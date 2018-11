Clerval, France

Parce que feu Clerval a en effet poussé les murs, et – après avoir fusionné avec Santoche – est devenu Pays de Clerval… qui se sent évidemment très proche (feel very close) de Clerval !

Et c’est d’ailleurs un cluse-up, pardon – close-up, ou gros plan – que l’on vous propose sur la cluse et Pays de Clerval…

Près de 1200 clervalois y vivent aujourd’hui, entre rivière, canal et montagnes, mais aussi entre usines et entreprises ! Si les eaux du Doubs, via la fonderie, forge du Moulin Monnot ou tannerie ont fait la prospérité du pays, la mécanique, la plasturgie, ou encore l’agroalimentaire et leur millier d’emplois font aujourd’hui de Pays de Clerval la capitale de la raclette et de la fenêtre de demain !

Nous sommes à 35 km au sud-ouest de Montbéliard et à 45 km au nord-est de Besançon, au cœur d’un bourg fondé au XIIème siècle, tandis que le comte de Bourgogne y édifia un château. Le site était quant à lui jadis traversé par la voie romaine Vesontio - Epomanduodurum (Besançon – Mandeure) et habité dès l’Antiquité pour ne pas dire la Préhistoire. Au fil des siècles, un bourg s'est construit autour du château devenant une ville fortifiée entourée de murailles.

La « 83 » et la Vélo-Route (Nantes-Budapest) ont aujourd’hui remplacé la voie romaine, traversant la vieille ville et longeant l’ancienne maison forte et la maison à colombages.

Pays de Clerval, c’est évidemment un site prédisposé aux randos de toute nature (circuit de la Chapelle du Reposoir, grotte de Milopet et ses traces du Néolithique, …), mais aussi le pays du Musée de la Mémoire et de la Paix (au bout de la rue de Verdun !), vitrine d’un autre siècle et dépositaire du devoir de mémoire, de 14-18 à l’Algérie, en passant par 39-45, l’Indochine et les opérations extérieures.

Pays de Clerval, c’est quelque part aussi un peu l’histoire d’un territoire à cheval entre 2 mondes : entre Dijon et Strasbourg pour la SNCF, entre Besançon et l’Aire Urbaine pour certains flux de population, entre Baume-les-Dames et L’Isle-sur-le-Doubs pour l’autoroute, ou entre l’édition Besançon et l’édition Montbéliard pour la PQR !

Mais Pays de Clerval est avant tout un bourg de son siècle, et qui travaille à la revitalisation de son centre, entre la vie touristique de l’été et la vie économique de toute l’année !

Première étape, comme de coutume, la mairie.

Georges Garnier nous y reçoit, au cœur d'un bourg qui se réinvente...

Georges Garnier, à Clerval depuis les années 70, et maire depuis 2014 © Radio France - Dominique Parreaux

Pays de Clerval, pays d'atouts ! Copier

Chemin faisant, nous nous sommes aussi arrêtés au tout nouveau Proximarché. L'enseigne existait au centre-bourg et vient d'emménager sur un site un peu plus adapté au commerce d'aujourd'hui, qui n'est d'ailleurs pas seulement un commerce !

Indelacio et Myriam, avec plus de produits frais mais toujours autant de chaleur ! © Radio France - Dominique Parreaux

L'amitié, la grande famille, la bonne ambiance, ... bref : le bonheur quotidien ! Copier

Pays de Clerval se découvre aussi dans le regard de l'association Mémoire et Patrimoine du Pays Clervalois. Nous nous étions donnés rendez-vous à la Maison à colombages, siège de l'association, qui abrite aussi une cave aménagée en mode patrimoine !

Gérard Blanc et Jean-Claude Mottaz de l'association Mémoire et Patrimoine du Pays Clervalois, au sein de la "cave mémoire" de Clerval © Radio France - Dominique Parreaux

Petite visite de la cave, comme une descente dans le temps et l'histoire. Copier

... Notre visite s'est poursuivie autour d'un café servi au chaud, à l'intérieur de cette maison pas tout à fait comme les autres...

La Maison à colombages, parmi les témoins de l'histoire du pays, racontée à la cave ! © Radio France - Dominique Parreaux

Clerval ne date pas d'hier ! ... et les découvertes archéologiques sont là pour en témoigner... Copier

À Pays de Clerval, on prend aussi le temps et soigner son look en même temps que son vivre ensemble. Le comité de fleurissement et d'embellissement ne sème pas que des plantes, et le bouturage est à base de racines intergénérationnelles.

Jeannine Tamisier, présidente du comité de fleurissement et d'embellissement, devant l'une des réalisations des élèves du collège autour des 4 saisons. © Radio France - Dominique Parreaux

Et l'association ne compte pas s'arrêter là ! Copier

Autre angle de vue, incontournable pour se faire une idée de ce qu'est aussi Pays de Clerval : l'économique.

Nous nous sommes ainsi, et entre autres, rendus à la Fromagerie de Clerval... poids lourd sur la route des poids lourds !

Ludovic Laresche, directeur de l'usine Ermitage où l'on traite 130 millions de litres de lait par an pour plus de 10 000 tonnes de raclette... Un site capable de sortir 35 000 raclettes par semaine ! © Radio France - Dominique Parreaux

Petite visite au coeur des 7,5 ha du site où travaillent 300 salariés et où reposent 350 000 raclettes... Copier

Un peu plus loin, Familles Rurales a installé son "périscolaire - multi accueil - centre aéré - mercredi loisirs". Un bâtiment dont la déco puzzle plante le décor : celui de l'enfance !

Marianne (trésorière), Christelle (présidente), Véronique (ancienne présidente) et Véronique (secrétaire) : une équipe qui fait une bonne partie de la vie de famille ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Il est où le bonheur... il est oùùùùùùù...... Il est là... !" Copier

Pour comprendre Pays de Clerval, il faut aussi savoir le regarder comme les touristes le découvrent... En route pour le camping !

Govert et Maryke, deux néerlandais qui s'arrêtent chaque année sur la route du Midi, aux côtés de Rémi Large, le régisseur de ce village dans le village © Radio France - Dominique Parreaux

Rémi... Bien placé pour connaître certains des clervalois comme personne ! Copier

Impossible de découvrir Pays de Clerval sans s'arrêter aux Musée de la Mémoire et de la Paix.

Le char de l'esplanade devant le château vous en indique l'entrée, et l'endroit vous saisi aussitôt.

Le Musée de la Mémoire et de la Paix, bien plus qu'un musée... © Radio France - Dominique Parreaux

Notre liberté racontée avec la passion de la transmission Copier

... Et nous ne pouvions évidemment pas repartir sans avoir poussé la porte du Musée...

Jean-Louis Brugger, fondateur et conservateur du musée, aux côtés du Poilu qui vous murmure ce qu'était 14-18 © Radio France - Dominique Parreaux

Bienvenue au musée... avec le numéro pour réserver ! Copier

Comme chaque semaine, notre balade nous a réservé le bonheur de bien des rencontres !

Autant de séquences que l'on vous garde au chaud, pour mieux revenir à Pays de Clerval durant les prochaines vacances de fin d'année, quand il sera question de voter pour sélectionner le 2ème des 5 villages finalistes de Juin prochain.

Nous ferons ainsi la connaissance de deux des acteurs du sport et du monde associatif clervalois...

Jean-François (éducateur sportif) et Gilles (président du club de foot) au stade Vuillemenot... lieu de rencontres pas seulement sportives ! © Radio France - Dominique Parreaux

.... Puis découvrirons une nouvelle entreprise, parmi les leaders sur son marché...

Philippe Guerder, directeur général de Profialis, concepteur de fenêtres, devant les lignes d'extrusion d'une usine qui innove ! © Radio France - Dominique Parreaux

... avant de saluer deux des bénévoles qui font vivre la musique sur le pays...

C'est à l'intérieur du château que nous conduiront Daniel et Daniel... là où la musique a son harmonie comme son école © Radio France - Dominique Parreaux

... puis de s'éloigner un peu du centre-bourg pour aller dire bonjour à l'un des enfants du pays qui l'a vu se transformer...

René Morel au lieu-dit de La Ferme Morel, en direction de Rang et de L'Isle-sur-le-Doubs, dans l'une des 3 exploitations du village © Radio France - Dominique Parreaux

... et enfin de traverser de nouveau le village pour se rendre à l'entrée opposée, où La Bonne Auberge a vu s'installer de nouveaux clervalois !

Laurence et Laurent Gal, tout nouveaux clervalois en provenance de la région parisienne, via le Haut-Doubs ! © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à très vite, pour de nouvelles pérégrinations à Pays de Clerval, désormais en lice pour le titre de Plus Beau Village de Franche-Comté saison 2 !