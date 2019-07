Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 2 : quatrième scrutin de qualification... à vous de voter !

Le concours 2018-2019 se poursuit... place au 4ème vote de qualification pour la grande finale de juin 2019 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant ces vacances, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des nouveaux prétendants de cette saison 2 – Villers-lès-Luxeuil, Fraisans, Noroy-le-Bourg, Soye, Bouverans et Dampierre-sur-Salon – aura cette fois vos faveurs ? Six bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Six bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Six bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme en juin dernier, nous nous y rendrons pour faire la fête aux beaux jours, au terme d’une saison qui nous verra encore voir du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui succédera à Cléron, notre plus beau village de Franche-Comté 2018 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné en juin prochain, pour la grande finale de cette 2ème saison !

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Nouveau retour dans les rues de Fraisans. Nous y étions peu avant la mi-mars, et avions également profité de notre virée pour rejoindre un certain Gilbert... ou plutôt Martine !

Martine Vermot-Desroches devant l'un des panneaux sur lesquels Gilbert, ouvrier de la forge du début du XXème - entre grande inondation, grèves et mobilisation de la Grande Guerre - vous raconte son pays © Radio France - Dominique Parreaux

Début mars, c'est à une dizaine de km de Luxeuil que nous nous étions rendus... Villers-lès-Luxeuil se dévoilait par exemple à travers une lecture de paysage que Jean-Marie Chanson nous avait proposée, des hauteurs du village...

La BA 116 de Saint-Sauveur et la ville de Luxeuil, derrière la plaine de la Lanterne et du Breuchin puis le plateau des 1000 étangs et les Vosges au loin, au pied de cette côte qui domine le village © Radio France - Dominique Parreaux

Du temps pour soi ! C'est un peu ce qui a guidé Christiane jusqu'à Soye, il y a quelques années... Un choix qu'elle nous a expliqué fin mars, quand nous avons fait connaissance sous le préau de l'ancienne école...

Christiane n'a pas fait le tour du monde, mais un bon bout de la France déjà avant d'arriver à Soye ! © Radio France - Dominique Parreaux

Nous avons aussi profité de la dernière semaine avant les vacances pour parcourir les rues de Dampierre-sur-Salon. Un bourg-centre qui n'oublie pas de structurer son mode de vie !

Philippe Jean, directeur de Cap Futur, devant un bâtiment qui fait aussi beaucoup des conditions de vie du pays ! © Radio France - Dominique Parreaux

C'est également à Dampierre-sur-Salon que nous avons fait la connaissance de quelques-uns des jeunes ados qui découvrent la vie du bourg centre autour duquel ils résident...

Maxime, Thibaut, Ethan, Mathéo, Maxime... et Philippe, le prof ! ... en plein atelier cuivres, qui fait aussi le bonheur de la vie d'ici. © Radio France - Dominique Parreaux

Fin mars, nous étions de passage à Soye, où Bénédicte et Christophe nous ont prêté 5 minutes pour nous emmener jusqu'à l'ancien Moulin du Haut, devenu pisciculture, et enjamber la Soye pour mieux comprendre ce qui fait le décor et la vie d'ici...

Bénédicte et Christophe, plus qu'heureux d'un vrai choix de vie ! © Radio France - Dominique Parreaux

À Dampierre-sur-Salon, nous n'avons pas seulement vu du patrimoine et des vieux bâtiments... Nous avons même, bien au contraire, suivi des rues dont le marquage aurait pu blanchir les pneus tant il est neuf ! En route pour le tout nouveau pôle éducatif...

Isabelle Verpy, directrice du pôle éducatif, pas mécontente d'avoir laissé derrière elle sa ville de toujours, pourtant ville antique ! © Radio France - Dominique Parreaux

Nous avons aussi, ce trimestre, pris la direction de Bouverans, tout début avril.

L'occasion de découvrir le pays dans le regard de 4 tout jeunes vairons à qui l'air d'ici a l'air de plaire !

Pour Antonin, Killian, Garance et Lucas - réunis dans l'ancienne salle de classe - il manque quand-même un petit quelque chose... © Radio France - Dominique Parreaux

Autre point de vue sur le village de Bouverans, celui de Jean-Pierre, correspondant local de la PQR sur un secteur qu'il a connu bien plus jeune en tirant le râteau..

Pour Jean-Pierre, question vie locale, à L'Est il y a du nouveau ! Parce que les temps changent... © Radio France - Dominique Parreaux

Dampierre-sur-Salon, le dernier des villages qu'on a parcourus de ce trimestre, nous avions également pris la température du bourg en mode initiatives avec l'un de ceux qui en sont les acteurs de vie...

Jean-Paul Barbier, impliqué dans le Syndicat d'Initiative pour lui redonner un nouveau souffle et sortir les dampierrois de leur... salon ! © Radio France - Dominique Parreaux

Villers-les-Luxeuil, tout début mars, nous a aussi permis de croiser Philippe, agriculteur au cœur du village, et a priori pas près d'en bouger !

Véronique, Martine et Philippe Rousse, agriculteurs de père en fils et filles à Villers-lès-Luxeuil © Radio France - Dominique Parreaux

Et enfin, dernier retour à Soye, où nous avons eu le bonheur de croiser la route de Dany.

Artisan peintre, il s'est installé dans un village qu'il a découvert en faisant le chemin au hasard de ses recherches...

À la bonne heure ! Dany, heureux d'avoir suivi la route de Soye ! © Radio France - Dominique Parreaux

... Villers-lès-Luxeuil, Fraisans, Noroy-le-Bourg, Soye, Bouverans et Dampierre-sur-Salon...

Et maintenant, à vous de voter !

Nous reprenons de nouvelles routes dès la semaine prochaine, pour ouvrir un tout nouveau trimestre de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, qui vous verra donc ensuite de nouveau voter, cette fois pour sélectionner le 5ème et dernier des cinq finalistes de fin juin... où vous serez de nouveau sollicité pour élire le lauréat de cette saison 2 !

À très vites, en dépliant ensemble la carte de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté.