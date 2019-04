Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 2 : quatrième scrutin de qualification... à vous de voter !

Le concours 2018-2019 se poursuit... place au 4ème vote de qualification pour la grande finale de juin 2019 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant ces vacances, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des nouveaux prétendants de cette saison 2 – Villers-lès-Luxeuil, Fraisans, Noroy-le-Bourg, Soye, Bouverans et Dampierre-sur-Salon – aura cette fois vos faveurs ? Six bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Six bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Six bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme en juin dernier, nous nous y rendrons pour faire la fête aux beaux jours, au terme d’une saison qui nous verra encore voir du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui succédera à Cléron, notre plus beau village de Franche-Comté 2018 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné en juin prochain, pour la grande finale de cette 2ème saison !

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Premier de nos com(mun)e back de cette semaine, Villers-lès-Luxeuil. Nous y étions tout début mars et avions profité de notre virée pour faire la connaissance de deux enfants du pays... ou plus exactement de La Croix de Lallevaux !

La Croix de Lallevaux, Croix Blanche, croix hommage aux fusillés © Radio France - Dominique Parreaux

Fraisans nous a également vus passer, avant la mi-mars. C'est là, entre Dole et Besançon, presque à cheval entre Doubs et Jura, que nous avons fait la connaissance de Sophie, la nouvelle boulangère...

Sophie, Isabelle et Patricia... ou la douceur de vivre ! © Radio France - Dominique Parreaux

La mi-mars voyait Guillaume Pierre partir à la découverte de Noroy-le-Bourg. Il y rencontrait notamment le vice-président de BorPlaCal, pour la promotion et le développement des bords du plateau calcaire.

Jean-Jacques Queney, vers la Maison de la Ruralité, point de départ des sentiers nature © Radio France - Guillaume Pierre

Nouveau retour à Villers-lès-Luxeuil, où nous avons aussi fait les quelques centaines de mètres qui séparent La Tour du Bailly du village. Pierre Jacquot nous y attendait.

Pierre Jacquot et Gana (lévrier greyhound) à La Tour du Bailly, au cœur d'une nature qui n'a plus de secret pour l'accompagnateur en montagne qu'il est par ailleurs. © Radio France - Dominique Parreaux

Dans la série du patrimoine qui raconte la grande comme les petites histoires, Jeanne nous a aussi parlé de son village de Soye, fin mars, à travers le bâti...

Jeanne dans l'église de Soye, pour nous raconter un passé qu'elle connaît par... chœur ! © Radio France - Dominique Parreaux

Noroy-le-Bourg, c'était aussi l'occasion de rencontres inopinées. Guillaume Pierre a ainsi retourné l'appareil photo... et hop ! Monique est dans la boîte !

Monique Jouary, correspondante locale de L'Est Républicain sur le secteur de Noroy © Radio France - Guillaume Pierre

À Villers-lès-Luxeuil, nous avons aussi croisé Pierre Marchal, l'un des anciens du village, qui nous a conduits jusque sur le sentier d'une chapelle que l'on ne peut guère connaître sans y être invité...

Pierre Marchal sur le sentier de la chapelle des Revenants Bons © Radio France - Dominique Parreaux

Ce trimestre fut aussi l'occasion de faire un crochet par Fraisans. Et si les forges y ont évidemment trouvé leur place, elles ne furent pas les seules à profiter du passage du Doubs !

Alain Migeon devant les turbines immergées dans le canal aménagé pour l'activité des centrales... © Radio France - Dominique Parreaux

Notre virée à Noroy-le-Bourg, mi-mars, s'est aussi articulée autour des maires qui ont tour à tour administré la commune. Il en va ainsi de Jacques Jeannin que Guillaume Pierre a également rencontré.

Jacques Jeannin, maire de Noroy-le-Bourg de 2001 à 2014 © Radio France - Guillaume Pierre

Dernière étape de cette semaine, et dernier retour dans les rues de nos villages de ce trimestre avant de les découvrir encore sous d'autres angles la semaine prochaine : Bouverans !

C'est là, dans le Haut-Doubs des zones humides et des Espaces Naturels Sensibles, que l'on a décidé de vivre avec son temps, notamment en termes de déplacements, réfléchis pour respecter la nature protégée qui fait toute la richesse du territoire !

Mylène Garandos, chargée de développement local à la Communauté de Communes Frasne-Drugeon, sur l'une des voies cyclables du pays © Radio France - Dominique Parreaux

Ainsi s'achève notre première semaine de "com(mun)e back", pour mieux vous aider à voter et ainsi qualifier le 4ème des cinq villages finalistes de juin prochain.

Mais nos bonus ne s'arrêtent pas là ! Nous profiterons encore de la semaine prochaine pour y revenir, toujours avec de toute nouvelles séquences – inédites – qui devraient contribuer à vous faire votre idée !

Villers-lès-Luxeuil, Fraisans, Noroy-le-Bourg, Soye, et davantage encore Bouverans et Dampierre-sur-Salon... Nous reprendrons donc la route de nos 6 prétendants, en lice pour la grande finale de cette saison 2 !

Cliquez dès maintenant pour sélectionner le quatrième des cinq villages finalistes de juin prochain, celui qui rejoindra Vercel Villedieu le Camp, Le Russey et Bouclans, déjà qualifiés à l'issue des trimestres précédents.

La finale de juin désignera évidemment le lauréat de cette saison 2, qui succédera ainsi à Cléron, élu Plus Beau Village de Franche-Comté 2018 !