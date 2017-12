Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Montlebon, un village qui se vit corps et âme…aux !

France Bleu Besançon vous présente la région à villages découverts!

Montlebon, dans le Val de Morteau, c’est le village de tous les possibles !

Un village où 2000 belmontois vivent à la fois très distants et si rassemblés !

Montlebon, c’est en effet une superficie de plus de 27km², soit 3 fois la superficie de Vesoul et près du double de Morteau, la ville voisine !

Montlebon, de ʺLa Bonne Montagneʺ – en fait le Mont Gaudichot – est l’assemblage de nombreux hameaux, nichés de part et d’autre de cette ʺBonne Montagneʺ, entre 750 et près de 1300 mètres d’altitude…

Sur-la-Seigne, Le Gardot, La Voie Bournez, Les Sarrazins, Derrière le Mont, Les Fontenottes, Louadey, Le Meix Lagor, Les Vuillaumiers, Volçon, Les Maucerneux, … autant de hameaux et lieux-dits qui, chacun à leur façon, racontent l’histoire du village.

Suivez-nous à la découverte de ce village frontalier du Haut-Doubs, aussi forestier qu’horloger, où le bon-vivre semble être une marque déposée, et la convivialité un label du pays !…

Un village auquel on semble appartenir corps et âme…aux!

Bienvenue à Montlebon, ou le « e » se fait muet, comme pour mieux faire sonner l’ « bon » !

Notre visite débute, comme de coutume, dans le bureau du maire.... Catherine Rognon est originaire de la Vallée de la Loue, mais - n'en déplaise à Courbet - s'est trouvée plus à sa place dans les paysages du Haut...

Catherine Rognon, dans son bureau de la mairie... contigu au cloître et à l'église, et avec vue imprenable sur Morteau, en léger contrebas... © Radio France - Dominique Parreaux

Petite carte postale d'un village que Catherine Rognon a découvert il y a 26 ans... toute une vie de belmontoise convaincue!

Si Madame le Maire vient de la vallée de la Loue, Isabelle - elle - est originaire de Haute-Saone...! C'est au hasard des routes et des chemins que nous avons croisé la factrice qui, chaque jour, parcourt les hameaux et lieux-dits du haut de Montlebon...

Pour Isabelle, c'est forcément "lettre humain" qui fait toute la différence... Sans parler des paysages, qui donnent évidemment du cachet au pays! © Radio France - Dominique Parreaux

Le plaisir d'une rencontre impromptue, les pieds dans la neige, quelque part entre Les Vuillaumiers et Les Maucerneux...

En route cette fois pour un autre hameau: Les Sarrazins.... C'est là qu'on a rencontré 2 Amis des Fontenottes... Parce qu'on peut être à Montlebon, mais en même temps des Sarrazins tout en militant pour la cause "fontenottoise"!

Chantal et Henri Perrin... jamais très loin des Sarrazins dont la photo décore aussi la cuisine, des fois que! © Radio France - Dominique Parreaux

Les Fontenottes méritent bien leurs Amis!!... explications...

Les routes de Montlebon m'ont réservé bien des surprises... et notamment la rencontre de Geneviève, 74 ans, originaire des Gras, dont j'ai aperçu la silhouette traverser l'horizon si vite que ses bâtons avaient même du mal à suivre!

A Montlebon, les hameaux sont un peu comme des stations de bus ou de métro... et Geneviève change de ligne régulièrement tout en la gardant! © Radio France - Dominique Parreaux

Montlebon, selon Geneviève, c'est un peu comme dans une pizzéria: les 4 saisons sont toujours à la carte et on ne s'en lasse pas!

Nous sommes cette fois presque tout en haut de Montlebon...à La Voie Bournez, où Joseph Simonin fait de la vie d'antan tout un musée, et bien plus que ça encore...

Le Musée de la Vie d'Antan, c'est le tout pays de Montlebon qui se raconte!... un projet fou comme le Haut en a le secret... La preuve avec Joseph Simonin © Radio France - Dominique Parreaux

Suivez le guide... Joseph Simonin vous entraîne dans les couloirs du temps... pour une visite au poil, ou au poêle!

Nous nous arrêtons à Sur-la-Seigne... pardon... à Montlebon (d'en bas)! Parce que dans notre "Traversée de Montlebon", on est tombé sur "Le Cerveau" de la vie associative: un certain Bourvil!

Denis Vermot et son book souvenir du 7ème son et lumière qu'il a mis en scène... une aventure humaine incroyable, une fois de plus! © Radio France - Dominique Parreaux

Denis vermot, membre de l'APPAT, la bien nommée Association Pour le Partage Avec Tous... parce que "Tous" est vraiment très très nombreux!!

Allez zou!... on reprend la route, pour monter cette fois à Derrière-le-Mont... et quand on dit Derrière, c'est vraiment Derrière...

C'est là que nous avions RDV avec Maxime Jacquot, pour regarder Derrière... évidemment!!

Jeannette et Maxime Jacquot, à Derrière le Mont et... devant Derrière le Mont! Allez comprendre... © Radio France - Dominique Parreaux

Maxime Jacquot... 84 ans de recul, 84 ans de vécu... pour mieux comprendre Montlebon dans ses mutations...

Nous avons également profité de notre escapade à Montlebon pour s'arrêter au fond de la vallée.... à Louadey... c'est là que nous avons fait la connaissance de Thierry Pugin, scieur qui scie et... rit... tout un art de vivre!

Thierry Pugin... beaucoup de travail... et toujours sur le Pont! © Radio France - Dominique Parreaux

Chez Pugin... c'est bois... et toujours dans la bonne humeur!

Olivier Sauge est aussi un incontournable du pays... Sauge Artisans du Bois, c'est en quelque sorte l'entreprise dépositaire de tout un patrimoine, une culture bois de toujours, mais aussi tout un savoir-faire des articles bois d'hier et de demain!

Les ateliers de Sauge Artisans du Bois vous enchanteront!... Le bois sous toutes ses formes, pour tous les âges et pour tous les bonheurs... © Radio France - Dominique Parreaux

Olivier Sauge nous fait la visite de l'entreprise... Emile Sauge serait sans doute très fier de ces chevaux de bois notamment!

Pour tout voir de Montlebon, il fallait aussi absolument pousser les portes du cloître et de l'église...

Catherine Rognon, maire de Montlebon, nous a guidés dans des promenoirs tout fraîchement rénovés!

Le promenoir Est du cloître... avec son ancienne porte de prison accrochée au mur... témoin des différentes périodes qui font l'histoire de Montlebon © Radio France - Dominique Parreaux

Déambulation dans les bâtiments qui racontent l'histoire du pays!

Comme d'habitude, nous vous mettons de côté quelques rencontres et découvertes...

Et nous reviendrons ainsi à Montlebon lors des vacances, qui marqueront la fin du trimestre, et donc la période de "révisions", avec ces séquences bonus qui devraient aussi vous aider à voter!

Nous parlerons par exemple agriculture, marqueur de territoire, avec Cyrille Bobillier, qui nous ouvrira aussi un album de famille à vous rendre jaloux!...

Cyrille Bobillier, au GAEC des Vuillaumiers... Montlebon, c'est un art de vivre! © Radio France - Dominique Parreaux

... Et nous arrêterons chez Hervé et Sylvie, relais des mémoires locales, et créateur d'un drôle de chemin de rando, au Bout du Monde, où les sculptures racontent Montlebon...