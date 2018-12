Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 2 : deuxième scrutin de qualification... à vous de voter !

Le concours 2018-2019 se poursuit... place au 2ème vote de qualification pour la grande finale de juin 2019 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant ces vacances, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des nouveaux prétendants de cette saison 2 - Pays de Clerval, Jallerange, La Roche-Morey, Goumois, Les Verrières de Joux, Le Russey, et Chaussin - aura cette fois vos faveurs ? Sept bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Sept bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Sept bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme en juin dernier, nous nous y rendrons pour faire la fête en fin de saison, au terme des 4 trimestres qui nous verrons encore voir du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui succédera à Cléron, notre plus beau village de Franche-Comté 2018 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné en juin prochain, pour la grande finale de cette 2ème saison !

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Nous revenons par exemple à Pays de Clerval, où nous étions début novembre, pour une visite qui était aussi passée par le stade, où nous avions retrouvé 2 des acteurs du sport sur le territoire.

Jean-François (éducateur sportif) et Gilles (président du foot) © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est l'épanouissement des jeunes" Copier

Jallerange fait aussi partie des villages que nous avons eu le bonheur de découvrir ce trimestre. Nous en avons par exemple visité le château, des caves aux jardins classés, sans oublier les autres éléments de ce qui en fait le patrimoine.

Cécile Thouret, présidente de l'association Jallerange Patrimoine © Radio France - Dominique Parreaux

La fontaine raconte aussi l'histoire du village à sa façon Copier

Mi-novembre, nous avons pris la direction de l'Ouest Haute-Saône pour découvrir La Roche-Morey, village de villages que Robert a connu dans sa configuration de l'époque...

Robert Guyot, l'un des anciens du village © Radio France - Dominique Parreaux

"Vive La Roche-Morey" quand-même... "parce qu'on ne peut pas rester toujours dans l'ancien" ! Copier

À Pays de Clerval, il fallait aussi d'arrêter au château, et pas seulement pour l’architecture du bâtiment...

Daniel Henriet et Daniel Berthet, pour l'harmonie et l'école de musique © Radio France - Dominique Parreaux

Pays de Clerval, et des musiciens bien sur leur... sol ! Copier

Nous avons aussi profité du tout début décembre pour aller humer l'air du pays des fenêtres de l'Avent.

Nous étions aux Verrières-de-Joux, où nous avons également eu le bonheur de faire connaissance avec Marc, agriculteur au village.

Marc Louvrier, installé au centre du village qui est le sien depuis toujours. © Radio France - Dominique Parreaux

"On arrive à faire de belle fêtes... c'est la bonne ambiance !" Copier

C'est juste avant la mi-décembre que nous avons mis le cap sur Le Russey.

Une direction que Thierry Noël prend également chaque jour, avec un certain bonheur, ou un bonheur certain !

Thierry Noël, pharmacien au Russey © Radio France - Dominique Parreaux

Nature et paysages... "regardez autour de vous !" Copier

Nouveau retour à Pays de Clerval... ou plutôt à La Ferme Morel ! Un hameau où nous avons fait la connaissance de René Morel (évidemment !), à 2 pas de la ferme (évidemment !)

René Morel connaît bien son pays qu'il a vu se transformer au détour des enjeux des différentes époques © Radio France - Dominique Parreaux

"On est toujours au milieu nous !" Copier

Les Verrières-de-Joux, entre Pontarlier et Neuchâtel via La Cluse et Mijoux et le Val de Travers, c'est évidemment tout un décor !

Pour mieux le découvrir et le comprendre, Yves Panier nous a conduits sur les hauteurs du village

Yves Panier, sur la route des Granges d'Agneau, à 1050 m. d'altitude, sur les flancs du Grand Taureau © Radio France - Dominique Parreaux

"Je me dis que j'ai de la chance d'habiter dans un paysage pareil" Copier

Nouvelle étape à La Roche-Morey, et même plus précisément au centre de Morey, où Marie-Odile s'est installée dans les années 80 en provenance du Haut-Jura

Marie-Léonie labre... côté jardin ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Regardez si je suis bien là... regardez !" Copier

Pays de Clerval, début novembre, s'est aussi dévoilé sous son tissu économique. Nous avons par exemple eu le bonheur de visiter l'entreprise Profialis, dont vous avez peut-être quelques réalisations chez vous sans même forcément le savoir !

Philippe Guerder, directeur général de Profialis, devant quelques unes des lignes de l'usine d'extrusion © Radio France - Dominique Parreaux

"Vous avez ici l'une des usines les plus grandes de France en nombre d'extrudeuses" Copier

La route de nos retours ne s'arrête évidemment pas là !

Nous profiterons encore de la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes et de nouveaux angles de vue sur nos villages de ce trimestre. Nous nous arrêterons par exemple aussi à Chaussin, notre destination de cette fin de trimestre.

En attendant, votez !

Cliquez pour sélectionner le deuxième des cinq villages finalistes de juin prochain, celui qui rejoindra Vercel Villedieu le Camp, déjà qualifié à l'issue du premier trimestre.

La finale de juin désignera évidemment le lauréat de cette saison 2, qui succédera ainsi à Cléron, élu Plus Beau Village de Franche-Comté 2018 !