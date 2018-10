France Bleu Besançon vous présente la région à villages découverts ! Clairvaux-les-Lacs, Fresne-Saint-Mamès, Rainans, Vercel, Les Gras, Faverney, Moffans-et-Vacheresse et Montigny-lès-Vesoul sont les 8 premiers prétendants au titre 2019... Mais lequel allez-vous qualifier ? À vous de décider !

Le concours 2018-2019 se poursuit... place au 1er vote de qualification pour la grande finale de juin 2019 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant ces vacances, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des premiers prétendants de cette saison 2 - Clairvaux-les-Lacs, Fresne-Saint-Mamès, Rainans, Vercel-Villedieu-le-Camp, Les Gras, Faverney, Moffans-et-Vacheresse et Montigny-lès-Vesoul - aura cette fois vos faveurs ? Huit bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Huit bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Huit bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme en juin dernier, nous nous y rendrons pour faire la fête en fin de saison, au terme des 4 trimestres qui nous verrons encore voir du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui succédera à Cléron, notre plus beau village de Franche-Comté 2018 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné en juin prochain, pour la grande finale de cette 2ème saison !

Nouveau retour : Les Gras !

C'est là que nous avions rencontré, dans la dernière semaine de septembre, une photographe qui va évidemment régler sa focale sur son village...

Anne Chopard-Lallier et Eva, son amie... 2 regards sur un même pays ! © Radio France - Dominique Parreaux

Petite visite du pays en mode grand angle, avec quelques points d'accroche pour mieux mettre le cadre en perspective Copier

Mi-septembre, nous nous sommes arrêtés sur le plateau, en plein centre du département du Doubs... où nous avons aussi découvert ce qui est une réelle institution !

"Training with Bach"... et surtout we're back ! Quelques membres de La Lyre Vercelloise, aux côtés d'Anne, cheffe d'orchestre © Radio France - Dominique Parreaux

46 musiciens composent aujourd'hui La Lyre Vercelloise, orchestre d'harmonie en totale harmonie avec l'esprit du village... Copier

Nous avons passé la première semaine d'octobre dans une cité de caractère... et de caractères ! Raymonde Carroué n'en manque d'ailleurs certainement pas, et c'est elle qui va nous raconter son pays, au 6 d'une rue qui n'a pas son pareil.

Raymonde Carroué : une fenêtre ouverte sur l'évolution de son village © Radio France - Dominique Parreaux

Quand la rue d'Enfer ressemblait plutôt à un petit paradis... Copier

Fin septembre, la route nous a conduits aux Gras. Les Gras, c'est tout un décor (et pas que de film comme dirait "Monsieur Batignole" !)... mais aussi tout un état d'esprit. Élisabeth est bien placée pour le savoir !

Élisabeth Forgeron, forcément l'un des fers de lance de la vie du village ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Pour que les gens apprécient le Haut-Doubs, il faut aussi qu'ils vivent ensemble..." Copier

Le dernier village que l'on a parcouru avant ces vacances (et cette période de vote), c'est Montigny-lès-Vesoul... Un village qui ne cache pas qu'une abbaye, et qu'on a voulu découvrir dans un quotidien que Marjorie et Sarra sont bien placées pour connaître...

Sarra et Marjorie à la MAM La Maison du Bon'Heure, avec Liam, copain de Théa, Victoria, Valéria, Haydan, Lou, Antone, Lucas, Amaury, Maïwenn, et Lena © Radio France - Dominique Parreaux

La Maison du Bon'Heure dans le village du bonheur semble-t-il ! Copier

Début octobre, nous avons découvert Faverney. Et nous y avons notamment croisé l'une des figures : un auteur que le village a inspiré, du haut de leurs 40 ans de "vie... commune" !

Guy Cogniot devant La Belle Croix, au-dessus de la rue Thiers © Radio France - Dominique Parreaux

"À Faverney, tout est permis... mais c'est pas fait !" Copier

C'est à Montigny-lès-Vesoul, où nous sous sommes arrêtés il y a 2 semaines, que nous avons rendu visite à Éric Sigoillot... un montinois dont la boîte aux lettres et la terrasse témoignent à elles-seules de l'art de vivre du pays !

Éric Sigoillot re semble pas regretter ses cadres de vie d'avant ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est un bon petit village... et il y a de quoi faire" Copier

Il y a maintenant près d'un mois, nous sillonnions les rues de Moffans-et-Vacheresse, en Pays de Lure... et parmi les rencontres que nous y avons faites, Samuel nous a raconté son histoire avec Moffans, pays qu'il a découvert avec ses yeux de vosgien..

Samuel Dirand et le clocher de Moffans qui se dessine dans la brume de ce matin-là... © Radio France - Dominique Parreaux

À cheval, pour ne pas dire à vache, entre Frotey et Moffans ! Copier

À Montigny-lès-Vesoul, nous nous sommes aussi arrêtés chez William Sluzalek. Il préside depuis 6 ans un club fondé en 1983 et qui compte aujourd'hui 87 adhérents.

William Sluzalek, président du Club des Aînés, Génération Mouvement ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Tous les prétextes sont bons pour la convivialité" Copier

Nous avons aussi profité de notre visite à Montigny-lès-Vesoul pour faire la connaissance de David... un artisan d'art - artisan à part, installé dans une ancienne ferme à laquelle il a redonné une certaine vie !

David Brenière, coutelier, dans son atelier divisé en 2 espaces: espace forge (avec fours de forge, pinces, enclumes, marteau-pilon, ...) et espace mécanique (perceuses à colonne, machines abrasives, tourets de polissage, ...) © Radio France - Dominique Parreaux

"Voir les moutons et être dans le silence.... avec toutes les commodités à côté !" Copier

Ces nouveaux angles de vue sur les villages traversés ce trimestre devraient vous aider à vous faire votre idée...

Vous pouvez également retrouver ces huit premiers villages (Clairvaux-les-Lacs, Fresne-Saint-Mamès, Rainans, Vercel-Villedieu-le-Camp, Les Gras, Faverney, Moffans-et-Vacheresse et Montigny-lès-Vesoul) de la saison 2 dans le dossier dédié pour tout revivre de nos rencontres et découvertes.

Et vous pouvez donc voter pour votre favori, qui sera peut-être le 1er des 5 finalistes que vous départagerez pour élire le lauréat 2019 à la fin du mois de juin prochain !