Saint-Hippolyte, France

Le site de Saint-Hippolyte

… Entre les 2 lits de rivière et le pieux patrimoine… dans une alcôve de nature et sur un matelas de verdure qui tapisse les flancs des 3 plateaux, de feuillus en résineux à mesure que l’on prend de l’altitude sur les près de 400 mètres de dénivelé.

Saint-Hippolyte – Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté – est aussi l’un des terrains de jeu préférés des motards, et l’un des paradis du VTT qui pourrait ici signifier Vallées Très Tranquilles…

Saint-Hippolyte, c’est également le pays des belvédères et points de vue : belvédère du Mont, belvédère de la Potence, belvédère du Pierrot et autre belvédère de l’ancienne route de Montandon… Bref, le GR 5 ne s’y est pas trompé en faisant de Saint-Hippolyte l’une de ses étapes !

Mais la nature ne s’arrête pas là : les grottes caractérisent aussi tout le pays !

En témoignent l’arche et la grotte du Bisontin (un bisontin contrebandier s’en serait servi pour y cacher son butin !), et surtout la grotte du Château de la Roche : une vaste cavité occupée dès le néolithique, puis protégée par une forteresse élevée par les comtes de la Roche avant d’être détruite au XVIème siècle, et sous laquelle se trouvaient les puits à muire, dont l’exploitation – dès le XIIème siècle – explique aussi la naissance du bourg.

Nous sommes entre Maîche et Pont-de-Roide, entre Montbéliard et la Chaux-de-Fonds, et même entre Besançon et Bâle.

Nous sommes dans une ancienne sous-préfecture, ville fortifiée et refermée par 2 portes, capitale de la Franche-Montagne… ancien ʺchef-lieuʺ de com’com’ aujourd’hui rattaché au Pays Maîchois, bourg-centre d’un bassin de vie, au Nord du Pays horloger et du PNR du Doubs Horloger.

Saint-Hipp’ c’est aujourd’hui environ 950 habitants, garants de l’esprit de leur cité, à la fois village dans l’âme et petite ville dans les services dont elle dispose !

Bref… Saint-Hipp’ pourrait être le verlan de types sains ! … où le vivre ensemble trouve tout son sens…. Les bars et cafés sont d’ailleurs là pour le prouver !

Saint-Hippolyte est donc traversée par le Doubs et le Dessoubre mais abrite aussi le confluent de ces deux rivières : "le Revirot". Autant dire que la carte postale de la ville s’imprime en 2D : Doubs et Dessoubre… qui ont jadis fait la prospérité de la cité, du temps des tanneries et autres moulins.

En somme, Saint-Hippolyte, c’est le village entre 2 lits et au pieux patrimoine !

La Collégiale Notre-Dame (passage du Saint Suaire, clocher, nef, chœur, vitraux) , le couvent des Ursulines (avec cour et arcades) ou encore la maison aux fenêtres à meneaux parmi d’autres et leurs cours intérieures des XVIème et XVIIème siècles… sans oublier la maison à encorbellement, le lavoir, ou encore la chapelle du Mont

C’est aussi et encore le village entre 2 lits, mais qui – pour autant – ne s’endort certainement pas ! Les fêtes (« Foire à la saucisse » ou Festival « Musiques à Saint-Hipp’ ») et associations veillent à la vraie vie d’un territoire qui abrite par ailleurs les écoles et collège qui lui écrivent aussi une partie de son futur !

Première étape: en mairie !... C'est la coutume...

Et c'est Serge Cagnon qui nous y reçoit, un saint-hippolytain de toujours, élu maire en 2008 après de nombreux mandats vécus en qualité de conseiller municipal

Serge Cagnon, un natif de Saint-Hippolyte, "marié à Saint-Hippolyte"... dans tous les sens du terme! © Radio France - Dominique Parreaux

De la Franche-Montagne au Pays Horloger, la vie a changé... Mais pas les vallées! Copier

Michèle Racine est antiquaire-brocanteuse au cœur du bourg... C'est chez elle que nous nous sommes rendus pour mieux comprendre l'histoire de la cité...

Michèle et Alain Racine devant le Revirot... c'est à dire pile au confluent Doubs-Dessoubre qui se rencontrent au pied de leur terrasse...! © Radio France - Dominique Parreaux

Bienvenue dans l'ancienne maison des religieux, où vivait le doyen du chapitre des chanoines... Copier

Nous nous sommes aussi arrêtés à l'office du tourisme, précieux indicateur de l'intérêt que présente le territoire... On y côtoie les touristes à longueur d'année, et on y connait ainsi le village dans le regard de ceux qui le découvrent!

Elise Pourny devant le bureau de l'office du tourisme du Pays Horloger, place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Hippolyte. © Radio France - Dominique Parreaux

Découverte de la cité en mode touriste... et Saint-Hippolyte ne manque pas d'arguments! Copier

Dans la série des regards presque tout neufs sur le bourg, nous avons été servis!

Nous sommes allés à la rencontre d'une saint-hippolytaine dont l'accent trahi des origines bien lointaines... en même temps que les mots renvoient l'écho d'une femme bien dans sa vie d'ici!

Barbara Biderbost under the wash... enfin, sous le lavoir quoi!! © Radio France - Dominique Parreaux

Saint-Hippolyte a rendu une anglaise amoureuse de la France... déjà un sacré tour de force!! ;-) Copier

Impossible de découvrir Saint-Hipollyte sans contourner l'hôtel de ville pour rejoindre le clocher-porche de la collégiale Notre-Dame... C'est l'un des bâtiments classés du village, et la visite s'impose...

Marcel Brulport, devant la chapelle du Mont, autre édifice emblématique de Saint-Hippolyte qu'elle domine plein Nord © Radio France - Dominique Parreaux

Eglise et chapelle... Saint-Hippolyte se raconte à travers une partie de son riche patrimoine... Copier

On nous avait aussi recommandé Émile Loichot... euh... pardon... Milo!

Un véritable amoureux de son pays qui – entre 2 "bonjour" et 15 "salut" à tous les coins de rue – nous a conduit jusque sur un point de vue propice à l'émotion...

Milo, au belvédère de la Potence... et nous voici pendus à ses lèvres....... © Radio France - Dominique Parreaux

Point de vue, point de vie.... séquence émotion, devant un panorama servi sur 3 plateaux! Copier

Puisqu'il n'y a pas de mal à se faire du bien (et même bien au contraire!), nous nous sommes laissés inviter au bistrot!

Parce qu'à Saint-Hippolyte, les cafés et restaurants ne sont pas que des souvenirs en sépia!

Valérie, Maël et Mickaël sont "aux" et "en" Terrasse(s)... Nous allons faire connaissance grâce à Barbara, qui va aussi nous entraîner en cuisines! © Radio France - Dominique Parreaux

La convivialité... comme un refrain dont chacun connait par coeur la mélodie comme les paroles... Copier

D'aucuns vous diront que quand on s'appelle Bouteille, le "verre" n'est pas forcément une couleur!

Nous avons dons aussi poussé la porte du Café de la Place, histoire d'aller faire connaissance avec Thierry, Bouteille d'oxygène de toute un cité...

Thierry Bouteille a de la bouteille, au propre comme au figuré... et c'est aussi ce qui fait toute la différence! © Radio France - Dominique Parreaux

"Le QG" paraît-il... Entendez par là, à Saint-Hippolyte: Quotidien des Gens ou encore Quasiment Génétique! Copier

Nous avons ensuite pris la direction du couvent des Ursulines, bâtiment classé aux 1000 vies.

C'est aujourd'hui l'école primaire, que dirige Marie-Line Lebrun, professeure des écoles heureuse de son sort!

Marie-Line Lebrun hume chaque jour l'âme du bâtiment, qui marie toujours l'ancien et le moderne! © Radio France - Dominique Parreaux

L'histoire et le patrimoine de Saint-Hippolyte traduits en une fresque, avec des enfants réceptifs et qui disent volontiers Wii ! Copier

Notre balade s'est ensuite poursuivie sur la route de la vie de tous les jours...

Nous voulions aussi comprendre ce qui fait la vie du territoire... RDV fut donc pris dans le bureau d'Arnaud Fesselet.

Arnaud Fesselet n'est pas seulement le patron d'une entreprise de maison à ossature bois... c'est aussi le président de l'ACAF, qui rime plutôt avec fête qu'avec faîte! © Radio France - Dominique Parreaux

Saint-Hippolyte est aussi au confluent de la fête et de l'animation! Copier

Comme d'habitude, la semaine ne suffira pas à tout découvrir et tout savoir du village...

Saint-Hippolyte nous a réservé de belles rencontres, dont on profitera plus tard, courant juin, en période de vote!

C'est ainsi que nous reviendrons par exemple à la rencontre de Dominique Claude. Le chef du Bellevue nous offrira précisément son regard sur le village qu'il a découvert il y a plus de 30 ans.

Bellevue, très belle carte, hyper belles saveurs... Bref, la vie est vraiment tès Bellevue! © Radio France - Dominique Parreaux

Alors, à très vite à saint-Hippolyte, désormais parmi nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, et donc en lice pour le titre que vous décernerez courant juin!