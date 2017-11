Mon Plus Beau Village de Franche-Comté: Rioz, avec un petit Z mais au grand R!

France Bleu Besançon vous présente la région à villages découverts!

À Rioz, les slogans pourraient se bousculer :

Rioz… avec un Z muet mais un R de petite ville…

Rioz… avec un Z minuscule, mais de l’R majuscule...

Rioz… pile... à mi-chemin, et face... à son avenir...

Rioz, Pays des 7 Rivières et des 5 lieues de la ville...

Rioz, patrie des Jeanneney – qui n’en sont certainement pas qu’une avenue dénuée de sens – c’est aujourd’hui près de 2300 habitants, dans un bourg dont la démographie a explosé à la charnière des années 2000…

Rioz, c’est l’histoire d’un village qui a toujours vécu du passage des voies de communication : jadis sur la voie romaine – le relais poste en témoigne – aujourd’hui sur la N57 qui fait plus que jamais son émancipation !

Rioz, c’est aussi une activité économique en pleine forme, une vie associative luxuriante, des activités abondantes, des équipements et infrastructures (CCSL, complexe sportif, piscine, camping municipal, …) dignes d’une ville d’a priori plus grande envergure, et un lac qui fait aussi l’identité du territoire, sur le site des anciennes faïenceries.

Enfin, Rioz, c’est évidemment le Carnaval, clin d’œil à qui vous savez ! D’ailleurs, la commune s’amuse volontiers de cette homonymie, qui se décline par exemple au Camping du Lac – une sorte de Copa… cabanons ! – où les noms de chalets suffisent à choper des coups de soleil !

Bref… si Rio est un aussi un dessin animé, Rioz entend bien conserver son destin animé !

Première étape: le bureau de Mme le Maire, Nadine Wantz... une mosellane pour qui la Metz est dite: sa vie est plus que jamais riolaise, comme une évidence...!

Nadine Wantz, aujourd'hui maire de Rioz... arrivée il y a plus de 15 ans dans un village devenu un vrai choix de vie! © Radio France - Dominique Parreaux

Petite carte postale d'un bourg qui n'abrite pas la Rue du Bien-être par hasard! Copier

Rioz a aussi toute une histoire, écrite à l'auxiliaire Jeanneney conjugué à tous les temps!... La famille Jeanneney, maires de père en fils et de Président du Conseil en Ministre, a administré le village durant presque tout le XXème siècle... Nous nous devions donc de sonner à la bonne porte...

La "Grande Maison", si chère à Laurence Paye-Jeanneney, dépositaire de l'histoire de la dynastie Jeanneney à Rioz... La maison comme les arbres ont toute leur histoire © Radio France - Dominique Parreaux

A Rioz, la rue Charles de Gaulle trouve peut-être encore plus de sens que partout ailleurs... et pas seulement parce que l'avenue Jules Jeanneney y débouche! Copier

Rioz, petite ville de Haute-Saône, est pile à mi-chemin entre Vesoul et Besançon… Une situation qui n’est évidemment pas tout à fait étrangère au développement du village et aux opportunités de tout temps… comme en témoigne la venue d'un prof d'histoire arrivé à la fin des années 70...

Jean-Louis Chognard, arrivé un peu malgré lui, mais très vite converti! Un témoin privilégié du développement du village... © Radio France - Dominique Parreaux

Rioz se comprend aussi à travers l'histoire de son collège... collège Jeanneney, le bien nommé! Copier

L’histoire de Rioz se raconte avec les lumières d’un ancien prof d’histoire du collège pour mieux comprendre ce qui a fait le passé et explique le présent voire l’avenir de Rioz…

Le grand lavoir et le clocher comtois de Rioz... un patrimoine bâti somme toute relativement récent. Il faut dire que Rioz a plutôt vécu du passage et des voies de communication... © Radio France - Dominique Parreaux

A Rioz, l'histoire est peut-être en train de s'écrire... et il faudrait sans doute y retourner dans 500 ans pour en avoir une meilleure lecture! Copier

A Rioz, si le bâti ne raconte pas tout du passé du village, il en raconte beaucoup de son présent !! En témoigne le bâtiment devant lequel nous nous arrêtons, légèrement à l’écart du centre-bourg: le CCSL (Centre Culturel Social et de Loisirs), qui abrite notamment les activités du Foyer Rural...

Ginette Briotet, présidente du Foyer Rural, devant les locaux du CCSL Georges Robinet © Radio France - Dominique Parreaux

Le Foyer Rural, à Rioz... une institution qui sait vivre avec son temps! Copier

C'est également au CCSL que nous avons rencontré Pascale Jillard, chargée d'accueil, qui nous soufflé le nom d’un homme bien placé pour en savoir assez long d’une partie de la vie du bourg!!

Etienne Salmon, salle Vauban, dans l'univers des ados de Rioz... parce que la théorie des graph(es) n'est pas toujours mathématique! © Radio France - Dominique Parreaux

Découvrez ce que vous avez toujours voulu savoir de la vie de votre ado... play list en prime! Copier

Rioz, c'est le pays des 7 Rivières et des 2 clubs de foot: Rioz et Etuz-Cussey ne font plus qu'un, pour un total de 350 licenciés... mais qui ne sont pas en "jaune Auriverde"!

Bruno Billery a le sang rouge, couleur US Rioz-Etuz-Cussey... il est l'un des acteurs de la vie riolaise depuis toujours, et plus qu'heureux des conditions de pratique proposées à Rioz! © Radio France - Dominique Parreaux

Le club, le terrain, les féminines... L'US REC est aussi le reflet du foot d'aujourd'hui! Copier

Pour découvrir Rioz sous tous les angles, y compris historique, il faut absolument s'arrêter dans l’un des bâtiments qui raconte presque la raison d'être du village d'antan... Un bâtiment qui en dit l'on de son passé: l'auberge Le Saint-Claude

Nanou et Hervé, les patrons du Saint-Claude, devant la cheminée témoin de l'histoire et de la vocation du village... mais aussi à 2 portes d'une salle qui enferme d'autres bien belles histoires! © Radio France - Dominique Parreaux

Hervé ne sert pas de riz au lait, mais de nombreux riolais... il est aussi tous les jours dans un bâtiment qui fait à la fois l'identité et l'âme du village d'autrefois... Copier

La visite de Rioz se poursuit... Nous y avons croisé le 1er adjoint, Gilles Mainier, un enfant du pays qui en est devenu le 1er ambassadeur… Notamment chargé du tourisme, il a donc souhaité nous guider dans les rues du bourg

Gilles Mainier, devant le Joao, l'un des chalets du camping du Lac, qui abrite également l'Ipanema ou encore le Botafogo... Nous sommes bien à Rioz de Haute-Saône, où la météo était ce jour là d'ailleurs plutôt Samba Peugeot que Samba de Janeiro! © Radio France - Dominique Parreaux

En voiture! Nous prenons la direction du lac et du camping, symboles de Rioz et de sa proposition touristique! Copier

Comment découvrir Rioz sans évoquer l'un des incontournables de l'année... ? L'événement qui fait aussi de Rioz le théâtre de rencontres aussi conviviales que fraternelles!

Pascal Chaussalet, Président du Comité Carnaval sans lequel Rioz ne serait sans doute pas tout à fait Rio(z)! © Radio France - Dominique Parreaux

Le carnaval de Rioz... un moment unique... un instant rare... à vivre de nouveau le 22 avril prochain! Copier

