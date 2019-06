Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 2 : dernière semaine de la dernière qualification... à vous de voter !

France Bleu Besançon vous présente la région à villages découverts ! Pierrefontaine-lès-Blamont, Jussey, Château-Chalon, Filain et Saulx-de-Vesoul sont les 5 nouveaux et derniers prétendants au titre 2019... Mais lequel allez-vous qualifier ? À vous de décider !

Le concours 2018-2019 se poursuit... place au 5ème et donc dernier vote de qualification pour la grande finale de ce mois de juin 2019 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant cette quinzaine, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des nouveaux prétendants de cette saison 2 – Pierrefontaine-lès-Blamont, Jussey, Château-Chalon, Filain et Saulx-de-Vesoul – aura cette fois vos faveurs ? Cinq bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Cinq bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Cinq bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme l'an dernier, nous nous y rendrons pour faire la fête fin juin, au terme d’une saison qui nous a encore vu voir bien du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui succédera à Cléron, notre plus beau village de Franche-Comté 2018 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné au côté des 4 autres finalistes d'ici fin juin pour le vote ultime de la grande finale de cette 2ème saison !

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Nouveau com(mun)e back dans les rues des villages traversés ce trimestre, cette fois à Filain.

Nous nous y sommes arrêtés à la mi-mai et y avons aussi rencontré un filanois d'aujourd'hui, installé au village après avoir pas mal bourlingué à travers le monde...

Jacques Tonnot, passionné de ses abeilles chéries... "honey" en somme ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Je préfère être ici que d'être en plein milieu de Paris" Copier

La semaine précédente nous a vu sillonner les rue de Château-Chalon, jusqu'à la bien-nommée rue de la Roche, qui débouche sur l'un des nombreux belvédères qui font aussi le bonheur de la vie de ce dessus de rocher...

Alain David sur sa terrasse que les oiseaux aiment aussi retrouver aux beaux jours... © Radio France - Dominique Parreaux

"Il y a une énergie particulière qui circule... et qui porte..." Copier

Dans la série "on se refait une beauté", Saulx-de-Vesoul est sans doute parmi les premiers de cordée !

C'est ce que nous avons pu constater il y a quelques semaines, par exemple au contact de l'un des artisans de l'opération "façades", qui se trouve aussi être un sautré qui jamais n'aurait imaginé pouvoir y faire sa vie !

Adrien Bernardin, tout près d'un chez lui qu'il ne quitterait plus... et pourtant ! © Radio France - Dominique Parreaux

"J'y venais un peu à reculons... mais là par contre pour repartir de Saulx à cette heure... ce serait un peu différent !" Copier

C'est dans la première quinzaine de mai que nous avons traversé Jussey. Une balade qui est aussi passée par la rue Gambetta, la rue commerciale du centre – fraîchement rénovée – , où nous avons eu le plaisir de croiser Nadine et Michel, qui ont eux-mêmes découvert cette rue dans le décor d'une autre saison...

Michel et Nadine, nouveaux jusséens, devant leur toute nouvelle maison du haut de la rue Gambetta © Radio France - Dominique Parreaux

"On ne sait pas pourquoi, on s'est dit ce village il y a moyen de faire quelque chose...!" Copier

À Filain, nous avons parcouru le village de fond en combles... ou plutôt de ruelles en grimpettes !

La visite est notamment passée un peu en mode "coup de vent" devant quelques édifices où nous avons ensuite pris le temps de nous arrêter pour de vrai.

Tilleul Sully, château, et en arrière-plan source, grimpette ou maison forte : Florence Marmet nous a fait faire le tour du propriétaire ! © Radio France - Dominique Parreaux

"360°, tout en patrimoine et en richesses !" Copier

Nous avons aussi découvert Saulx-de-Vesoul dans le regard de ceux qui y vivent au quotidien, et donc bien placés pour en connaître l'art de vivre. C'est ainsi que nous les avons retrouvés au Couvent (et le bâtiment en a gardé le caractère !), où se donne régulièrement rendez-vous le Club dont ils font partie.

Parmi les 63 adhérents du Club des Joyeuses Retrouvailles (ou des Joyeuses Ripailles, c'est selon !) : Marinette, Noël, Thérèse, Marcelle et Nicole (la présidente) © Radio France - Dominique Parreaux

"La vie est transformée !" Copier

Et c'est également à Saulx-de-Vesoul que nous nous sommes invités à la Maison Médicale, où Marie-Anne Bouverot a réellement choisi de travailler. Il faut dire que le cadre et les conditions de vie se prêtent à l'idée qu'elle s'en fait !

Marie-Anne Bouverot, jamais très loin de la fenêtre qui donne sur beaucoup plus qu'un simple paysage : c'est presque toute une façon de voir la vie ! © Radio France - Dominique Parreaux

"J'aime effectivement la campagne" Copier

Château-Chalon, c'est la destination que Claude Sirugue doit "vendre" auprès de potentiels visiteurs, tout au long de l'année. C'est dire s'il connait ce qui fait l'intérête du village, ou en tout cas ce qui séduit les touristes ou ce qu'ils en retiennent...

Claude Sirugue sur la terrasse et devant le colombier de la Maison de la Haute-Seille, Voiteur et Domblans en contrebas © Radio France - Dominique Parreaux

"Pour les touristes, c'est une surprise terrible !" Copier

Et si quelqu'un connaît bien le village et tout le pays de Château-Chalon, c'est bien Michel Maigrot !

Le doyen du village est bien placé pour nous raconter son évolution, et nous expliquer pourquoi le visage du village d'aujourd'hui lui va à merveille !

Château-Chalon a toutes les bonnes raisons d'attirer les médias du monde entier, et qui ont fait de Michel Maigrot un habitué des caméras ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Ça vient de partout !... Il y en a qui s'arrêtent me causer, ça me distrait..!" Copier

Nous avions aussi profité de notre passage à Saulx-de-Vesoul pour rendre une petite visite à la directrice de l'école. Carole Walker nous y a raconté sa façon de voir un village dont elle ne quitterait pas l'école, malgré les quelques kilomètres qui la séparent de chez elle.

Carole Walker dans la cour d'une école qui a aussi changé de vie en même temps que la route s'est déplacée © Radio France - Dominique Parreaux

"Nous on voit vraiment la différence...!" Copier

Et enfin, dernier des retours dans les villages de ce trimestre, à Filain !

Chemin faisant, nous y avions aussi rencontré Gérard Blandin, que nous avions interrompu dans ses travaux de jardinage. Nous nous étions donc assis sur le muret de l'entrée du garage pour comprendre le village et ce qui en fait le plaisir d'y vivre.

Gérard Blandin, entre lavande et iris, dans un village dont la nature est généreuse ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Vous y êtes venus vous... c'est qu'on y est bien !" Copier

Cette fois, ça y est, vous avez toutes les lumières pour éclairer votre vote !

Alors qui, de Pierrefontaine-lès-Blamont, Jussey, Château-Chalon, Filain et Saulx-de-Vesoul rejoindra les quatre autres pays déjà qualifiés que sont Vercel, Le Russey, Bouclans et Fraisans ?

À vous de voter pour qualifier le 5ème et dernier finaliste de cette saison 2 de nos Plus BEaux Villages de Franche-Comté !

Et place au vote de cette grande finale, afin de départager les 5 postulants au titre, dès ce samedi 15 juin !

C'est à vous qu'il appartient maintenant de décider du sort de ces pays, et du nom de celui qui succédera à Cléron, lauréat 2018, et chez qui nous irons passer toute une matinée spéciale – comme l'an dernier à Cléron – le samedi 29 juin prochain !