Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 2 : troisième scrutin de qualification... à vous de voter !

Le concours 2018-2019 se poursuit... place au 3ème vote de qualification pour la grande finale de juin 2019 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant ces vacances, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des nouveaux prétendants de cette saison 2 – Vuillafans, Montbozon, Landresse, Sellières, Fretigney-et-Velloreille et Bouclans - aura cette fois vos faveurs ? Six bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Six bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Sept bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme en juin dernier, nous nous y rendrons pour faire la fête en fin de saison, au terme des 4 trimestres qui nous verrons encore voir du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui succédera à Cléron, notre plus beau village de Franche-Comté 2018 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné en juin prochain, pour la grande finale de cette 2ème saison !

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Nous revenons par exemple en Haute-Saône, à Montbozon, où nous sommes passés à la mi-janvier, pour une visite qui nous avait aussi vus nous arrêter au centre de secours...

Daniel (chef de centre) et sa fille Charlène : les pompiers (23 dont 8 femmes pour environ 300 interventions par an sur le secteur) interviennent sur 22 communes en 1er appel, et sur 7 ou 8 en 2ème appel © Radio France - Dominique Parreaux

"Quand on se retrouve... c'est pas très bon des fois !" Copier

Courant janvier, alors que nous découvrions Landresse, nous avons également fait la connaissance de l'un des successeurs de Louis Pergaud...

Jean-Philippe Caré n'a pas (encore) de plaque à son nom sur la mairie, mais il est bel et bien l'un des instituteurs du village © Radio France - Dominique Parreaux

"Le lundi rideau... dictée !!" Copier

Nos pérégrinations nous ont également conduits ce trimestre à Sellières, dans le Jura, où nous avons passé la fin janvier. C'est là que nous avons aussi fait la connaissance de la CTFC, une boutique presque pas tout à fait comme les autres...

Caroline et Jessica vous attendent dès ce début mars, tous les samedis de 9h à 16h, à "Coquett tri" © Radio France - Dominique Parreaux

Pour le textile, l'être humain, le développement durable et l'économie locale Copier

À Montbozon, et parmi les maisons qui vous sautent aux yeux, il y a L'Apava. C'est là que nous avons croisé Viviane, une bretonne qui y a installé sa nouvelle vie il y a quelques années, tout en partage...

Viviane, dans la 1ère cour de cet ancien Relais de Poste de 1740 © Radio France - Dominique Parreaux

"Nous qui avons déménagé 20 fois, je vous promets qu'il y a des villages moins sympathiques !" Copier

Nous nous sommes aussi rendus, début février, à Fretigney-et-Velloreille. Et nous y avons rencontré un Normand, mais made in Franche-Comté : Bertrand Normand est le président du FFM La Romaine

Bertrand Normand devant le stade de Fretigney, terrain de jeu de l'École de Foot © Radio France - Dominique Parreaux

"Le terme "jouer" est très important... ça créé du lien" Copier

Nous avions aussi profité de notre visite à Sellières pour aller faire découvrir le CPIE de la Bresse du Jura. Parce que Sellières, Cité de Caractère de Bourgogne Franche-Comté, n'abrite pas que du patrimoine bâti !

Julie (animatrice Natura 2000), Chouchou et Claire : Le CPIE est bien dans son milieu ! © Radio France - Dominique Parreaux

Quand le bâti et la faune ne font qu'un, au cœur des étangs de la Bresse Copier

Notre semaine à Fretigney-et-Velloreille nous a aussi réservé le bonheur de croiser Angéline. Grenobloise, elle a découvert Fretigney un peu par hasard, mais a décidé d'y rester complètement pas par hasard !

Angéline, très heureuse de sa vie d'ici © Radio France - Dominique Parreaux

"Je n'ai jamais connu ça auparavant..." Copier

À Landresse, que nous avons parcouru courant janvier, nous nous sommes aussi garés devant la mairie, qui se trouve aussi être l'agence postale, où Nelly nous a reçus...

Nelly et Dany : ça rime avec la vie ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est des grands moments de rigolade..." Copier

La dernière semaine avant ces vacances et cette période de vote, nous l'avons passée à Bouclans, sur le premier plateau du département du Doubs. Un bourg que Jean Bobillier, maire de 1977 à 1989 puis de 2001 à 2007, ne connaît pas seulement du haut de ses 3 mandats...

Nous ne sommes pas chez les Bobillier de la Madeleine Proust, mais chez les Bobillier de Laurence, fille de Jean, qui a notamment présenté les 19-20 et autre Soir 3 © Radio France - Dominique Parreaux

"Je crois qu'on a un village qui est bien servi" Copier

À Sellières, ne demandez pas à Marie-Jeanne pourquoi on l'appelle Nanou. Toujours est-il que pour elle, comme pour tout le monde, ce n'était pas forcément mieux avant !

Surtout pas de voyage pour Nanou Reboulet ! © Radio France - Dominique Parreaux

"J'ai la dure de mon pays... je suis malade quelques jours avant..." Copier

Notre semaine à Montbozon, mi-janvier, a aussi été l'occasion de découvrir la crèche des Moussaillons... À l'abordage du bureau de la direction, où Ségolène nous attendait !

La crèche "Les Moussaillons", juste derrière l'église et l'ancienne école des filles © Radio France - Dominique Parreaux

"On sent que c'est très famille" Copier

Landresse, c'est aussi le pays de toujours de Paul et Thérèse. Parmi les doyens du village, ils portent un regard sur les époques et sur un art de vivre qui semble suivre son cours...

Thérèse et Paul, deux figures du village © Radio France - Dominique Parreaux

"Cet esprit d'entraide... tous... c'est très très bon !" Copier

Dernière séquence bonus de cette semaine, pour un autre angle de vue sur Bouclans.

Nous y avons découvert tout le bien fondé d'une adresse aussi utile que pratique : La Maison des Services au Public.

Julie Boutin, conseillère emploi, mais multicarte ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Moi je trouve ça plutôt sympathique de travailler à Bouclans" Copier

La route de nos retours ne s'arrête évidemment pas là !

Nous profiterons encore de la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes et de nouveaux angles de vue sur nos villages de ce trimestre.

En attendant, votez !

Cliquez pour sélectionner le troisième des cinq villages finalistes de juin prochain, celui qui rejoindra Vercel Villedieu le Camp et Le Russey, déjà qualifiés à l'issue des deux trimestres précédents.

La finale de juin désignera évidemment le lauréat de cette saison 2, qui succédera ainsi à Cléron, élu Plus Beau Village de Franche-Comté 2018 !