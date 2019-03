Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Noroy-le-Bourg, le pays des 7 fontaines

Noroy-le-Bourg, France

Guillaume Pierre vous invite cette semaine à découvrir un petit coin du Triangle Vert, aux portes de Vesoul, et à la rencontre de quelques-uns des 500 habitants qui profitent d’un cadre de vie à la croisée des collines verdoyantes des Vosges Saônoises et des plateaux calcaires de l'ouest de la Haute-Saône.

Du point de vue toponymique, le village pourrait tirer son nom du latin tardif “nucaretum”, signifiant un lieu planté de noyers.

Reste que Noroy-le-Bourg (Noroy-l'Archevêque du XVIème au XVIIIème siècle, Noroy-le-Bois en 1793, puis Noroy-le-Bourg en 1795 , Noroy-l'Archevêque en 1814 , avant de redevenir Noroy-le-Bourg en 1831) est aujourd’hui un village d’environ 500 habitants, établi sur un site antique, dont témoignent les vestiges gallo-romains (mosaïque, marbre, enduits peints, lampe en bronze) découverts aux lieux-dits la Thiolère et les Champs de Messire Henry.

Par ailleurs pays de château (construit entre 1357 et 1360), jadis enserré de fortifications (1353m linéaires qui tomberont en 1492 et dont on ne distingue plus guère que les fossés), Noroy-le-Bourg – ancienne seigneurie – est aussi, paraît-il, un « Heureux pays voué aux sources, aux nuages et aux hirondelles ! »

De ses sept fontaines à l'essor du village installé au pied de sa majestueuse église, Noroy-le-Bourg est caractéristique du département de la Haute-Saône. Entre collines verdoyantes et pelouses sèches, les moulins d'autrefois ont cédé leur place à de magnifiques fermes typiques du XIXème siècle.

La particularité de ce village réside dans sa grande surface boisée, soit un tiers de sa superficie totale de 3178 hectares, d'où son nom en 1793 de Noroy-les-Bois.

En 1862 fut décidée la construction de l'actuelle mairie (classée Monument Historique) en raison d'une population alors importante (plus de 1000 habitants). Peu après l'église de style néo-gothique (une des premières église halles) fut démolie et réédifiée à neuf par l'architecte Colard en 1879.

Noroy-le-Bourg, c’est aussi des sites remarquables…

- Des ruisseaux : le Moulin-au-Maire et la Presle

- Point de vue et pelouses sèches de Champfleurey

- Ferme des Bobans

- Les circuits : Le circuit du Veuvey (de la Vallée Sèche du Veuvey) est un circuit de découverte d'environ 6 km dont le panneautage est destiné à vous familiariser avec les arbres et arbustes poussant sur ce plateau calcaire

- La voie du Tacot : elle permet de rejoindre Vesoul à travers les bois, via Essernay et reste très appréciée des vététistes.

- Le Circuit des Croix, et par exemple la croix Boguet, qui date de 1546 et qui s'élève près de la combe au Diable.

… et des 7 Fontaines monumentales :

La Fontaine de l'Eglise, La Fontaine Ste Barbe, La Fontaine de Coin, La Fontaine Saint-Etienne, la Fontaine Rue des Moulins, la Fontaine Rue Basse et la Fontaine Quartier Vaudemouge.

Et comme le dit de dicton local : « Personne à Noroy, N'a ni faim, ni froid, Tous ont, en abondance, Le bois et la pitance » !

Guillaume Pierre s'est évidemment déjà rendu en mairie, histoire de prendre la température...

Bruno Carteret, maire de Noroy-le-Bourg © Radio France - Guillaume Pierre

"C'est un gros atout pour la commune" Copier

Il s'est aussi invité chez l'historique présidente du Club des Aînés

Monique Siblot, présidente depuis la fin des années 90 © Radio France - Guillaume Pierre

"On s'est aperçu qu'il leur manquait quelque chose" Copier

Autre association : l'Association Truffière de Noroy-le-Bourg. Truffière pilote à côté de laquelle Guillaume ne pouvait évidemment pas passer !

Emmanuel jacquet, président de l'Association Truffière © Radio France - Guillaume Pierre

"La truffe de Bourgogne"... chez elle en Haute-Saône ! Copier

Il s'est ensuite arrêté chez le pharmacien...

Franck Kannensieger, pharmacien de Noroy-le-Bourg © Radio France - Guillaume Pierre

"Je n'ai vraiment aucun regret d'être venu" Copier

Le pôle éducatif étant l'un des atouts du village, Guillaume a décidé de s'y rendre afin de le découvrir de plus près.

Virginie Lafon, directrice du pôle éducatif de Noroy-le-Bourg © Radio France - Guillaume Pierre

"On a vraiment de la chance"... en termes d'équipements comme de cadre ! Copier

Noroy-le-Bourg, c'est aussi, de nouveau, un paysage de vignes ! Et si les truffes sont de Bourgogne, les cépages sont d'ici !

Nicolas Bernard, viticulteur © Radio France - Guillaume Pierre

"C'est prometteur" Copier

Pour découvrir le village, Guillaume est aussi allé consulter le regard de l'un des anciens maires...

Etienne Philippe, maire de Noroy-le-Bourg de 1983 à... 2001 ! © Radio France - Guillaume Pierre

"Parmi les sept fontaines, il y en a au moins cinq de remarquables" Copier

Le Pôle éducatif de "L'école des Champs", inauguré en 2010, est géré par le SIVU de Champfleurey. L'occasion de mieux comprendre la réalité et les enjeux des questions de l'enfance, de la scolarité et de la vie de famille en milieu rural...

Michel Devaux, président du SIVU © Radio France - Guillaume Pierre

"C'est pas facile... ça veut dire fermeture des classes dans les villages..." Copier

Alain Jeanvoine est le boulanger de Noroy-le-Bourg. Autant dire qu'il connaît le tout village par cœur !

Alain Jeanvoine devant son "Petit Mitron" © Radio France - Guillaume Pierre

"Je me rappelle quand on est arrivés... je sors de la voiture... je mets le pied... paf ! dans une bouse de vache !" Copier

Guillaume est enfin parti à la rencontre de l'un des chasseurs du village, arrivé dans la région il y a 10 ans, mais qui a déjà pris ses marques au cœur d'un pays qui est aussi celui de la chasse !

Paul Langlois, chasseur des temps modernes. © Radio France - Guillaume Pierre

Un sentier pédagogique pour "connaître aussi bien le chevreuil que la girafe" ! Copier

Et puisque comme chaque semaine la visite a été riche de rencontres et de découvertes, nous y retrouverons Guillaume durant les prochaines vacances, période de vote pour qualifier le 4ème des 5 villages finalistes de juin prochain !

Nous lui emboîterons de nouveau le pas, par exemple pour faire la connaissance d'Anna Wicky, au guichet de La Poste...

Anna Wicky © Radio France - Guillaume Pierre

... de Jean-Jacques Queney, des sentiers au développement du bord du plateau calcaire...

Jean-Jacques Queney, vice-président de Borplacal © Radio France - Guillaume Pierre

... de Jacques Jeannin, qui a lui aussi présidé aux destinées de la commune...

Jacques Jeannin, maire de 2001 à 2014 © Radio France - Guillaume Pierre

... de Bernard Gaudinet, maire d'un village... voisin.... et ami....

Bernard Gaudinet, devant le bio-verger © Radio France - Guillaume Pierre

... de Monique Jouary, correspondante locale de L'Est Républicain...

Monique Jouary, photographe photographiée ! © Radio France - Guillaume Pierre

... ou de Jeanne-Antide Becker, présidente de l'association "Des Hommes et des Traditions"

Jeanne-Antide Becker © Radio France - Guillaume Pierre

Alors à très vite, dans les rues de l'un de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, évidemment désormais en lice pour le titre de la saison 2 : Noroy-le-Bourg !