Ognon © Radio France - Dominique Parreaux

C'est cette fois sur le haut du village que nous nous rendons... rue du Collège, où la Maison Forte raconte aussi une bonne partie de l'histoire de Montbozon. Henry Bouday y a consacré sa vie, et la visite vaut le détour !

Henry Bouday entre les piliers restaurés de la façade Renaissance de la cour intérieure de la Maison Forte © Radio France - Dominique Parreaux

Autre trait de caractère de Montbozon : l'eau !

Nous sommes partis à la découverte de Plein Air et Nautisme, qui propose de nombreuses activités sur et au bord de l'Ognon...

Jonathan Athimon, responsable du site PAN de Montbozon © Radio France - Dominique Parreaux

Autre rencontre : Sylvie et Stéphanie, chez qui nous nous sommes invités dans le Bas du Pont.

Et on a rudement bien fait ! C'était l'occasion de découvrir le village dans le regard de nouvelles venues...

Stéphanie, heureuse de sa nouvelle vie ! © Radio France - Dominique Parreaux

Autre angle de vue sur le village : la vie économique.

L'entreprise Gindro y est installée depuis 1990, parfaitement bien dans son environnement !

Sébastien Gindro, au cœur des ateliers de l'entreprise © Radio France - Dominique Parreaux

Et nous avons aussi voulu comprendre le village à travers son art de vivre d'aujourd'hui, et notamment dans le prisme des activités que proposent le Comité des Fêtes. Petite escale chez Laurent Robert, son président

Charline et Laurent Bernard : il n'y a pas que les guitares qui s'accordent bien ! © Radio France - Dominique Parreaux

Et puisque, comme d'habitude, nos déambulations dans les rues du village nous ont réservé le bonheur de bien des rencontres, on vous en met de côté pour les vacances de février, prochaine période de vote !

Nous reviendrons sur les bords de l'Ognon, par exemple....

... pour y faire la connaissance de Martine, figure de la vie du village depuis de très nombreuses années...

Martine, aux côtés de Nicolas, dans son tabac-presse-loto-cadeaux-droguerie-quincaillerie-.... sans qui le village ne serait pas le même ! © Radio France - Dominique Parreaux

.... ou pour visiter le petit paradis que Viviane a restauré pour accueillir des visiteurs auprès desquels elle prend beaucoup de plaisir à vanter les mérites d'un village qu'elle a découvert sur le tard...

Viviane Arbey dans la première cour de l'Apava, chambres d'hôtes dans sa maison du XVIIème © Radio France - Dominique Parreaux

... avant d'aller dire un petit bonjour au Centre de Secours, où Daniel a même appelé sa fille pour nous parler de ce qui est leur village...

Daniel (chef de Centre) et Charlène, au Centre de Secours © Radio France - Dominique Parreaux

... et enfin de saluer Ségolène, à la crèche des Moussaillons...

L'ancienne école des filles, aujourd'hui RAM et crèche © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très vite dans les rues de Montbozon, désormais parmi nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, et dont vous élirez le prochain qualifié pour la finale de juin prochain, lors des vacances de février !