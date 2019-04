Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 2 : deuxième scrutin de qualification... Encore à vous de voter !

France Bleu Besançon vous présente la région à villages découverts ! Pays de Clerval, Jallerange, La Roche-Morey, Goumois, Les Verrières de Joux, Le Russey, et Chaussin sont les 7 nouveaux prétendants au titre 2019... Mais lequel allez-vous qualifier ? À vous de décider !

Le concours 2018-2019 se poursuit... place au 2ème vote de qualification pour la grande finale de juin 2019 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant ces vacances, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des nouveaux prétendants de cette saison 2 - Pays de Clerval, Jallerange, La Roche-Morey, Goumois, Les Verrières de Joux, Le Russey, et Chaussin - aura cette fois vos faveurs ? Sept bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Sept bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Sept bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme en juin dernier, nous nous y rendrons pour faire la fête en fin de saison, au terme des 4 trimestres qui nous verrons encore voir du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui succédera à Cléron, notre plus beau village de Franche-Comté 2018 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné en juin prochain, pour la grande finale de cette 2ème saison !

à lire Votez pour le plus beau village de Franche-Comté

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Nous revenons cette semaine d'abord à Jallerange. Nous y avions aussi croisé, mi-novembre, Colombe Cœurdevet.

Une joutereyse dont les réalisations pourraient aussi raconter ce qui fait la vie et l'histoire du village.

Colombe Cœurdevet, ses machines à coudre, et le fil d'une histoire avec son village © Radio France - Dominique Parreaux

"Il y a plein de choses à Jallerange... on peut représenter plein de choses !" Copier

Ce trimestre, nous sommes aussi partis à la découverte de La Roche-Morey... "Tous unis par La Roche" dit la devise de ce pays qui réunis plusieurs villages, dont Pisseloup, où nous nous sommes aussi rendus...

Frédéric Chipret devant sa presse plieuse de 10 tonnes © Radio France - Dominique Parreaux

"Ceux qui ont cette démarche de retour à la terre, c'est une bonne démarche de venir dans les endroits comme ça" Copier

À Jallerange, nous avons également fait la connaissance de Michel, à travers l'église qui raconte une partie de son enfance...

L'église de l'Assomption, enclavée dans le château, à Jallerange © Radio France - Dominique Parreaux

"Le café, la fromagerie, ... on se donnait des nouvelles... Maintenant, c'est peut-être les dames qui viennent au bus" Copier

Autre retour : aux Verrières-de-Joux !

Nous y sommes passés tout début décembre, à l'occasion des Fenêtres de l'Avent.

C'était aussi l'occasion de découvrir le CPI : un Centre de Première Intervention assez unique en son genre !

Olivier et Julien, 2 des 13 pompiers volontaires, devant le Véhicule de Première Intervention au CPI des Verrières-de-Joux © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est un luxe pour les Verrières" Copier

C'est lors de la dernière semaine de ce trimestre que nous nous sommes rendus dans la Bresse du Jura, entre plaine doloise et Revermont.

Nous avions passé la semaine à Chaussin, bourg-centre à 20 km au sud de Dole, où Sabrina Bataillard a choisi de s'installer

Sabrina Bataillard, présidente du Comité des Fêtes, devant la salle des fêtes © Radio France - Dominique Parreaux

"J'y fais de très belles rencontres" Copier

La Roche-Morey nous a accueillis mi-novembre, autour de tout ce qui fait la vie et l'activité du territoire.

Autant dire qu'il était impossible de ne pas pousser jusqu'au ball-trap, incontournable du pays.

Jean-Francis et Francis Bague, au club et école du ball-trap Francis Bague © Radio France - Dominique Parreaux

"Ma femme râle... elle me dit : "On ne peut pas partir !"" Copier

Chemin faisant, mi-décembre au Russey, nous nous sommes invités chez Morgan, où nous avons rejoint Jordan.

Deux véritables acteurs de la vie russéenne qui nous ont expliqué le pourquoi de cette motivation

Jordan et Morgan, de l'association Rockatoc, notamment organisatrice du festival Pop Cornes © Radio France - Dominique Parreaux

"On aime bien se retrouver ici quoi !" Copier

Pour comprendre Le Russey et ce qui fait aussi tout l'intérêt du pays, nous nous sommes rendus dans l'une des salles de la mairie, où se réunissent régulièrement celles et ceux qui vendent le territoire

Laurence Péquignet et Frédérique Fleury, respectivement présidente et directrice de l'office du tourisme d'un Pays Horloger qui ne manque certainement pas d'atouts ! © Radio France - Dominique Parreaux

"L'authenticité et le vrai... et "qu'est-ce que les gens sont sympas !"" Copier

Chaussin, c'est aussi semble-t-il le pays des Gagneur !

Une famille du village dont nous avons rencontré l'un des représentants, Pierre, dans ce qui s'appelait autrefois le faubourg de la Villeneuve

Pierre Gagneur, l'un des anciens du village qu'il voit vieillir... © Radio France - Dominique Parreaux

"Ça change... ça change... mais c'est agréable !" Copier

Dernier com(mun)e back de cette période de vote, à Pays de Clerval !

Nous y avons passé la première semaine de novembre, et nous y avions eu le plaisir de faire la connaissance des tout nouveaux restaurateurs : Laurence et Laurent Gal ont repris La Bonne Auberge il y a quelques mois, dans un décors et un pays qu'ils ont découvert avec bonheur

Laurence et Laurent Gal à La Bonne Auberge, RN 83, à l'entrée du pays en arrivant de Baume-les-Dames © Radio France - Dominique Parreaux

"Le coin est intéressant, professionnellement et humainement" Copier

... Pays de Clerval, Jallerange, La Roche-Morey, Goumois, Les Verrières de Joux, Le Russey, et Chaussin...

Et maintenant, à vous de voter !

Nous reprenons de nouvelles routes dès la semaine prochaine, pour ouvrir un tout nouveau trimestre de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, qui vous verra donc ensuite de nouveau voter, pour sélectionner le prochain des cinq finalistes de juin !