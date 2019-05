Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 2 : cinquième et dernier scrutin de qualification... à vous de voter !

France Bleu Besançon vous présente la région à villages découverts ! Pierrefontaine-lès-Blamont, Jussey, Château-Chalon, Filain et Saulx-de-Vesoul sont les 5 nouveaux et derniers prétendants au titre 2019... Mais lequel allez-vous qualifier ? À vous de décider !

Le concours 2018-2019 se poursuit... place au 5ème et donc dernier vote de qualification pour la grande finale de ce mois de juin 2019 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant cette quinzaine, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des nouveaux prétendants de cette saison 2 – Pierrefontaine-lès-Blamont, Jussey, Château-Chalon, Filain et Saulx-de-Vesoul – aura cette fois vos faveurs ? Cinq bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Cinq bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Cinq bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme l'an dernier, nous nous y rendrons pour faire la fête fin juin, au terme d’une saison qui nous a encore vu voir bien du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui succédera à Cléron, notre plus beau village de Franche-Comté 2018 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné au côté des 4 autres finalistes d'ici fin juin pour le vote ultime de la grande finale de cette 2ème saison !

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Premier de nos com(mun)e back de cette semaine, Jussey. Nous y étions début mai et avions profité de notre virée pour faire la connaissance de Julien, croisé à l'improviste, et que nous avions ensuite retrouvé à l'atelier communal...

Julien Mignot, c"est Ju à Jussey. Et il connaît le pays jusque dans les coulisses ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Petite ville en village" Copier

Fin avril, nous avons pris la route de Pierrefontaine-lès-Blamont. Et nous y avions croisé un enfant du pays, artiste peintre et sculpteur, qui nous avait reçus dans tout ce qui fait le plaisir de la rencontre !

Brice Herard, alias Aoguste : huile sur toile, et verni par le cadre ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Plein de couleurs, et des sourires !" Copier

Et si Aoguste donne dans la toile, il est aussi dessus ! Et c'est ici

C'est lors de la semaine 20 – ça ne s'invente pas ! – que nous avons découvert Château-Chalon.

Et de caves en caves, nous nous sommes aussi bien entendu arrêtés chez Jean-Pierre Salvadori, l'un des piliers de la confrérie Saint-Vernier... pas Saint-Vernier par hasard d'ailleurs !

De la cave... © Radio France - Dominique Parreaux

... au rez-de-chaussée, le le Jaune est omniprésent. © Radio France - Dominique Parreaux

"Faut visiter ce village à pieds" Copier

Saulx-de-Vesoul, c'est le dernier des villages que nous avons traversés cette saison. Un bourg qui est en train de se réinventer totalement, sans pour autant remettre en cause ce qui fonctionne bien. Exemple dans le bâtiment qui abrite la mairie, mais première porte à droite en arrivant...

Sophie Taran, des kilos de livres et des livres de plaisir ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Il fait bon vivre à Saulx !" Copier

Pour mieux comprendre Pierrefontaine-lès-Blamont, rien ne vaut une petite découverte de l'exposition que Bernard Lachat a dressée dans un petit chalet au fond de son jardin... c'est là que l'on retrouve tout un mini-village et quelques-uns de ses lieux emblématiques !

Bernard Lachat derrière sa propre maison et à gauche de la fontaine qui a donné son nom au village © Radio France - Dominique Parreaux

"On est trop bien ici !" Copier

Nous avons aussi, ce printemps, pris la route 66... Pas celle des USA, mais celle du Jura : 66 comme les 66 cl d'un Clavelin qui symbolise presque à lui seul le village de Château-Chalon. Descente de cave...

Jean-Claude Crédoz, amoureux de son pays où les bouchons n'ont rien à voir avec les tracas de circulation ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est la joie de vivre entre tous, c'est le partage" Copier

... puis remontée vers porte de grange ! Nous y avons également fait la connaissance de Bernard Mallet, photographe et fondateur / commissaire d'exposition du Centre Photographique Européen de la Porte de Grange... le CPEPG, une spécificité de Château-Chalon !

Bernard Mallet devant sa porte de grange qui, chaque été désormais, fait parler le pays à sa façon © Radio France - Dominique Parreaux

"Les femmes ne quittent pas le village, mais elles y attirent les hommes qui s'y installent" Copier

C'est à la mi-mai que nous avons pris la direction de Filain. Un petit village de la Haute-Saône que nous ne sommes pas les seuls à avoir pris en photos... C'est d'ailleurs un peu par hasard et en quelques clics de photo en photo qu'Isabelle et Michel ont découvert ce petit pays qui allait devenir le leur !

Michel et Isabelle, cette fois-ci à l'intérieur de la photo qui a déclenché leur nouvelle vie ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Paradisiaque... On a vraiment une région magnifique !" Copier

À Jussey, début mai, nous avons aussi rencontré celle que le tout Jussey associe désormais à la figure allégorique de la France. Il faut dire qu'à Jussey, la Marianne n'est pas n'importe quelle Marianne, et Cynthia est bien placée pour le mesurer...

Marianne d'un jour.... © Radio France - Dominique Parreaux

... Cynthia toujours ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est un petit bourg agréable" Copier

Nouveau retour à Filain.

Nous nous y sommes arrêtés il y a quelques petites semaines, et avons eu le bonheur de se laisser guider par Florence. Elle nous a pris sous son aile, et peut-être même sous le L de Filain, pour tout savoir du village de F à N !

Par ici la visite... © Radio France - Dominique Parreaux

... en passant par tout ce qui fait le charme du village, des grimpettes à la source ou aux maisons fortes © Radio France - Dominique Parreaux

"Il faut savoir s'arrêter à Filain..." Copier

Et enfin, dernier de nos retours cette semaine (avant une nouvelle semaine de séquences inédites), à Saulx-de-Vesoul.

Nous y avions aussi rencontré Lucie Beuvelet, qui a parfaitement trouvé sa place dans la vie du bourg, et notamment au cœur d'un centre de secours pas tout à fait comme les autres...

Lucie nous a ouvert la porte du garage, juste derrière l'église © Radio France - Dominique Parreaux

"Oh je dirais 9 !" Copier

Comme promis, ,ous continuons notre com(mun)e back la semaine prochaine, mais avec encore de nouvelles séquences, afin de vous aider à vous faire - ou refaire - votre idée !

C'est en effet maintenant à vous qu'il appartient de voter pour départager ces 5 bourgs et villages.

À vous de cliquer pour sélectionner le cinquième et dernier des villages finalistes de cette saison !

Il vous suffit de cliquer sur le lien en haut de page, et à vous de jouer !

Qui de Pierrefontaine-lès-Blamont, Jussey, Château-Chalon, Filain, ou Saulx-de-Vesoul aura cette fois votre voix et se retrouvera ainsi parmi les 5 postulants au titre ?... Votez !