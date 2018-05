Rigny, France

C’est l’histoire d’un village qui vit au confluent de la Saône et la scène… Autrement dit, entre la quiétude de la rivière et l’activité de la salle polyvalente !

C’est aussi l’histoire d’un village gallo-romain, puis d’une destruction dont le château porte encore l’un des stigmates : les restes d’une enceinte qui témoignent d’un passé plus lointain, et qui se fondent aujourd’hui dans le décor de l’actuel bâtiment, reconstruit en 1665.

Rigny, c’est aujourd’hui près de 600 habitants, dans le Val de Saône, qui vivent à la campagne, mais à 5km de Gray, et à 50 de Besançon comme de Dijon et de Vesoul. Un compromis qui ne claque pas que sur le papier, et une situation sans doute pas tout à fait étrangère à l’intérêt que lui trouvent de nouveaux rignolais, épanouis et ravis de leur sort ! Il en va d’ailleurs de même pour les anciens jeunes du village, qui ont bien du mal à couper… les ponts !!

Normal, me direz-vous, dans un village qui s’est retrouvé autour du pont, précisément !

Parce que le pont n’y relie pas que deux rives. Il a aussi, dans son aventure de déconstruction puis d’improbable reconstruction, relié les gens… !

Une véritable aventure humaine…

Et si le Saugeais abrite Ville-du-Pont, le Val de Gray est heureux de vous présenter son village du pont !

Rigny, c’est aussi la première commune rurale de Haute-Saône qui sera équipée de la fibre. D’aucuns vous diront que le téléphone Saône d’autant mieux !

Et s’il est sans cesse question de Saône, c’est tout simplement parce que la rivière fait l’identité du village comme le bonheur de tous. De l’avis général, c’est bien l’atout N°1 de Rigny où de nombreux baigneurs viennent profiter d’une plage qui renferme aussi les histoires et idylles de la jeunesse d’hier…

Alors… Rigny, le Plus Beau Village de Franche-Comté ?... « As Saône as possible » vous répondra-t-on - par exemple - au café du Centre!!

Bref, il paraît que le bonheur Saône toujours 2 fois… Et nous l’avons vérifié, à ʺRiv’gnyʺ, où la rivière fait le lit du bonheur de vivre !

Nous avons évidemment débuté la visite par la mairie... C'est là que nous attendait Alain Blinette, qui a évidemment la fibre rignolaise... dans tous les sens du terme!

Josette Regnard et Rémi Lambert sont 2 des mémoires du village... Et c'est tout naturellement que nous sommes partis à leur rencontre pour tout savoir de l'histoire de Rigny...

Parmi les associations du village, le Club des Ainés est un incontournable... Nous nous y sommes arrêtés pour faire la connaissance de Marie-Claude et François, secrétaire et président, mariés à la ville comme avec le club pour lequel ils se donnent tout entiers!

Pour prendre la température d'un village, rien ne vaut le bistrot!

Nous avons donc évidemment poussé la porte du café restaurant du Centre, où Sandrine n'était pas toute seule!!

Rigny, c'est aussi une troupe de théâtre: la Troupe en Délire... Pour que Riregny!

Annick Florentin nous a fait faire le tour du propriétaire...

Impossible de s'arrêter à Rigny sans tourner au château....

Cyril Maupin nous en a raconté l'histoire, évidemment liée au village, et ouvert les portes... dans un bâtiment qui sublime les bords de Saône, ou inversement...

Alain Vienney connait le village et notamment ce qui en fait le week-end... Petite visite en mode foot...

Si je vous dis que Jenny et ne renie pas ses origines...?

Vous ne comprenez pas...? Alors laissez-nous vous présenter cette rignolaise dont les kilomètres n'ont presque pas changé la vie et encore moins l'avis!

Allez... un petit tour par l'école... Parce que oui, Rigny a son école, véritable poumon de vie.

Et c'est un ancien des bancs de cette même école qui nous en a parlé, avec le cœur...

Pour un autre regard sur le village, nous nous sommes invités chez Céline et Olivier...

Toute la famille a quitté le pont d'Avignon pour le pont de Rigny... ce que d'aucuns verraient comme le "pontpont"!

Et puisque - comme chaque semaine - nous avons multiplié les très chouettes rencontres, nous vous en mettons de côté!

Nous reviendrons donc début juin à Rigny, par exemple pour en retrouver les bonheurs de vie...

... ou pour découvrir la caverne d'Ali Boiboit... où nous a reçu Laurie, caviste bien de son temps et dans son truc...

... sans oublier de se faire payer le café chez Olivier Cafiot, dont le village porte quelque part la marque...

... ni de retourner voir ce que raconte l'histoire du village...

Alors à très vite, dans les rues de Rigny... il sera aussi déjà l'heure de voter!