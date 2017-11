Mon Plus Beau Village de Franche-Comté : Nozeroy, petite par la taille, grande par le caractère!

France Bleu Besançon vous présente la Franche-Comté à villages découverts!

Le site de la "ville" de Nozeroy

Nozeroy, c’est peut-être – mais certainement pas avant tout ! – la plus petite ville de France…

440 habitants, pour une cité médiévale petite par la taille, mais grande par le caractère…

Nozeroy, c’est la cité aux pierre blondes (parfois rougies par l’incendie de 1815) et aux sapins verts qui en ornent autant le paysage que le blason…

Quoique, Nozeroy, c’est la colline des noisetiers !... dont elle tirerait d’ailleurs son nom.

Mais Nozeroy, c’est aussi la Cité des Sires de Chalon : une ville forte au quadrillage militaire, traversée par 3 rues et fermée par 3 portes.

Alors emboitez le pas de Louis XI, Charles le Téméraire, ou Anne de Bretagne (reine de France et cousine du Seigneur de Nozeroy), et parcourez-en les rues, entre remparts, arcades, porte de Nods (du nom des vasques de pierre s’y trouvant pour abreuver les chevaux), vestiges du palais de la Perle du Jura, collégiale Saint-Antoine, salle de justice, halle aux grains, ancien hôpital Sainte Barbe ou autre Tour de l’Horloge !

Nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté comptent désormais Nozeroy parmi les prétendants, le village dont nous découvrons cette semaine tout ce qui en fait aussi la vie d’aujourd’hui, du beurre au tourisme, du collège ʺfait maisonʺ aux boutiques et autres activités d’une cité médiévale de la moyenne montagne jurassienne…

Nous faisons une première halte à la mairie... Dominique Chauvin, un nom bien du pays, nous y attend... le maire administre la plus petite ville de France, en fait une toute petite commune... mais surtout un village à l'âme vive, en saison comme hors-saison!

Dominique Chauvin le concède: il est chauvin avec ou sans majuscule! Mais il faut bien reconnaître que le décor le lui autorise! © Radio France - Dominique Parreaux

Nozeroy, cité médiévale et village bien de son temps... Dominique Chauvin nous en ouvre les portes, de Nods ou de l'Horloge! Copier

Notre Plus Beau Village de Franche-Comté de cette semaine a aussi ses très belles histoires, et la vie a parfois ses raisons que la raison n’explique pas forcément…

C’est précisément toute la magie de la vie qui a conduit Robert à Nozeroy, où nous ne l’aurions donc jamais rencontré sans une histoire d’anniversaire comme il y en a peu…

Robert Tomatis et son épouse: c'est l'histoire d'un crochet de box qui a vu Nozeroy leur taper dans l'oeil! © Radio France - Dominique Parreaux

Robert et son épouse ont plaqué leur vie lausannoise il y a 4 ans... pour leur plus grand bonheur! Les enfants ont fait des heureux... Copier

Si Nozeroy figure parmi les Plus Beaux Villages de Franche-Comté, c’est évidemment en raison de ses remparts et de ses pierres jaunes si caractéristiques… Mais Nozeroy, c’est aussi le gris métallisé d’un papier d’emballage que vous connaissez sans doute, et qui – aujourd’hui – fait aussi toute l’identité du territoire!

Michel Magrin, entre machine à plaquettes, baratte et butyrateur... la coopérative beurrière de Nozeroy est la dernière du genre en France! © Radio France - Dominique Parreaux

Tout ce qui se cache derrière le papier métallisé du beurre de la coopérative beurrière de Nozeroy Copier

Nous avons évidemment arpenté les rues de la cité médiévale des Sires de Chalon, avec un passionné du patrimoine qui nous a notamment conduit vers la Tour de l'Horloge, en quelque sorte "phare à Joux"!

Jacques Mivelle nous a raconté l'histoire d'une cité notamment symbolisée par sa Tour de l'Horloge et l'ancien couvent des Cordeliers... © Radio France - Dominique Parreaux

Nozeroy, son histoire, son patrimoine... Jacques Mivelle et Les Amis du Pays de Nozeroy vous y accueillent tous les vendredis ou sur réservation! Copier

Pour découvrir Nozeroy, nous nous sommes aussi arrêtés à l'office du tourisme Jura Monts Rivières... où Bernard nous a raconté - par le Menu - ce qui étonne, séduit et fascine des touristes de plus en plus nombreux...

"Vous êtes ici"... c'est à dire place des Annonciades, pile en face de l'office du tourisme Jura Monts Rivières que vous apercevez dans le reflet... © Radio France - Dominique Parreaux

Bernard Menu, pour une visite à la carte... voire au menu médiéval que l'on y propose régulièrement! Copier

Pour mieux comprendre Nozeroy, il faut aussi partir à la rencontre de Catherine Mesnier... Non seulement le regard presque tout neuf qu'elle porte sur la cité est éclairant, mais elle est aussi la principale d'un collège qui en dit long sur l'art de vivre du pays! Le collège Gilbert Cousin: c'est à la fois tout le caractère de la montagne, et un cadre de travail qui devrait faire des jaloux!!

Catherine Mesnier dirige le collège Gilbert Cousin... décidément, après les frères et les sœurs qui ont fait l'histoire du village, ce Cousin-là est aussi l'illustration de l'esprit de famille de la cité!! © Radio France - Dominique Parreaux

Catherine Mesnier, principale du collège Gilbert Cousin, et évidemment témoin de la vie de Nozeroy... Copier

Impossible de visiter Nozeroy sans s'arrêter dans ce qui fait aussi l'identité du village... Ni porte, ni château, ni tour, ni collégiale... mais magasin!! Les chaussures Bourgeois, véritable institution du village, qui chausse le tout 39 et bien au-delà!!

Chez Sylvie Bourgeois, les boîtes ne sont pas remplies de Mont d'Or, mais elles sont aussi l'un des symboles du Nozeroy de notre siècle! © Radio France - Dominique Parreaux

De quoi vous équiper pour une petite balade autour du village, où les paysages se bousculent! Alors en marche, comme on dit aujourd'hui!! Copier

Si je vous dis qu'on a croisé Lala et Mimi, et que tous les 2 se sont accordés sur la même chanson... Ils étaient respectivement avec Michel et Carine, 2 rencontres que l'on a faites au hasard des rues de la cité... et le refrain est réellement le même, en Lala comme en Mimi, que l'on vienne de Suisse ou de Troyes...

Mimi et Carine, rencontrées au parc qui domine le lac et le moulin... un paysage dont elles ne se lassent pas, au pied d'un village dont Mimi a fait son paradis! © Radio France - Dominique Parreaux

Michel et Lala descendent de bécane... avant de croiser Carine et Mimi qui descendent au point de vue... Copier

Les rencontres furent nombreuses à Nozeroy, où nous avons aussi croisé Georges Ballanche, devant l’ancien couvent des moines cordeliers qui abrite aujourd'hui notamment le local du Ski Club... Georges Ballanche est arrivé il y a plus de 40 ans dans cette cité dont il a aussitôt découvert la culture : celle du ski de fond !!... et il n’a pas mis longtemps à y trouver sa place !

Autant dire que pour Georges Ballanche, la vie à Nozeroy, ça farte!... à tous points de vue! © Radio France - Dominique Parreaux

Georges Ballanche est natif de la vallée de la Loue... mais depuis, ça Ballanche pas mal à Nozeroy!! Copier

Pour terminer cette semaine à Nozeroy, nous avons décidé de prendre un peu de recul… Nous sommes sortis de l'enceinte, nous avons franchi la porte de l'Horloge, et sommes descendus en direction du village voisin, où nous ne sommes manifestement pas les seuls à vouloir profiter de la vue…

Pierre, le maire de la commune voisine Rix-Trébief, est du genre plutôt "gâté par la nature"... D'ailleurs, nous n'étions pas les premiers à nous arrêter devant chez lui... loin de là!!! © Radio France - Dominique Parreaux

La carte postale de Nozeroy, version Pierre, qui la voit changer de couleurs chaque matin... Copier

... et bientôt, lors de nos révisions de Noël, le regard d'Alexandre qui incarne tous les symboles du pays...

Alexandre, agriculteur et président de la Coop des Pâturages © Radio France - Dominique Parreaux

... la Maison de Santé du docteur du pays Hervé Douine...

Laura (secrétaire) et Hervé (médecin) à la Maison de Santé © Radio France - Dominique Parreaux

... et bien d'autres découvertes du patrimoine de la Cité...

La colline des noisetiers... devenue Nozeroy © Radio France - Dominique Parreaux

La porte de Nods, l'une des 2 portes de la cité qui en comptait 3 jadis © Radio France - Dominique Parreaux

la collégiale Saint Antoine © Radio France - Dominique Parreaux

Entre l'ancien hôpital, la porte de Nods et l'ancien couvent des Ursulines... © Radio France - Dominique Parreaux

Le blond de la pierre de Molpré, rougie par l'incendie de 1815... et par la lumière d'un soleil d'automne... © Radio France - Dominique Parreaux