Mon Plus Beau Village de Franche-Comté, saison 2 : troisième scrutin de qualification... à vous de voter !

Le concours 2018-2019 se poursuit... place au 3ème vote de qualification pour la grande finale de juin 2019 !

Pour vous rafraîchir la mémoire France Bleu fait ainsi son com(mun)e back dans nos Villages, avec des séquences inédites !

Durant ces vacances, nous reprenons donc la route des Plus Beaux Villages de Franche-Comté traversés ce trimestre, avec des bonus inédits pour vous aider à vous faire votre idée.

Alors… qui, des nouveaux prétendants de cette saison 2 – Vuillafans, Montbozon, Landresse, Sellières, Fretigney-et-Velloreille et Bouclans –aura cette fois vos faveurs ? Six bourgs ou villages, que nous avons découverts avec le même bonheur, et sillonnés dans tous les sens pour en saisir l’âme et l’identité, à travers tout ce qui en fait la vie… Six bourgs ou villages dont nous avons partagé le plaisir des rencontres... Sept bourgs ou villages qu'il vous appartient maintenant de départager !

En plus de ces séquences inédites, vous pouvez évidemment retrouver chacune de ces communes dans le dossier dédié, sur francebleu.fr, en photos, en témoignages, en petites et grandes histoires, en instants de vie… avant de cliquer pour VOTRE plus beau village de Franche-Comté… ! Et, comme en juin dernier, nous nous y rendrons pour faire la fête en fin de saison, au terme des 4 trimestres qui nous verrons encore voir du pays !

Alors, à vous de voter ! Qui succédera à Cléron, notre plus beau village de Franche-Comté 2018 ? Cliquez pour votre plus beau village parmi ces prétendants, et retrouvez le village que vous aurez sélectionné en juin prochain, pour la grande finale de cette 2ème saison !

Reprenons la route des villages parcourus ce trimestre, mais avec des bonus inédits !

Nous sommes d'abord de retour cette semaine à Fretigney-et-Velloreille. Nous y avions également croisé, tout début février, un certain Thierry Guillaume, que nous étions allés saluer à la ferme, sur les hauteurs de Fretigney...

Aurore et Thierry Guillaume, GAEC Les Dhuys © Radio France - Dominique Parreaux

"Il y a tout pour réussir et vivre heureux à Fretigney" Copier

Bouclans, c'était notre destination juste avant ces vacances. Bouclans, le plateau des portes du Haut-Doubs, où nous avions également profité du micro-climat de la fromagerie !

Philippe Guillaume dans le climat tropical de la Coopérative du Plateau de Bouclans © Radio France - Dominique Parreaux

5 600 000 litres de lait pour le Comté et Le P'tit René ! Copier

Ce qui fait aussi le décor de Fretigney-et-Velloreille, c'est la vie associative. Nous avons évidemment pu nous en rendre compte en rejoignant deux de ses représentantes à La Fourouze, la salle communale.

Aurélie Laurainne (Comité des Fêtes) et Lydie Fiarda (Les Gamins de Fretigney) : 2 associations qui font aussi du village ce qu'il est ! © Radio France - Dominique Parreaux

"En Franche-Comté, on est très accueillant aussi... on est très vite super accueilli dans le pays !" Copier

À Montbozon, mi-janvier, nous avons aussi fait la connaissance de l'une des figures du village. Martine tient le "tabac-presse-quincaillerie-cadeaux-droguerie-pêche-et tout ce qu'il faut" depuis toujours...

Martine et Nicolas, dans un commerce de proximité comme on les aime ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Ça serait compliqué sans Martine..." Copier

Notre balade à Landresse, le Longeverne de La Guerre des Boutons, nous a permis d'y rencontrer les héritiers de Lebrac et autres Gibus. Guillaume est un enfant du Landresse des années 2000...

Guillaume et Agnès, landresses d'aujourd'hui © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est un village qui meurt s'il n'y a pas de jeunesse" Copier

La fin janvier nous a vus passer par Sellières, Cité de Caractère de Bourgogne Franche-Comté, mais aussi de caractèreS !

Et nous nous y sommes par exemple arrêtés chez la fleuriste...

Cécila, fleuriste de Sellières © Radio France - Dominique Parreaux

"Je fais confiance à mon village !" Copier

La semaine qu'on a passée à Bouclans, peu avant la mi-février, était bien entendu une semaine bien occupée aux Bouilles d'Anges. Nous avons quand-même pris 5 minutes aux responsables de cette toute nouvelle MAM : Maison des Assistantes Maternelles.

Laura, Elisa, Joris, Alix, Anna, Laurence, Nino, Zachary et Fanny... La vie est belle pour les enfants comme pour les ass'mat' ! © Radio France - Dominique Parreaux

"On est une bonne équipe quoi... on se connaît tous, on s'entend tous..." Copier

Nouveau retour à Fretigney-et-Velloreille. Nous avions en effet profité de notre virée dans le village pour aller découvrir le Centre de Secours, en contrebas du village...

Frédéric Ribard, chef de centre et fretin de toujours, des sorties d'hier aux sorties de pompiers © Radio France - Dominique Parreaux

"On se retrouvait tous sur le stade ou au lavoir... et c'est toujours un lieu de rendez-vous !" Copier

Il y a un mois, nous parcourions Sellières. Cité jurassienne à l'Ouest de Poligny, Sellières est aussi le village dans lequel Suzanne a installé sa vie, avec grand bonheur, il y a une bonne quarantaine d'années !

Suzanne, présidente de l'association Mon Village, sur les tatamis de la salle d'activités de l'association © Radio France - Dominique Parreaux

"Il ne faut pas faire que le traverser en voiture..." Copier

À Landresse, on nous avait aussi recommandé d'aller sonner chez "les parisiens"... Enfin, parisiens, plus tant que ça !

Andrée et Alain n'ont plus guère qu'une petite pointe d'accent de leur vie d'avant, mais sans un pointe de regrets !

Andrée et Alain : "ici c'est différent, c'est la vie !" © Radio France - Dominique Parreaux

"Quand on repartait, pendant deux heures de temps on se causait à peine" Copier

Notre découverte de Fretigney, début février, était aussi passée par le pôle éducatif. Crèche, périscolaire et école cohabitent en un lieu unique, pour le bonheur de tous, y compris de celles et ceux qui y travaillent !

Maîtresse Aurore, dans sa classe moyenne et grande sections © Radio France - Dominique Parreaux

"Aucun poste à pourvoir à Fretigney !!" Copier

À Sellières, on a passé du très bon temps dans les rues de la cité, guidé part Albert qui nous en a raconté l'histoire quasiment comme en city tour bus ! Il nous restait une dernière étape : le Parc du Souvenir Français

Le kiosque du Parc du Souvenir Français et l'église sans clocher de Sellières © Radio France - Dominique Parreaux

"Je crois qu'il y a eu un petit passage à vide, mais ça revient, on sent qu'il y a une énergie !" Copier

Et enfin, Fretigney-et-Velloreille s'était aussi dévoilée sous son profil économique : c'est ainsi que l'on avait découvert l'entreprise Malherbe, l'un des leaders du transport, installé depuis peu sur les bords du village...

Vincent Coudot, responsable du site Malherbe de Fertigney-et-Velloreille © Radio France - Dominique Parreaux

"Un petit coin super sympa" Copier

... Vuillafans, Montbozon, Landresse, Sellières, Fretigney-et-Velloreille et Bouclans...

Et maintenant, à vous de voter !

Nous reprenons de nouvelles routes dès la semaine prochaine, pour ouvrir un tout nouveau trimestre de nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté, qui vous verra donc ensuite de nouveau voter, pour sélectionner le prochain des cinq finalistes de juin !